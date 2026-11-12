Объем кредитов, выданных крупному бизнесу с помощью ИИ-агентов, достиг восьми триллионов рублей

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В ближайшие три года ИИ перестанет быть отдельной функцией и станет частью повседневных процессов банка и его клиентов, а интеллектуальные агенты начнут брать на себя все больше задач - от анализа информации до выполнения конкретных операций. Такое мнение в четверг, 12 ноября, в ходе Дня инвестора, приуроченного к 185-летию Сбербанка, рассказал первый заместитель председателя его правления Александр Ведяхин.

- Сегодня объем кредитов, выданных среднему, крупному и крупнейшему бизнесу с помощью ИИ, достиг порядка восьми триллионов рублей, - уточнил Александр Ведяхин. - [...] Главная роль ИИ в банковском бизнесе — помогать клиентам расти, а вместе с ними и укреплять экономику страны.

По словам Ведяхина, следующим этапом развития технологий станут ИИ-помощники для предпринимателя и его команды, которые уже доступны в интернет-банке: в диалоге с ними уже можно получить аналитику, проверить контрагента и подготовить платеж. Впоследствии агенты разных организаций будут работать друг с другом. Так, на ПМЭФ-2026 Сбер уже продемонстрировал пилот подобной технологии: агенты покупателя и поставщика провели закупку промышленного оборудования, и весь путь — от запроса до оплаты — занял менее минуты.