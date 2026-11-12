Приказ с несуществующими контактами: информация об усилении отбора на службу по контракту в Чувашии оказалась ложью

Приказ военкомата Чувашии об усилении набора контрактников оказался подделкой. Фото: Bumble Dee/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях появилась информация о том, что в Чувашии усилят работу по набору граждан на контрактную службу. Мол, она будет усилена во всех городах и районах. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лживых новостей, это фейк.

В качестве доказательств анонимными авторами приводится некий «приказ» военного комиссариата Чувашской Республики.

«Военкоматам всех городов и районов Чувашии предписано в обязательном порядке усилить работу по заключению контрактов с гражданами. Особое внимание уделяется организации приема граждан, проведению консультаций и контролю за выполнением установленных поручений», - пишут авторы вброса в публикации.

Однако все это просто провокация. Настоящие документы, касающиеся ключевых направлений деятельности, к которым, несомненно, относится и комплектование армии, публикуются на официальном сайте ведомства. Этого же на ресурсах военкомата нет.

Также достаточно посмотреть и на наполнение подделки. В шапке, где указываются контакты, написаны неверный телефон, адрес и индекс - «ул. Красноармейская, д.73…426064…» Более того, таких и вовсе не существует в Чебоксарах. Создатели фальшивки просто написали какие-то выдуманные цифры или использовали данные из другого региона. В действительности военкомат республики расположен в Чебоксараха на улице Ильбекова, 8. Его индекс и контактный номер доступны в сети.

Добавим, что подобное вранье, как правило, тиражируют сторонники киевского режима. Главная цель - убедить россиян в скорой или скрытой мобилизации. Но еще перед выборами в сентябре, когда активность провокаторов была максимальной, президент РФ Владимир Путин сообщал, что российские военнослужащие поступают на службу добровольно и активно подписывают контракты. Недостатка в личном составе не наблюдается.

Власти призывают не доверять сомнительным источникам, а ориентироваться только на проверенные и официальные каналы.