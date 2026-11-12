Говорил о «Навигаторе», а не о проблемах из-за атаки на мост: фейковое видео с Пушилиным сделали с помощью ИИ

Денис Пушилин. Фото: МАХ/Пушилин

В сети опубликовали видео с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, где он якобы заявляет о проблемах с транспортным сообщением из-за разрушения моста под Новоазовском после атаки ВСУ. В действительности, как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках направленного на отсеивание фейков проекта с «Лапша Медиа», он такого не говорил.

Из ролика следует, что в связи с ударом вражеского беспилотника конструкция была разрушена, плюс закроют другие переправы, из-за чего в регион нельзя будет доставить продукты и другие необходимые товары.

Но если присмотреться, то видно, что слова Пушилина расходятся с мимикой, да и в целом звучит он неестественно. Страдает и качество записи. Все признаки указывают на то, что сделана она с использованием нейросетей. Авторы подделки за ее основу взяли реальное видео с политиком от 20 мая 2026 года, где он сообщает о запуске мини-приложения «Навигатор ДНР» в национальном мессенджере МАХ. Речь там идет о сервисе, который позволяет попасть практически на любой региональный канал. Оттуда можно перейти на официальные ресурсы министерств, администраций муниципалитетов, силовых структур и образовательных учреждений ДНР.

Что же касается озвученных в фальшивке проблем, то ничего подобного в своих соцсетях глава ДНР не выкладывал.

Информация о повреждении моста по Новоазовском украинскими дронами была опубликована еще в июне этого года. В июле Денис Пушилин рассказал о том, что началась работа по восстановлению попавших под удар конструкций. Сведений о том, что теперь дорога в ДНР для желающих поддержать людей закрыта, он не озвучивал.

О вбросе свидетельствует и тот факт, что помощь продолжают привозить в донецкие города. На днях гуманитарный конвой из Апанасенковского округа Ставрополья прибыл в подшефный военный госпиталь ДНР. Привезли медикаменты, средства гигиены, продукты, теплую одежду и постельное белье, стиральную машину и дизельный генератор. Общий вес груза превысил две тонны.

Власти призывают не вестись на провокации, а доверять только проверенным и официальным источникам. В условиях развития ИИ, сфальсифицированных заявлений от публичных людей становится все больше.