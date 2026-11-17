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Индивидуальный инвестиционный счет или ИИС может стать инструментом для тех, кто хочет сформировать свой капитал и зарабатывать на инвестициях вдолгую. На нем можно хранить свои сбережения, ценные бумаги и даже драгоценные металлы. Развитие механизмов долгосрочных сбережений ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Инструмент для инвестиций

Объем активов на ИИС приблизился к 1 триллиону на 6,7 млн счетов, об этом рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. На начало 2025 года было 543 млрд рублей на 6,1 млн счетов. Важна и структура: доля долговых бумаг – ОФЗ и облигаций российских эмитентов с высоким рейтингом – выросла с 45 до 48%, до максимума с 2016 года. Доля денег и депозитов сокращается. Инвесторы выбирают облигации с купонным доходом, прежде всего ОФЗ, паи ПИФов, акции «голубых фишек» с дивидендами. Портфель активов владельца ИИС поможет сформировать управляющая компания с учетом риск-профиля и целей. Надежную УК можно подобрать на сайте «моифинансы.рф».

Для консервативных инвесторов ИИС может стать понятной альтернативой банковским вкладам. На него можно покупать акции, облигации, паи инвестиционных фондов (ПИФов), драгоценные металлы и при этом получать налоговые вычеты. За счет льгот итоговый доход инвестора может оказаться выше, чем по вкладу. Но нужно учитывать риски. ИИС не гарантирует прибыли – все зависит от ваших действий и установок. Счет рассчитан на длинную дистанцию. Его называют инструментом «длинных денег»: он дисциплинирует, учит терпению и постепенно превращает накопления в долгосрочный капитал.

ИИС позволяет вернуть НДФЛ с суммы взноса до 400 тыс. рублей. Чем выше подоходный налог, тем больше возврат. Кроме того, можно освободить от налога до 30 млн рублей доходов от биржевых операций, кроме дивидендов. Если доход выше, налог платится только с разницы. При этом налоги уплачивает брокер или УК. Владельцу нужно ежегодно подавать заявление на вычет через них или в личном кабинете ФНС. Процесс цифровизирован и занимает минуты. Также государство страхует вложения. При банкротстве брокера или УК инвестор может получить возмещение до 1,4 млн рублей.

На «моифинансы.рф» доступен калькулятор доходности ИИС, где можно рассчитать свою прибыль.

Пять лет, три счета и новые возможности

Чтобы воспользоваться всеми льготами, счет должен действовать минимум пять лет. Теперь можно открыть до трех ИИС и получать вычеты по каждому из них, но лимит на них остается общим. Раньше же для вычетов допускался только один счет, кроме того, снят лимит со взносов – пополнять счет допускается без ограничений. Раньше же он составлял 1 млн рублей. Также при особой жизненной ситуации, например, дорогостоящем лечении, можно перечислить в медицинскую организацию деньги с ИИС без закрытия счета и потери льгот.

Как открыть и что выбрать? Открыть счет просто, например, в приложении вашего банка. Достаточно подать заявку. Выход на биржу происходит через брокера или управляющую компанию. Сначала узнайте о возможности открытия счета в банке, либо выберите УК на «моифинансы.рф». Обратите внимание на лицензию Банка России (реестры брокеров и УК) и условия обслуживания: комиссии зависят от тарифа.

Через брокера можно самостоятельно совершать сделки и покупать активы. Либо передать средства в доверительное управление УК: профессионалы покупают и продают активы по выбранной стратегии, а инвестору не нужно постоянно следить за рынком.

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Пошаговая инструкция

1. Выберите брокера или УК, проверьте лицензию, изучите тарифы и продукты.

2. Подготовьте документы: паспорт, при необходимости ИНН. Заполняете онлайн анкету и подтверждаете, данные

3. Подпишите договор на ведение ИИС – брокерское обслуживание или доверительное управление.

4. Пополните счет с карты или текущего счета, можно на небольшую сумму.

5. Начните инвестировать: самостоятельно или через УК.

Перед покупкой бумаг брокер или УК определит риск-профиль и даст рекомендации. Новичкам могут подойти вложения в ПИФы через УК, а также ОФЗ и корпоративные облигации крупных компаний. По оценкам специалистов, среднегодовое удорожание пая в ПИФ составляет 15–20%.

Как отмечает Марк Холкин, руководитель направления по налоговому сопровождению одной из управляющих компаний, инвесторы активно пополняют счета на фоне снижения ставок по депозитам. Такую тенденцию отмечает Банк России. Это подтверждает рост финансовой грамотности: люди переходят от пассивного хранения к осознанному управлению капиталом. ИИС сочетает длинный горизонт и налоговые преимущества.

«Особенно интересной эта история становится, когда управлением занимается профессиональная управляющая компания. Инвестору не нужно самому разбираться в отчетностях эмитентов, следить за ключевой ставкой или геополитическими новостями – всё это делают опытные специалисты, которые формируют портфель в рамках выбранной инвестиционной стратегии, - говорит эксперт. - По сути, человек получает готовую услугу по управлению капиталом, адаптированную под его цели и горизонт инвестирования, и может спокойно заниматься своими делами, пока профессионалы работают над результатом».

Кому подходит ИИС-3

ИИС удобен тем, кто готов инвестировать вдолгую и увеличивать свой доход. Он может подойти и новичкам, которые хотят начать с небольших сумм и постепенно разобраться в биржевых инструментах, и опытным инвесторам, которым важны налоговые льготы и возможность управлять несколькими счетами. Консервативные инвесторы могут рассмотреть вложения в ОФЗ, корпоративные облигации и ПИФы, для более рискованных операций можно обратить внимание наакции и другие биржевые активы. Главное – заранее определить горизонт, риск-профиль и цель: сохранение капитала, регулярный доход или приумножение сбережений. Чем раньше начать, тем заметнее эффект сложного процента и налоговых льгот.

Важно помнить о рисках: доходность не гарантирована, а рыночная стоимость активов может снижаться. Перед открытием счета стоит определить, какие задачи вы решаете: накопление на крупную покупку, пенсию или регулярный пассивный доход. Если нет времени самостоятельно следить за портфелем, разумно выбрать управляющую компанию. Если готовы учиться и контролировать сделки, подойдет брокерский счет. В любом случае не стоит вкладывать последние деньги или средства, которые могут понадобиться раньше срока. Диверсификация, регулярное пополнение и дисциплина помогают снизить риски и сделать инвестирование более предсказуемым.

Развитие ИИС входит в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробные условия на моифинансы.рф.