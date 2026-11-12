Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Легавый не любил этот праздник: что-то между карнавалом, Хэллоуином и Днём дураков. Переодетые в маскарадные костюмы взрослые безобразничали: обматывали скамейки скотчем, снимали калитки, наливали в фонтаны пену для ванн, проказничали кто во что горазд. Когда-то юный Легавый в Ночь забав и прощения тоже любил развлечься, но сейчас он проклинал всех и вся, если приходилось брать под стражу тех, кто в азарте уже не видел разницы между шутками и нарушением закона. Случись что, допрашивать подвыпивших свидетелей невероятно трудно. Они называют то карнавальный наряд хулигана, то его имя; в общем, путаница на допросах и в протоколах неимоверная. Так уж повелось, что на этой земле младенца называют не сразу, и вырасти они могут кем угодно: Карпом, Львом, Синичкой или Добрым Псом. А вот уже эти имена и записывают в паспорт.

Сегодня Легавый настроился на неизбежные сумасбродства обычно законопослушных граждан, но его вызвали не на хулиганку его вызвали на убийство. Расследователь Борзой, как всегда, умчался на место преступления на мотоцикле, медэксперт Крыска сказала по телефону, что подъедет на своей Kia Rio, ну а он решил дойти пешком — пусть молодёжь поработает.

Главный расследователь Легавый шёл по городу, и тысячи разноцветных огней, музыка, веселье и толкотня спешащих масок казались ему сейчас неуместными.

После яркой иллюминации темнота за рестораном — кромешная, только фонарик Борзого освещал Крыску, стоящую на коленях у тела девушки.

— Огнестрел; она ещё тёплая, — поднялась медэксперт и вздохнула: — Это Козочка, я её знаю. Стриптизёрша из «Лержена». — Крыска кивнула на чёрный выход ресторана. — Доигралась коза; та ещё интриганка.

— Но красивая, — засмотрелся на убитую Борзой.

— Красивая, — вздохнула Крыска, — крутила и мужчинами, и их деньгами.

Легавого всегда удивляло, как эта домашняя белая мышь, любительница ромфантов и сыра, всё про всех знала?

— Кто вызвал полицию? — обратился Легавый к Борзому.

— Таксист Жираф. Говорит, видел медведя с пистолетом.

— Найти.

— Медведь здесь. — Борзой махнул в сторону. — В темноте на ступеньке шевельнулась белая глыба. — Но пистолета при нём нет. Это жених Козочки. Я ещё это… — Борзой замялся: — Допросил без вас. Ну, которые в ресторане с ними гуляли. А что, не надо было?

Легавый в душе усмехнулся: «Давай, давай, работай, Борзой!»

— Докладывай!

— Значит так, за столом сидели Белый Медведь и тело… э-э… убитая… — Борзой искал слово.

— Потерпевшая.

— Да. С ними Змея и Кролик. Праздновали обручение Козочки и Медведя.

— Во как! В ночь забав. Оригинально.

— Змея сказала, Козочке кто-то позвонил, и та вышла. А через минут пять Белому Медведю пришло сообщение от Козочки, и он сразу — к ней.

— Из улик только медвежья лапа от карнавального костюма, — сказала Крыска.

— Потерял, когда за пистолет хватался, — обрадовался Борзой.

— Нет, лапа от костюма бурого медведя.

Легавый кивнул на жениха:

— Этого — в участок. Борзой, смотришь телефонные звонки и сообщения. Завтра в одиннадцать в моём кабинете, — приказал он Крыске и Борзому. — И не опаздывать!

— Когда это мы… — прилетело ему в спину от обиженных подчинённых.

Первой докладывала Крыска. Белые, словно снег, волосы затянуты на затылке в редкий пучок, отчего кажется, что её худая мордочка тянется вперёд и что-то вынюхивает. «Хоть бы причёску поменяла, — раздражённо подумал Легавый, — сто лет одна и та же». Но Крыска не слышала его мыслей, она сухо доложила, что потерпевшая скончалась от ранения в висок из АПБ — автоматического бесшумного пистолета.

— И свидетели говорят, что выстрела не было слышно, — подтвердил Борзой.

Крыска пригвоздила его взглядом и продолжила:

— Есть одно «но». Пуля вошла под прямым углом; Козочка миниатюрная, а подозреваемый под два метра ростом, его выстрел был бы направлен немного сверху вниз.

— Значит, медведи, — задумчиво постучал пальцами по столу Легавый. — Один белый, другой… Так, что по телефонам? — обратился он к Борзому.

— Последний звонок Козочке — в десять пятнадцать. Звонила некая Мартышка. Разговор длился полторы минуты.

— После чего Козочка вышла на улицу. Продолжай.

— В десять двадцать с телефона Козочки Белому Медведю поступил звонок, который длился четыре секунды. И тут же — сообщение: «Медвежонок, жду тебя на улице за рестораном. Сюрприз». Ну, тот и вышел.

— Борзой, на адрес!

— К кому? К Белому Медведю?

— К Мартышке! — отчеканила Крыска и приказала: — С обыском!

Легавый втянул носом воздух. Он терпеть не мог, когда Крыска влезала в его работу. Вот натура! Давно бы уволил, но ведь классный специалист! Легавый мысленно посчитал до трёх, моля о терпении и одновременно чтобы Крыска с треском провалилась в свой крысиный ад. Затем выдохнул и повторил её слова:

— К Мартышке. С обыском, — и ехидно добавил: — И ты, Крыска, тоже.

Острый носик возмущённо дёрнулся:

— Я?!

Это не входило в её основные обязанности.

Легавый злорадно усмехнулся:

— Выполнять!

— Слушаюсь! — буркнула Крыска.

Легавый зашёл в допросную. Подозреваемый возвышался большой белой горой, отчего стол и стул казались детскими. Он всё ещё был в костюме белого медведя.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

— Имя, — спросил Легавый.

— Белый Медведь.

Легавый с интересом посмотрел на допрашиваемого.

— Надо же, как совпало.

Несколько ответов, и Легавый почти поверил, что Белый Медведь по-настоящему горюет о своей невесте. «Хотя, — подумал он, — это может ничего не значить: убил, а теперь переживает. В зарубежной литературе даже герой такой есть — Раскольников, кажется».

Из допроса Легавый мало что узнал нового. Но один момент его заинтересовал, когда спросил о сообщении. Белый Медведь подался вперёд:

— Понимаешь, Козочка никогда не называла меня «Медвежонок», только «Малыш».

— А что за звонок, который длился… — Легавый заглянул в блокнот, — четыре секунды?

— Я сам не понял. Какие-то обрывки слов. Она отключилась и сбросила эсэмэску.

— А что говорила, ты разобрал? Слова какие-нибудь?

— Нет. Бэк-мэк и всё.

— Так-так, — Легавый постучал пальцами по столу. — Теперь хорошо подумай и скажи: голос был женский? Ты узнал Козочку?

— Ну ты, Легавый, даёшь! Я помню, что ли?

— Давай, давай, вспоминай!

От напряжения густые бесцветные брови Белого Медведя сошлись на переносице.

— Сказать, что на сто процентов я слышал голос Козочки, не могу. Хриплый какой-то.

— Может, мужской?

— Может, и мужской. Да, точно — мужской! Теперь я могу идти?

— В камеру — да.

— Так я же всё сказал!

— Так я не всё проверил! Ты — основной подозреваемый.

— А этот… как его? — мотив? Зачем мне убивать Козочку? Я… это… любил её.

— Ревность. — Легавый поднялся и уже на ходу добавил: — В показаниях Кролика и Змеи ты ревновал свою невесту к каждому прохожему.

Дом Мартышки, девицы лёгкого поведения, оказался рядом с «Лерженом». На звонки никто не реагировал, и только после того, как Борзой стал тарабанить в дверь кулаком, замок щёлкнул, и появилась заспанная Мартышка. Она запахнула халатик, посмотрела на удостоверение Борзого, зевнула:

— Чё надо? — и прошла на кухню.

Борзой и Крыска двинулись за ней, на ходу отмечая для себя обстановку: всё чисто, вещи, лежали на своих местах; статуэтки, вазочка с розами; Крыска даже отметила книжную полку с детективными романами. И только на постели откинуто одеяло, что не удивило нежданных гостей, разбудивших хозяйку.

Мартышка проглотила таблетку, запивая водой.

— Голова трещит.

Крыска внимательно посмотрела на неё:

— Много пили?

— Да нет, бокал шампанского. Чё случилось?

— Вчера у ресторана была убита Козочка.

Мартышка щёлкнула зажигалкой:

— А я тут причём?

Она нервно ещё и ещё раз пыталась зажечь огонь, пока Борзой не дал ей прикурить.

— Последний звонок потерпевшей поступил с твоего номера. После этого она вышла из ресторана и была убита, — жёстко проговорила Крыска.

— С моего? — Мартышка выпустила дым через нос, потянулась за телефоном. — Ну есть чей-то номер. И что?

— Поехали! Расскажешь в отделе под протокол. А мы проведём обыск.

— Ты, кажется, Крыска, да? Никуда я без адвоката не поеду. И производить обыск без понятых ты не имеешь права!

— Начиталась детективов? В какой стране живёшь, блудня?! Подозреваемые в убийстве обязаны отвечать на вопросы без адвоката. Собирайся!

— И в особых случаях мы имеем право делать обыск без понятых, — смягчил тон Крыски Борзой.

— Да банан вам в суп! — возмутилась Мартышка. — Смотрите, обыскивайте! Мне нечего скрывать.

Она прошла в ванную, и Крыска на всякий случай осталась у двери. Но почти сразу её позвал Борзой:

— Смотри!

В шкафу висел костюм бурого медведя. У него не было одной лапы.

Легавый ознакомился с делом. Он склонялся к версии, что убийца — Мартышка, но его упрямство вынуждало рассматривать все возможные варианты.

— Ваше мнение? — спросил Легавый.

Крыска молчала, она всё ещё дулась на него.

«Как мышь на крупу», — мысленно фыркнул Легавый.

Борзой доложил о результатах, делая акцент на виновности Мартышки.

— Так ты считаешь, что Белый Медведь невиновен? А Змея и Кролик?

— У этих двоих не было возможности. Я проверил по минутам.

— Что с таксистом?

— У Жирафа возможность была. Но он с Козочкой не знаком, и они не созванивались.

— И всё же, и всё же…

— Понял. Проверю. Основная версия, что убийца — Мартышка?

— Да. Крыска, что по поводу костюма медведя?

— Всё отлично! — Крыска не смогла скрыть злорадной улыбки: — Ни отпечатков, ни потожировых, ни эпителия.

— О как!

— И он не мог быть костюмом Мартышки — слишком большой.

Это прозвучало как маленькая месть, но, видимо, даже факты на этот раз были против Легавого.

— Подведём черту, — чертыхнувшись в душе, устало сказал Легавый. — Борзой, берись за Жирафа: кто, откуда приехал? Возможно, он знаком с Белым Медведем, и убийство невесты — его месть. А я возьмусь за Мартышку. Что-то она недоговаривает. На этом всё.

— А я?! — сорвался недовольный голосок Крыски.

— А ты — домой. Отдыхай.

— Это почему ещё? — возмутилась Крыска и зря: не стоило ей испытывать терпение начальника.

И Легавый взвился:

— Посылаю на обыск — злишься, отпускаю домой — злишься, — орал он. — Не нравится — пиши заявление и вперёд — к чертям, куда хочешь!

Крыска тут же шмыгнула за дверь, а Легавый всё шумел и шумел, и успокоился только тогда, когда понял, что рядом давно уже никого нет и его крепкие выражения доходят разве что до лампочки.

День в «обезьяннике» не прошёл даром: Мартышка выглядела потрёпанной и ершистой. Допрос Легавый начал издалека, ходил кругами и, приближаясь к самому главному, осторожно и ловко затягивал петлю. И хотя из Мартышки приходилось всё вытаскивать клещами — она врала, изворачивалась и хамила — Легавый таки получил кое-какую информацию. Во-первых, в ту ночь Мартышка была с Буйволом, он с цветами и шампанским пришёл в девять, а ушёл под утро — она слышала, как хлопнула дверь. Пусть Легавый допросит Буйвола — тот подтвердит её алиби. Во-вторых, этот медвежий чёртов костюм в шкафу — для неё такая же загадка, как и для Легавого. Всё! Мартышка поджала губки и отвернулась.

— В камеру! — скомандовал Легавый.

Он был доволен.

Первая ночь после Праздника забав и прощения всегда казалась особенно тихой. Легавый смотрел в окно на мокрый, блестящий асфальт и на тусклые фонари в туманной дымке. Он вызвал машину — на дождь хорошо смотреть, а не шлёпать по лужам. Водитель попался нервный — он всю дорогу материл начальство, которое запретило таксистам пользоваться телефонами, только аппаратами для связи с диспетчерской.

— Следят за нами, шкуры!

— Отлично! — воскликнул Легавый.

Таксист недовольно хрюкнул и замолчал. Но Легавый думал не о нём: только что он вычислил убийцу Козочки.

На другой день Легавый вызвал Борзого и Крыску.

— Ой, только не говори, что раскрыл это дело, — начала Крыска. — Светишься как фонарь под глазом. Это Жираф?

— Нет. На смене таксисты не могут звонить по телефону.

— Змея и Кролик!

— Нет, Борзой. Ты сам проверял их алиби. Хитрый убийца продумал всё заранее. Он познакомился с Мартышкой — ему была нужна квартира рядом с рестораном. В Ночь забав и прощения он угостил Мартышку шампанским со снотворным, переоделся медведем, чтобы подставить жениха, вызывал с телефона Мартышки Козочку и застрелил. Потом с её телефона послал эсэмэску Белому Медведю, чтобы тот вышел и его обвинили в убийстве. Но убийца просчитался. Он знал, что жених Козочки будет в костюме медведя, но решил, что Белый Медведь оденется бурым.

— Его и видел Жираф!

— Да. Затем убийца возвратился к Мартышке. Он на всякий случай подставил и её: костюм медведя в шкафу; звонил с её телефона. Путал следствие. Бутылку от шампанского убийца забрал с собой, рюмку, в которое добавил снотворное, вымыл, отпечатки стёр. И ещё…

— Розы! — вспомнила Крыска. — Кто будет дарить проститутке розы?

— Да.

— Это Буйвол! — воскликнул Борзой. — А мотив?

Легавый закрыл папку с делом:

— Ревность и месть. Козочка вовлекла Буйвола в авантюру, и тот прогорел. Ребята из спецотдела уже взяли убийцу.

В глазах Крыски мелькнуло восхищение, и довольный Легавый неожиданно для себя сказал:

— Завтра даю всем выходной!

Он даже не договорил — подчинённых как ветром сдуло.

Легавый улыбнулся: наверняка Крыска откроет очередной любовный роман, Борзой на мотоцикле займётся кросс-эндуро, а он… что ж, лучше рыбалки отдыха ещё никто не придумал.

Главное, чтобы в этот день никто никого не убил.

Читайте другие рассказы участников «Конкурса детективов-КП» по ссылке на сайте KP.RU.

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Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

Каждый участник может выиграть шанс стать автором идеи для одной из серий популярного детектива «След» на Пятом канале.

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Не упустите шанс заявить о себе!

Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.