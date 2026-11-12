"Я подумала, что ошиблась": Полина Гагарина рассказала об актерском обучении, разводе и беременности

Творческая встреча Полины Гагариной со студентами Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

11 ноября в учебном театре Школы-студии МХАТ состоялась творческая встреча певицы Полины Гагариной со студентами. Встреча прошла в рамках программы «Моя школа». По предложению нынешнего ректора Константина Хабенского, все вырученные средства идут на поддержку Школы-студии, её преподавателей и студентов.

Полина Гагарина закончила актерский факультет Школы-студии в 2010 году курс Игоря Золотовицкого. Она вспоминала не только учебу, но и рассказывала про личную жизнь. Единственное, чего не делала Полина Гагарина в этот вечер - не пела совсем.

МАМУ СЛУШАЛА БЕСПРЕКОСЛОВНО

В Школу-студию Полина поступила после музыкального эстрадно-джазового училища, после победы в телешоу «Фабрика звезд», когда уже была записана её авторская песня «Колыбельная», с которой она ездила на «Новую волну». Когда выходили клипы и синглы, были концерты в клубах и казино… Словом, когда она уже была начинающей звездой.

- Я хорошо зарабатывала денюжку. И жизнью была довольна, - вспоминала Полина Гагарина. - Но мама сказала мне: ты должна получить высшее образование. Хотя, честно, я не понимала для чего оно мне, когда я уже поднималась по лестнице успеха. Маму я слушала беспрекословно. Поэтому стала поступать в театральный вуз. Записалась на подготовительные курсы, подготовила творческую программу…

Как и все абитуриенты, Полина Гагарина подала документы сразу везде – и в «Щепку», и в «Щуку», и во ВКИК… Школа-студия МХАТ была у неё в приоритете, там училась её лучшая подруга. На вступительных испытаниях Полина читала рассказ Надежды Тэффи. Игорь Золотовицкий, который набирал курс в Школе-студии, слушая её, сползал под стол от смеха.

- Выглядела я тогда совсем по-другому, - рассказывала Полина Гагарина. - У меня были темные волосы, длинная чёлка. Я надела белое платье-облачко (с широкой юбкой). Мне казалось, это очень стильно. После первого тура Игорь Яковлевич обнадежил меня, что возьмет на свой курс. И попросил… не надевать больше «вот это платье-гриб» и ещё «разобраться» с чёлкой.

В следующий раз Полина надела платье в горошек.

Полина Гагарина рассказала об актерском обучении Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

УЧЕБА В ТЕАТРАЛЬНОМ – ЭТО ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

Как и обещал Золотовский, он взял Полину Гагарину на свой курс. На «бюджетное» место. «Все мои образования я получила бесплатно. На платное у нас с мамой денег не было», - говорит Полина.

По итогу, училась она хорошо. На этюде «животные» показывала кабана. По всему должна была пойти по линии характерной артистки. Но в отличие от эстрадно-джазового колледжа, где была лафа, в Школе-студии «учеба начиналась утром, а выползали мы из института в одиннадцать вечера. И так каждый день, кроме воскресения», - вспоминает Полина Гагарина:

- Я подумала, что, наверное, ошиблась институтом. Мне казалось, что актёрское образование - это что-то лёгкое, необременительное. А это был… военный лагерь с жесткой дисциплиной. У меня была ещё и работа - действующей контракт с продюсерским центром Игоря Крутого и ещё «ёлки», записи, концерты. Помню, поздно вечером летела к Меладзе в другую страну записывать песню, а утром уже в Москве мчалась из аэропорта на занятия по актерскому мастерству. Моя учеба в Школе-студии была вопреки. Я постоянно находилась под угрозой отчисления. Золотовицкий так и говорил: Гагарина, я тебя выгоню.

Но не выгнал. Наоборот, зауважал, несмотря на то, что студентка параллельно строила карьеру певицы. А ещё Полина успевала не только учиться...

Встреча прошла в рамках программы «Моя школа» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

КОНЕЧНО, РОЖАТЬ!

На 1-м курсе она познакомилась с молодым актером Петром Кисловым (выпускником предыдущего курса Игоря Золотовицкого). Он влюбился в Полину, она ответила взаимностью. Начался роман. Забеременела: «Я правда не знала, что так бывает, а главное, что так быстро. Но заметила моя мама, что я начала быстро поправляться. И вообще странно выглядела и всё время хотела есть. Мои однокурсницы в ужасе смотрели, как каждое утро я приносила на занятия два круассана и две бутылки сладкого йогурта (актрисы со студенческих лет сидят на диете – Ред.). Съедала всё это за раз и снова была голодной. Я превращалась в шар. Но сомнений не было: конечно, рожать! Я любила Петю. Петя любил меня».

На втором курсе, в октябре 2007 года Полина Гагарина родила сына Андрея. Как она и обещала своему мастеру Игорю Золотовицкому, через две недели после родов вышла на учёбу. «Худей!», - сказал Золотовицкий. Она похудела, сдала сессию, её не отчислили. Сынишка рос всем на радость. Хотя её прекрасная любовь с Петей Кисловым закончилась. Но крепкая дружба осталась навсегда.

СТАЛА БЛОНДИНКОЙ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Как и большинство женщин, переживших развод, ей захотелось что изменить в своей внешности. Проще всего изменить прическу. По совету стилиста Полина Гагарина перекрасилась в блондинку. Нынешний её образ - блондинка с короткими волосами – всё это благодаря разводу. Но такой её сперва никто не узнал.

- Захожу в институт, меня останавливает охранник: девушка, ваши документы… Мой мастер Игорь Яковлевич Золотовицкий тоже принял меня за новенькую. А когда разобрался, в чём дело, очень ругал: как ты могла?! Ты стала другим человек. В актерской профессии это недопустимо!

Полина Гагарина закончила актерский факультет Школы-студии в 2010 году Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Полина Гагарина очень довольна, что закончила Школу-студию. Образование необходимо.

- Иногда я думаю: профессии «певица» не существует. А вот артист должен уметь всё: петь, танцевать, делать акробатические трюки. Не говорят о главном – выходить на сцену, понимая зачем он это делает и что хочет сказать.

На встрече со зрителями она ответила на вопросы из зала. Кстати, там были не только студенты, но и взрослые. Соответственно и вопросы. «Как пережить развод?» - спросила Полину какая-то женщина. Полина разводилась дважды.

- Мой ответ: доверьтесь Богу. Всё пройдет и боль тоже. Может быть, развод был вам нужен, через какое-то время вы скажете спасибо.

Полина призналась, что самое главное для неё не карьера, а её дети. Она обожает сына и дочь. Перед сном обязательно с ними обсуждает всё, что случилось за день.

Откуда берёт энергию?

- Для концерта в Лужниках я взяла взаймы у своего здоровья, - говорит Полина Гагарина. - И потом болела целый год, каждый две недели. Сейчас начинаю задумываться о цена успеха. Мне уже трудны частые перелёты. Стараюсь себя беречь и сокращать рабочий график, не так много даю концертов. Занимаюсь спортом, поддерживаю форму.

Певица призналась, что у неё никогда не было кумира. В её комнате не висели фото, афиши или плакаты известных актеров. Хотя ей всегда нравилась Уитни Хьюстон. Но единственная женщина, которой Полина восхищается, - это её мама.

О съемках в кино

Полина Гагарина снялась в нескольких фильмах. В двух – «Красные линии» и «Одной левой» - у неё главная роль. Но говорит, что съемки были для неё настоящей пыткой: она терпеть не может ждать. А на площадке приходится всё время ждать, когда позовут в кадр.

- Ещё что мне не нравится в кино: ты рвёшь жилы, играешь на разрыв аорты, и вдруг слышишь: камера, стоп! Следующая сцена. Такой оболом! Но если будет интересный сценарий, то «кто я такая, чтобы отказаться»?

Про музыкальное шоу «Голос»

- На взрослом «Голосе» мне очень тяжело (Полина Гагарина – в числе наставников), - признается певица. – Работать со взрослыми, состоявшимися людьми, менять их, подсказывать, очень сложно. У них на всё своё мнение. Другое дело «Голос. Дети». Юные конкурсанты смотрят на тебя открытыми глазами, и ты смотришь на них точно так же. За короткое время я могу им впихнуть очень много всего. Это трудоемко и энергозатратно, но классно!