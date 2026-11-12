Землю ждут годы затяжных магнитных бурь: штормить будет от дыр на Солнце

Максимум солнечной активности уже пройден и мы переходим в фазу спада Фото: EAST NEWS.

Ночью 12 ноября на Солнце произошла неожиданная мощная вспышка класса M, вслед за ней - серия более слабых вспышек класса C (напомним: вспышки делятся на классы A, B, C, M и X (высший) по мощности рентгеновского излучения).

Опасны ли нынешние вспышки для Земли? Ждать ли вслед за ними магнитных бурь? Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” рассказала Мария Абунина, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.

- Вспышка случилась класса M1 - самого маленького из M-вспышек. Это совсем не страшная вспышка. С ней не связан корональный выброс солнечной массы, которые обычно возмущают магнитосферу Земли, - объяснила Мария Абунина. - А сами по себе вспышки серьёзных последствий для Земли не имеют. Относиться к ней можно так: «Ну, фонариком в глаз тебе посветили, и тут же убрали».

- Что будет дальше? Есть ли в прогнозах более мощные вспышки, которые смогут устроить геомагнитные штормы?

- В ближайшие дни ничего страшного мы не ждём, - обнадежила Мария Абунина. - А на год вперед никто точно не скажет. Максимум солнечной активности уже пройден и мы переходим в фазу спада. Но и на фазе спада активности, как неоднократно история показывала, бывают яркие, мощные, быстрые события на Солнце, которые серьёзно возмущают магнитосферу Земли и влекут за собой большие магнитные бури. Хотя таких вспышек, какие мы наблюдали в 2024, 2025 годах году и в январе этого года, точно будет гораздо меньше.

В ближайшие несколько лет - на фазе спада солнечной активности - главным возмутителем межпланетной обстановки и магнитосферы Земли становятся не выбросы массы, которые вызваны вспышками, а высокоскоростные потоки солнечного ветра из корональных дыр. Они тоже возмущают магнитосферу, вызывают магнитные бури. Магнитные бури, вызванные высокоскоростными потоками из корональных дыр, менее интенсивные, чем бури, вызванные выбросами солнечной массы. Но при этом более длительные по времени. Это их основное отличие. А фаза спада характеризуется обычно большим количеством корональных дыр, их большей площадью.

И поэтому в ближайшие пару лет у нас если и ожидаются магнитные бури, то небольшой силы. Бури от высокоскоростных потоков обычно не бывает больше, чем класса G3 из пяти возможных. В целом, бури будут менее интенсивные, чуть более длительные и связанные с другим источником солнечной активности. Такой прогноз на ближайшие годы.

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