Финал «Мисс Россия-2026» пройдет в Москве в декабре. А пока что девушек ждет целый месяц очень плотной подготовки к конкурсу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Раз в год 50 самых красивых девушек страны собираются в Москве на финале конкурса «Мисс Россия». До этого они прошли жесточайший отбор из 90 тысяч заявок поданных на участие в конкурсе со всей страны.

Финал «Мисс Россия-2026» пройдет в Москве в декабре. А пока что девушек ждет целый месяц очень плотной подготовки к конкурсу. Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин провел с красавицами их первый день в столице.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Как отбирали участниц конкурса «Мисс Россия»

Летом многие из этих девушек были приглашены на Большой открытый кастинг в Москву, где была выбрана часть финалисток.

Среди них - 21-летняя Ангелина Шамыгина из города Старый Оскол в Белгородской области. В конкурсах красоты еще не участвовала. Это ее дебют. Летом она приехала на кастинг в Москву. Там она себя хорошо показала и подробно рассказала о своих мечтах. Если Ангелине повезет с победой, то полагающийся призовой фонд она отдаст на лечение людей, больных онкологией.

Ангелина Шамыгина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Другую часть участниц составили победительницы региональных конкурсов красоты.

Традиционно участницы представляют все регионы страны. В большинстве своем красавицы - студентки, хотя есть и те, кто уже работает в самых разных сферах. Никаких ограничений по национальности нет.

Зато есть некоторые другие требования. Так, девушки должны быть от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров. Они не должны состоять в браке и не иметь детей. На теле девушек не должно быть татуировок и видимых шрамов. Участницы должны быть в нормальном психологическом состоянии, не употреблять наркотики и не сниматься в эротическом и порнографическом контенте. Участие в конкурсе бесплатное.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Как проходит подготовка участниц к конкурсу «Мисс Россия»

И вот вчера все претендентки на звание "Мисс Россия-2026" приехали, встретились и быстро познакомились в Москве. Им рассказали о том, как будет проходить этот месяц, где будут жить и как готовиться к конкурсу.

В течении месяца девушки будут оттачивать свое мастерство на занятиях по хореографии, дефиле, актёрскому и ораторскому мастерству, активно заниматься физкультурой. Каждый день им предстоят долгие репетиции, чтобы их выход на сцену конкурса выглядел красиво и надолго запомнился зрителям.

Девушек взвесили, измерили рост и параметры фигуры. Одели в майки с изображением короны и надписью "Мисс Россия". А их спортивные костюмы - трех цветов. Синие, белые, красные, в цвет российского флага.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пожелание от «Мисс Россия-2025»

Девушек приветствовала победительница конкурса прошлого года Анастасия Венза. Она поделилась своим опытом участия в конкурсе и тем, как он меняет жизнь.

Анастасия Венза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

"Первые мои чувства, когда я услышала свою фамилию - неожиданность и удивление. Мне даже не верилось, что прозвучала моя фамилия и что корона теперь моя. Эта победа сильно изменила мою жизнь. До конкурса я безумно стеснялась публичных выступлений, они сковывали меня. Но страх прошел и мне сейчас даже нравится эта публичность. Конкурс помог мне раскрепоститься, стать общительней и активней", - рассказала Анастасия девушкам.

Она поделилась, как конкурс помог ей вырасти и обрести новые навыки:

"Теперь я участвую и публично выступаю на различных благотворительных мероприятиях, в съемках для журналов и различных шоу. Все девушки, победившие в конкурсе, меняются. Они преодолевают себя и становятся более уверенными. Желаю будущим победительницам, чтобы они использовали возможности короны для своего дальнейшего развития, реализовали свои цели и мечты. Я - студентка 5 курса, будущий врач-вирусолог, мне еще шестой год учиться. А еще я после победы я стала мечтать о параллельной учебе в школе Останкино, на телеведущую. Надеюсь, что эта моя мечта так же сбудется", - поделилась Анастасия Венза.

Когда пройдет финал конкурса «Мисс Россия»

Весь этот предстоящий месяц у участниц конкурса очень напряженная и ответственная пора. 12 декабря пройдет финал конкурса «Мисс Россия-2026» и будет объявлено имя победительнцы.

О подробностях самого конкурса и о том, как к нему готовятся девушки, мы еще расскажем своим читателям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.