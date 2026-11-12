Помогут учиться и работать: премия «Я знаю | Технологии» открывает народное голосование за лучшие цифровые решения

На сайте премии стартует голосование за лучшие цифровые решения в области образования. Фото: Александр РЫСЬ

Какие цифровые решения помогают учиться, развивать бизнес и решать профессиональные задачи? На этот вопрос отвечает премия медиагруппы «Комсомольская правда», посвященная именно таким проектам. В третьем сезоне она получила название «Я знаю | Технологии» и расширила охват: теперь наш конкурс отмечает разработки не только в образовании, но и в других отраслях.

16 ноября на сайте премии стартует голосование для наших читателей. Оно будет доступно в самых «народных» номинациях — в сфере образования, то есть там, что, так или иначе, касается каждого. Пользователи сайта KP.RU выберут финалистов по следующим направлениям:

- Диджитал-решение в сфере дополнительного образования и обучения

- Диджитал-решение в языковом образовании

- Диджитал-решение для детского образования

- Применение современных цифровых технологий в вузах

До 25 декабря наши читатели смогут познакомиться с участниками на сайте премии и поддержать понравившиеся проекты. На этом этапе голоса аудитории помогут определить, кто пройдет в финал третьего сезона. А уже из финалистов наше жюри выберет победителей.

Но есть и те проекты, решение по которым принимают только эксперты, без этапа народного голосования — в тех номинациях, где без профессиональной оценки никак не обойтись. Это шесть узко-отраслевых направлений:

Диджитал-решение для корпоративного обучения и организации бизнес-процессов в команде

Диджитал-решение в сфере медицины, фармакологии и оздоровительного сектора

Диджитал-решение в сфере финансовых операций и кибербезопасности

Диджитал-решение для предприятий

Вклад в развитие современных цифровых технологий (люди, команды и компании)

Новый цифровой продукт.

Таким образом, список финалистов сформируют по итогам двух параллельных отборов — народного голосования и работы экспертной комиссии.

В феврале 2027 года состоится заседание экспертного совета, на котором финалисты смогут презентовать свои проекты. По итогам этих защит жюри назовет лучших из лучших. Их мы наградим на торжественной церемонии премии КП «Я знаю | Технологии» в марте 2027 года — и, конечно, расскажем о наших лауреатах на ресурсах «Комсомолки».

Всего в третьем сезоне премии на данный момент участвуют 190 номинантов. Поддержать кого-то из них можно на сайте проекта. Для этого нужно:

- Авторизоваться через социальную сеть или почтовый сервис.

- Выбрать номинацию и понравившийся проект.

- Проголосовать за него.

В каждой номинации можно голосовать один раз в сутки.

Изучайте проекты, выбирайте те, которые кажутся вам самыми полезными и перспективными. Каждый голос поможет не только определить финалистов третьего сезона «Я знаю | Технологии», но и в целом поддержать команды, которые создают решения для образования, бизнеса, медицины и других важных сфер нашей жизни.