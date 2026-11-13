Карьерный рост, но не ценой спокойствия: что сегодня ждут от лучших работодателей России

Фото: пресс-служба СИБУРа.

Эксперты рассказали, отражает ли это реальный запрос соискателей сегодняшнего дня и как определить работодателя, который подходит именно тебе.

Ещё недавно привлекательность работодателя принято было оценивать прежде всего через масштаб компании, технологичность и возможности карьерного роста. Эти преимущества по-прежнему важны, но в 2026 году у соискателей всё заметнее проявляется другой запрос: работа должна давать не только перспективы, но и качество жизни.

Хорошая зарплата, понятный график, безопасность, забота о здоровье и поддержка семьи постепенно складываются в новую формулу привлекательного работодателя. Причём речь не только о людях, которые ищут спокойную и стабильную работу. Даже специалисты, ориентированные на высокие достижения, хотят понимать, что профессиональные амбиции не потребуют от них жертвовать собственным благополучием и здоровьем.

Изменение приоритетов хорошо иллюстрируют исследования рынка труда. Согласно исследованию ВЦИОМ, среди ожиданий от первого постоянного места работы лидируют дружелюбный коллектив и комфортная атмосфера (54%), стабильная занятость и гарантии (52%). При этом молодые сотрудники наряду с профессиональным развитием ценят безопасные условия, разумную нагрузку и возможность совмещать работу с личной жизнью.

Исследование hh.ru среди молодежи показывает, что у большинства респондентов в приоритете комфортная атмосфера в коллективе (50%), а также баланс работы и личной жизни (47%). Примерно наравне с этими позициями участники опроса выбирают конкурентную зарплату (54%). Эти данные прямо подтверждают: у молодых соискателей стабильность и атмосфера идут практически наравне с деньгами.

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» показали, что при поиске работы для 56% респондентов важен адекватный коллектив с хорошим руководством, 36% — гибкий график, 31% — возможность удалённой работы, столько же голосуют за профессиональное развитие.

«Сегодня мы наблюдаем не отказ от карьерных амбиций, а изменение представлений об успешной карьере. Раньше успех чаще ассоциировался с быстрым продвижением, высокой должностью и доходом. Сейчас к этому добавляется качество самой профессиональной жизни. Человеку важно не только то, кем он станет через пять лет, но и то, как он будет жить эти пять лет. Сможет ли он сохранить здоровье, уделять время семье и быть уверенным в завтрашнем дне. Поэтому стабильность и забота перестают быть противоположностью амбиций — они становятся условием их реализации», — отмечает карьерный консультант, профориентолог, HR-эксперт Галина Бобкова.

Экосистема заботы, а не набор льгот

Этот сдвиг отражается не только в исследованиях соискателей, но и в том, какие практики работодателей получают профессиональное признание. Так, в начале 2026 года HeadHunter признал лучшей практикой среди работодателей проект, посвящённый психологическому благополучию сотрудников в СИБУРе, а по итогу рейтингов лучших работодателей Forbes и РБК этого года нефтехимический холдинг вошел в золотую и первую группу победителей, получив наивысшие оценки независимого жюри и сотрудников не только финансовых показателей и возможностей профессионального развития, но и в области условий труда, социальных гарантий и экологичности.

«Эта трансформация меняет и конкуренцию работодателей. Известное имя, престижная отрасль и масштаб бизнеса по-прежнему привлекают внимание кандидатов, что следует из результатов рейтингов работодателей. Но удерживать лидерство только за счёт репутации становится сложнее. Компаниям приходится постоянно адаптировать своё предложение к меняющимся ожиданиям сотрудников, в том числе в сторону баланса между рабочей и личной жизнью. Поэтому такие работодатели, как СИБУР, которые традиционно ассоциируются с масштабными задачами и быстрым темпом, действуют на опережение социальных трендов и к амбициозным проектам добавляют внушительный социальный пакет и привилегии, определяющие образ жизни человека за пределами производства», — утверждает ведущий эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Большие цели требуют надёжной опоры

«Мы привыкли считать, что сильный и амбициозный сотрудник должен справляться с любыми нагрузками. Но высокая мотивация не отменяет потребности человека в безопасности и поддержке. Более того, чем сложнее задачи и выше уровень цифровизации процессов, тем важнее психологическая устойчивость, чтобы выдерживать уровень ответственности. Когда сотрудник понимает, что может обратиться за помощью, восстановить силы и рассчитывать на поддержку работодателя, у него появляется больше ресурсов для профессиональных достижений. Забота в этом смысле — не альтернатива эффективности, а одно из её условий», — уверяет психолог Александр Невеев.

Психологическая поддержка ещё недавно воспринималась преимущественно как дополнительная корпоративная льгота. Сегодня крупнейшие работодатели всё чаще рассматривают её как часть системы управления персоналом, непосредственно связанную с безопасностью, производительностью и устойчивостью команд. Особенно заметна эта связь в промышленности, где работа требует высокой концентрации внимания, ответственности и соблюдения строгих правил безопасности.

Лучший работодатель – тот, которого выбирают не только для себя, но и своей семьи

«Если говорить о чувстве безопасности и комфорта в широком смысле, это не только рабочее место сотрудника, но и его отдых, возможность создавать семью и заботиться о ней. Сейчас мы проводим реновацию нашего корпоративного центра оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе — это не просто санаторий, а целая экосистема для здоровья и семейного общения. Центр фактически удвоит мощности, появится новый корпус площадью 22 тыс. м², спа-зона, обновлённый медблок, бассейны и благоустроенная территория с частным пляжем, которая сможет принимать до 20 тысяч сотрудников в год и более трёх тысяч детей на летних сменах. Для нас это важный элемент заботы — возможность провести время с семьёй в комфортной и “своей” среде, где всё устроено под наши стандарты безопасности и качества», — рассказывает руководитель функции развития персонала компании «Сибур» Мария Алексеева.

Кроме этого, в 2026 году СИБУР расширил стандарт поддержки демографии в компании за счет введения корпоративного материнского капитала в размере 1 млн рублей за рождение или усыновление третьего и каждого последующего ребенка. Как подчеркивают в компании, важно давать сотруднику не только возможности самореализации, но и надежный тыл.

«Новая формула лидерства работодателей на рынке труда заключается в том, чтобы видеть в сотруднике в первую очередь человека, который нуждается не только в профессиональных возможностях, но и надежной опоре. С точки зрения реалий сегодняшнего дня именно чувство безопасности и защищенности — те факторы, за которые голосуют соискатели. Ведь в конечном счёте лучший работодатель — не просто тот, чьё имя чаще встречается в рейтингах, а тот, которого выбирают для своего настоящего и будущего», — комментирует ведущий эксперт по социально-экономической политике НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Карьерный консультант Галина Бобкова отмечает, что для того, чтобы выбрать работодателя, который подходит именно тебе, нужно не только следить за независимыми рейтингами, но также за социальными сетями компании, какие новости и информация там публикуются. При этом важно обращать внимание не только на общую политику компании в области социальных льгот, а насколько забота о сотрудниках является адресной и действительно помогает решать жизненные задачи человека.