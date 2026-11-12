Сервис кикшеринга рассказал о снижении аварийности на 30%

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сервис аренды самокатов Яндекса опубликовал комплексный отчет о безопасности с итогами сезона 2026. Документ также содержит ряд показателей за пять лет работы. За это время бизнес вложил в безопасность поездок на прокатных устройствах 1 млрд рублей. Это расходы на разработку собственного самоката, технологий контроля скорости, обучение пользователей (онлайн и офлайн), развитие велоинфраструктуры и оборудование парковок для самокатов.

В документе указано, что с 2021 года сервис ввел 4490 медленных и запретных зон в парках и других оживленных местах по стране. На таких участках самокат автоматически замедляется или останавливается. Пользователям с небезопасным стилем вождения ограничивают скорость или доступ к аренде.

В этом году компания запустила собственную технологию фотоконтроля возраста: пользователь загружает селфи, а при необходимости — снимок паспорта, чтобы подтвердить совершеннолетие. Фотоконтроль предложили пройти 1,15 млн пользователей. При этом проходить проверку отказались 751 тысяча потенциальных арендаторов: им доступ к аренде устройств закрыт, пока не будет пройдена проверка.

Часть отчета посвящена статистике происшествий. По данным сервиса, число инцидентов на 100 тысяч поездок в 2026 году снизилось на 30% по сравнению с 2025 годом. За нарушения правил аренды пользователи получили около 118 тысяч штрафов. Каждый десятый — за управление самокатом несовершеннолетним, каждый пятый — за поездки вдвоем . Основной массив нарушений (62%) приходится на неправильную парковку.

В документе также рассказывается о внедрении проверки возраста через Госуслуги. Обязательна эта процедура только в Подмосковье (с сентября 2026 года), а в Санкт-Петербурге ее начали тестировать. В Москве продолжает действовать обязательная проверка через Mos ID: за сезон она помогла не допустить к аренде 50 тысяч пользователей. Это более чем вдвое превышает показатель 2025 года.

В следующем году сервис намерен расширить проверку возраста через Госуслуги на другие города России и добавить подтверждение через MAX. Компания готова делиться данными о поездках с регионами, чтобы на их основе развивать велоинфраструктуру.