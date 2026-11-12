Как магазины следят за свежестью и безопасностью продуктов

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

За 10 месяцев 2026 года «Пятёрочка» провела 400 проверок поставщиков и 3900 лабораторных исследований. Сеть также запустила обучающую ПЦР лабораторию для поставщиков готовой еды и внедрила ИИ технологии для анализа нескольких миллионов фотоотчётов от тайных покупателей в месяц.

СПРАВКА «КП»

Всемирный день качества отмечают ежегодно во второй четверг ноября по инициативе Европейской, Американской и Японской организаций качества при поддержке ООН. Цель праздника — повысить значимость качества для бизнеса, экономики и общества. В России о празднике стали активно говорить с 2016 года. Всего же праздник проходит более чем в 80 странах.

ПЦР экспресс лабораторию для контроля качества и безопасности готовой еды и продуктов сеть запустила в прошлом году. Метод позволил ускорить тестирование готовой продукции с 14 дней (классические микробиологические посевы) до одних суток.

Это был первый такой проект среди российских ритейлеров для проверки еды. В дальнейшем компания открыла обучающую ПЦР лабораторию для поставщиков готовых блюд. Она работает на базе одного из распределительных центров.

— Партнёры проходят полный цикл работы — от регистрации проб и выделения ДНК микроорганизмов до проведения ПЦР исследований и анализа результатов. Задача проекта — помочь производителям выстроить собственный лабораторный контроль прямо на площадке, быстрее получать данные о состоянии продукции и устранять причины отклонений, — сообщили в пресс службе компании.

Представители ритейлера также рассказали, как устроена масштабная система контроля качества. Она включает аудит производственных площадок, проверку рецептур, лабораторные исследования (по микробиологическим, физико химическим и органолептическим показателям), контроль технологий упаковки и соблюдения температурных режимов.

— Масштаб контроля позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях и не допускать некачественную продукцию на полки, — уточнили представители компании.

Также бизнес продолжает пользоваться услугами тайных покупателей. Их называют «полноценным инструментом сбора обратной связи о магазинах». Участники — обычные покупатели — получают задания через мобильное приложение и могут оценивать свежесть и качество товаров (от фруктов и молочной продукции до готовой еды), чистоту и порядок в торговом зале, соблюдение стандартов обслуживания и многое другое. Например, в категории фруктов и овощей за период с мая по октябрь 2026 года тайные покупатели провели около 590 тысяч проверок в 80% магазинов сети.

Поскольку массив данных от тайных покупателей довольно объёмный, для работы с ним прибегают к помощи ИИ. Система компьютерного зрения анализирует несколько миллионов фотографий. Умный алгоритм обучен проверять несколько параметров, среди которых — соответствие фото заявленной проблеме, исправность оборудования и корректность ценников.

Участвуют в контроле за качеством продукции и обычные покупатели. В компании уточнили, что всю обратную связь воспринимают как инструмент совершенствования. Данные позволяют разбирать отдельные ситуации и находить повторяющиеся проблемы, чтобы корректировать рабочие процессы. 96% звонков на горячую линию и сообщений рассматриваются в срок.