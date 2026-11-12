Город как платформа: как цифровизация меняет облик населенных пунктов

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

В рамках Дня платформенной экономики, прошедшего в Национальном центре «Россия», состоялась объединённая сессия ДОМ.РФ и Яндекса под названием «Город как платформа: каким будет город будущего». Это мероприятие стало частью работы экспертных групп «Строительство и недвижимость» и «Городская среда», которые готовят Национальную стратегию развития цифровых платформ до 2036 года.

Участники встречи затронули широкий круг вопросов: как в масштабах страны город может учитывать особенности разных территорий и их меняющиеся запросы, насколько глубоко искусственный интеллект способен встроиться в повседневную жизнь горожанина, как изменится само пространство и инфраструктура в перспективе, а также каким образом объединить разрозненные сведения о недвижимости и сделать сделки с жильём проще.

Цифра входит в градостроительство

По словам ведущего мероприятие директора по развитию городской среды компании ДОМ.РФ Антона Финогенова, город уже превратился в пространство для внедрения инноваций, где нужно учитывать потребности жителей и строить долгосрочные прогнозы, опережая цели развития территорий. Компания в этой работе выполняет роль содержательного интегратора: собирает экспертную позицию, связывает строительный блок с городским развитием и переводит обсуждение платформенной экономики в практическую повестку цифрового развития города.

«Мы видим, как стремительно меняется жизнь горожан. Сейчас стоит задача закрепить понятие мастер-плана на уровне законодательства. Учитывая успешный опыт ДОМ.РФ по реализации мастер-планов для дальневосточных регионов, планируется масштабирование за счёт платформизации процессов сбора и анализа данных, а также межведомственного взаимодействия. Государство уже научилось использовать огромные объёмы данных, в том числе специфических. Основная проблема — их верификация, поэтому важно проработать и закрепить соответствующие инструменты в федеральном законе. Консолидация данных благодаря платформам и межведомственное взаимодействие в более чем 200 проектах мастер-планов, где активное участие примет компания, — текущий вектор работы», — отметил Антон Финогенов.

В мастер-планы закладываются решения «умного города»: цифровой учёт и мониторинг сетей, адаптивное освещение, интеллектуальные транспортные системы — от управления светофорами до оптимизации маршрутов на основе анализа потоков. Эти решения формируются на этапе разработки мастер-плана как рекомендации городу или региону.

Двойники, маркетплейс и путь к датаполису

Компания развивает цифровые инструменты, помогающие принимать обоснованные решения о строительстве жилья и развитии территорий: данные Единой информационной системы жилищного строительства и отчёты сервиса «Про Дома» дополняются платформой «Цифровой контроль строительства» для управления проектами и работы с цифровыми информационными моделями. Цифровые двойники позволяют заранее проверить проектные решения и выявить коллизии до начала строительства, что сокращает сроки согласований и количество переделок на площадке.

Чтобы сделать такие технологии доступнее для отрасли, компания развивает маркетплейс «Эксперт.дом.рф», где застройщики могут подобрать отечественное программное обеспечение для разных этапов проекта. Объединение данных, аналитики и инструментов управления создаёт основу для перехода от отдельных решений «умного города» к датаполису — модели развития территорий, в которой цифровая среда становится единым пространством для планирования, строительства и жизни.

Разрозненные данные мешают сделкам

Отдельный блок дискуссии был посвящён рынку недвижимости. Представители цифровых платформ «Циан» и «Авито» обратили внимание на то, что сведения об объектах распределены по множеству федеральных и региональных систем. Решением участники назвали отраслевой контур данных — единую цифровую среду, к которой платформы подключаются через систему межведомственного электронного взаимодействия по единому API, — и единый цифровой идентификатор объекта недвижимости, позволяющий собрать разрозненные сведения о нём.

Вице-президент по стратегии транспортных и промышленных сервисов «Яндекса» Валентин Енокаев рассказал о формировании роботизированной системы в городе. «Роботы живут и будут жить в инфраструктуре, созданной для людей. Поэтому следующий шаг — это гуманоидные роботы, которые смогут открывать двери и нажимать кнопки в лифте», — объяснил он.