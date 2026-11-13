Илон Маск пообещал, что роботы-гуманоиды построят коммунизм: три причины, почему человечество боится такого будущего

Маск выдал нечто головокружительное: высокая продуктивность гуманоидов позволит каждому человеку обеспечить всеобщий безусловный базовый доход Фото: REUTERS.

Илон Маск выступил с заявлением, которое удивительно напоминает знаменитую формулу “Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”. Только вместо рабочего класса светлое будущее будут строить роботы-гуманоиды.

- Если человек работает 40 часов в неделю, то рабочая неделя робота-гуманоида длится 168 часов: он трудится в режиме 24/7, - заявил Маск. - Ему не нужен отпуск, сон, перерыв на обед или туалет, и скорость его работы выше. Производительность труда у робота, как минимум, в 5 раз выше, чем у человека. Потребуется всего 20-30 миллионов машин, чтобы производить такой объем товаров и услуг, который сейчас создает вся экономика США.

В конце Маск выдал нечто головокружительное: высокая продуктивность гуманоидов позволит каждому человеку обеспечить всеобщий безусловный базовый доход. И он будет настолько высок, что с лихвой удовлетворит все человеческие потребности. “Искусственный интеллект сделает все, что вы пожелаете, например, построит замок”, - заявил техасский мечтатель.

Энтузиазм Илона Маска понятен, его “Тесла” является производителем роботов-гуманоидов “Оптимус”. Прорекламировать собственную продукцию, тем более в интервью своему главному инвестору Рону Бэрону - святое дело.

Однако потенциальные владельцы замков по всей планете немного напряглись. Оно и понятно. Построят ли тебе шато - это еще бабушка надвое сказала. А вот выставить тебя с работы за дверь под тем предлогом, что робот вкалывает в 5 раз производительнее и не ходит в туалет - вот это больше похоже на суровую правду жизни. Не поможет, даже если вы начнете ходить на работу в памперсах.

НА ПЕНСИЮ НЕ ПОЙДЕМ, НО РАБОТУ НЕ ОТДАДИМ

Не удивительно, что многие представители человечества не испытывают восторга от выхода на рынок труда роботов-гуманоидов. Так, летом произошла первая в истории планеты забастовка рабочих против использования гуманоидов. Случилось это в Южной Корее на автозаводе Hyundai Motor. Стачка произошла после того, как корпорация представила нового робота-рабочего по имени «Атлас» - это разработка компании Boston Dynamics, конкурента Илона Маска.

Возможности “Атласа” настолько впечатлили работников, что они среди прочего (в частности, никаких роботов на производственной линии без согласования с коллективом) потребовали… повысить им пенсионный возраст до 65 лет в качестве хоть какой-то гарантии занятости.

Так кто же люди и роботы - враги или соратники? Почему в одних случаях появление машин мы встречаем с энтузиазмом (никто же не хочет заменить собой экскаватор? - Ред.), а в других - воспринимаем в штыки?

Если человек работает 40 часов в неделю, то рабочая неделя робота-гуманоида длится 168 часов. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

3 ГЛАВНЫХ СТРАХА: ЧЕМ УМНЫЕ МАШИНЫ ПУГАЮТ ЧЕЛОВЕКА

Ученые, которые изучают, как люди воспринимают роботов, выделяют несколько красных линий:

1. Люди не прочь отдать машинам грязную, скучную и опасную работу. Например, робот-сортировщик мусора не вызывает ревности. Никто не возмущается, что в сталелитейном производстве доверили мешать расплавленный металл манипулятору. Но уступать комфортные рабочие места в офисах люди не готовы. Тут уже робот воспринимается не как помощник, а как конкурент.

2. То, что бульдозер сильнее землекопа, а пожарный робопес способен зайти в горящую избу, где температура 500 градусов, тоже не вызывает у людей комплекса неполноценности. Такие роботы воспринимаются как инструмент, продолжение человеческих возможностей. Психологическая катастрофа возникает, когда машина демонстрирует качества, связанные с мышлением, творчеством и эмоциями. То есть то, что делает нас людьми. Люди чувствуют угрозу своему статусу, ощущают собственную ненужность. Это разрушает наше представление о человеческой уникальности.

- Когда машина делает то, что делало меня мной, то зачем тогда нужен я? - говорит Габи Шаап из Института поведенческих наук Университета Радбауда.

3. У страха перед роботами-гуманоиды есть и нейробиологическая основа. По мере превращения “машиноподобного” робота в “человекообразного” симпатия к железному милашке растет только до определенного предела. В зоне «почти человеческого» сходства она резко сменяется отторжением. Такой киборг кажется нам почти зомби.

Ученые связывают это с эволюционным механизмом, который помогал людям по мельчайшим сигналам (неестественное выражение глаз, асимметрия лица, нескоординированные движения) распознавать опасных сородичей. Зараженных инфекциями, психически неадекватных, с тяжелыми генетическими заболеваниями (инстинкт говорил - не приближайся к нему). Исследование Университета Гамбурга продемонстрировало: когда людям показывали таких “зловещих” персонажей, у них активировалось иммунная система.

А иногда несоответствие мимики и внутренних эмоций помогало понять, что перед тобой скрытый враг (он улыбается, но глаза остаются холодными). Таким образом люди подсознательно воспринимают и человекоподобных роботов, которые “почти как люди” - они притворяются, а значит несут угрозу.

Поэтому сторонники концепции “Гуманистического Искусственного интеллекта” убеждают: нужно создавать не сущности, имитирующие человеческую внешность и интеллект, а роботов-инструментов, предназначенных для расширения возможностей самого человека.

Pоботы-гуманоиды построят коммунизм Фото: REUTERS.

КСТАТИ

5 профессий, которые мы с радостью отдадим «железякам»

1. Домашние помощники

Что возьмут на себя: уборку, мытье посуды, стирку, глажку, чистку сантехники.

Почему людям понравится: работа по дому отнимает свободное время, при этом вряд ли кто-то скажет - когда я мою полы, то реализую себя как личность, в этом мое призвание.

2. “Бумажная возня” в офисе

Что возьмут на себя: заполнение однотипных форм, сверку баз данных, сортировку чеков, обработку отчетности и рутинные ответы в техподдержке.

Почему людям понравится: согласно исследованиям, монотонный ввод данных и перекладывание бумаг - работа, которую большинство сотрудников ненавидят.

3. Тяжелая и опасная работа

Что возьмут на себя: действия в экстремальных условиях (пожар, место экологической катастрофы), сортировку мусора, работу на грязных и химически опасных производствах.

Почему людям понравится: никто не хочет гробить себя. Что человеку смертельно опасно - машине нипочем.

4. Транспорт и перевозки

Что возьмут на себя: работу дальнобойщиков, особенно в ночное время, уборку снега на трассах, транспорт в промзонах (шахты, аэропорты, карьеры…).

Почему людям понравится: водители устают, и человеческий фактор - одна из главных причин аварий со смертельным исходом.

5. Диагностика и хирургия

Что возьмут на себя: анализ снимков (рентген, МРТ, КТ), мониторинг пациентов в реанимации. Высокоточную хирургию.

Фото: VesnaArt/Shutterstock/Fotodom

Почему людям понравится: машина точнее оценивает снимки и не пропустит еле заметное пятнышко из-за усталости и потери концентрации. А роботизированная хирургия облегчает труд врача (не замещая его полностью) и позволяет оперировать более точно.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Из автостопом по галактике - в пикник на обочине

Еще в 2014 году - до нынешнего бума с гуманоидами - канадские ученые решили выяснить: возможно ли доверие и мирное сосуществование между роботами и людьми. Для этого они создали робота-путешественник - его задачей было путешествовать в разных странах автостопом. Сделали его из подручных материалов: корпус представлял собой ведро для охлаждения пива, его оклеили гибкими солнечными панелями.

Руки и ночи смастерили из аквапалок - исследователи старались придать своему питомцу скромный внешний вид, чтобы не вводить людей в искушение. Его стоимость, включая электронику, не превышала 1,5-2 тысяч долларов.

Робот не мог передвигаться, единственной подвижной частью тела была правая рука - с ее помощью hitchBOT (так его назвали ученые) голосовал на трассе. Первое путешествие по Канаде закончилось триумфом: hitchBOT преодолел расстояние 10 000 километров и стал героем соцсетей - за его приключениями следили десятки тысяч пользователей. Люди не только подвозили его, но и подзаряжали аккумуляторы от прикуривателя, фотографировались, вели с ним в дороге непринужденные беседы.

А вот путешествие по Америке закончилось печально. Робот успел проехать автостопом 400 километров, а потом его обнаружили на обочине с оторванной головой (ее роль выполняла крышка для СВЧ-печки) и тяжелыми травмами. Вывод, который напрашивается, прост - в обществе людей робот может полностью доверять только своим датчикам.