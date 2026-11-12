Ямпольская: У премии «Слово», которой была удостоена Мориц - высокая планка

Гран-при первой Национальной литературной премии "Слово" получила Юнна Мориц Фото: Иван МАКЕЕВ.

…- Елена Александровна, почти два года назад, в декабре 2024-го, по вашей, в том числе, инициативе, а также Союза писателей России, Российского книжного союза была учреждена Национальная литературная премия «Слово». И вы тогда вручили Гран-при великой поэтессе Юнне Мориц. Я внимательно слежу за этой премией, она расширила свои границы, стала международной Плюс - новые жанры, темы - в числе главных - Специальная военная операция. Скажите, пожалуйста, в этом году или в следующем ожидается ли подведение итогов? И каких призеров мы увидим на сцене?

- Александр, сейчас это уже не ко мне вопрос, - заметила советник Президента России Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 12 ноября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Я очень признательна коллегам из Союза писателей Российской Федерации за то, что они взяли на себя проведение этой премии с минувшего года.

Церемония вручения и в прошлом году была, и в этом году, я уверена, будет. На ваш вопрос сейчас ответить не могу, с этим, действительно, лучше бы обратиться в Союз писателей Российской Федерации.

Спасибо за то, что вы вспомнили про то, как это начиналось, как было в первом сезоне. Считаю, что мы очень высокую планку сразу подняли и установили, когда одну из наград вручили Юнне Петровне Мориц. Теперь главное - эту планку не опускать.

Спасибо, что вы это вспомнили, а с вопросом, пожалуйста, - к коллегам, которые мероприятия по этой премии сейчас организовывают и проводят церемонию ее вручения.

Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда "Русский мир" Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ

Вопрос:

- Что, по вашему мнению, обязательно должно быть учтено при разработке первой отечественной суверенной нейросети для системы образования?

Е.Ямпольская:

- Опять же, наверное, вопрос, который уместнее задать Министерству просвещения Российской Федерации.

Ну, что должно быть учтено? Во-первых, если она отечественная, то она должна и быть, на мой взгляд, отечественной, то есть технологически независимой. Это должна быть собственная модель и система хранения данных на территории России.

Ну, а далее, поскольку мы говорим о том, что это - инструмент распространения информации, то есть влияния на мировоззрение людей, в том числе - и на школьников, студентов… То должны быть предусмотрены требования к защите данных, прозрачность алгоритмов и, конечно, соответствие законодательству Российской Федерации и нашим традиционным духовно-нравственным ценностям.

Если вы имеете в виду, как будут взаимодействовать школьники, студенты с самой нейросетью, то есть тот новый вызов, перед которым мы все стоим… Весь мир стоит перед этим вызовом.

А появление нового инструмента, очень мощного, как любой инструмент, это всегда палка о двух концах.

Есть множество плюсов, но есть те минусы, которые нас уже сейчас тревожат.

Здесь о чем будем говорить? О том, что никуда не должен деться учитель, потому что ему - координировать эту работу, передавать детям смыслы и ценности нашей земли, родные смыслы и ценности. И

очень важно, конечно, использовать искусственный интеллект, и президент об этом всегда говорит, для того чтобы тренировать у школьников и студентов самостоятельное мышление. Не заменять это мышление, а, напротив, тренировать.

Это такой дополнительный точильный камень как бы для огранки естественного интеллекта.

Вот так бы я сказала, искусственный интеллект – дополнительный точильный камень для огранки естественного интеллекта, навыков аналитической деятельности.

Потому что, еще раз, это дополнительный вызов. Ты должен проверить все, что тебе сделано и предоставлено с его использованием, ты должен осмыслить то, что предлагает тебе искусственный интеллект, ты должен критически на это посмотреть.

Кроме того, необходимо правильно сформулировать запрос, ты должен понимать, какую задачу ставишь перед своим помощником – искусственным интеллектом, и к какой цели эта задача должна тебя привести.

То есть на самом деле, если мы вот так научимся с самого начала использовать искусственный интеллект в образовании, то он принесет нам огромные положительные плоды.

Мы уже с вами говорили, что технологии – это просто средства. Скажем, первое отчуждение информации от человека, оно произошло, когда появилась письменность. А когда появилось книгопечатание, это уже окончательно узаконило вот такую форму получения знаний, не от человека к человеку, а от книги к человеку. То есть знание существует отдельно от человека. То же самое и здесь, знание существует отдельно от человека, надо уметь им пользоваться, надо уметь его критически осмысливать.

Не надо ни бояться новых технологий, ни надеяться на них как на некую панацею. Самое главное – помнить, какие есть цели. И если мы помним о цели, то средство нам всегда будет на пользу.

Потому что, если мы не знаем, куда нам плыть, то никакой корабль нас не спасет, у нас маршрута нет. А вот если есть маршрут, то и корабль обязательно будет построен.

Так что, я надеюсь, что мы с самого начала все эти риски и вызовы учтем, и отечественная нейросеть для образования пойдет нашим ребятам, безусловно, на пользу.