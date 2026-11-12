Сбер представил Стратегию-2029 с ключевыми целями и приоритетами развития

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Рентабельность капитала на уровне не ниже 21 % ежегодно, нормализация кредитного риска до 1 % и расширение возможностей коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта, в том числе для формирования новых источников дохода - такие приоритетные цели определил для себя Сбер в рамках новой Стратегии-2029. Об этом в четверг, 12 ноября в рамках Дня инвестора, приуроченного к 185-летию компании, рассказал президент, председатель правления банка Герман Греф.

По словам Грефа, к 2029 году Сбер намерен стать одним из ведущих архитекторов так называемой агентной экономики - когда системы на базе искусственного интеллекта становятся полноценными участниками рынка. Так, по мнению аналитиков, основные возможности ИИ на сегодняшний день заключаются в персонализации традиционных финансовых продуктов, а также в разработке корпоративных решений для партнеров.

- Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей, - подчеркнул Греф. - Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал — в работе и собственном деле, в семье, творчестве, учебе и отношениях с другими людьми.

Финансовую модель стратегии представил Тарас Скворцов, финансовый директор банка: она согласуется со сценарием сдержанного роста российской экономики - он предполагает среднегодовой рост ВВП в 2027–2029 годах около 1,5%, истабилизацию инфляции вблизи целевых значений Банка России в 2028–2029 годах. Так, одна из целей - ежегодное обеспечение рентабельности капитала на уровне не ниже 21%.