Молодой Достоевский: Дорога от плахи к Богу

В начале 2027 года выйдет книга «Достоевский. Тень смерти». Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

О Федоре Михайловиче написано много книг, вехи его биографии так или иначе помнит даже ленивый школьник, писатель становится героем комиксов и фантасмагорий…

Но ответить на вопрос каким он был на самом деле, что двигало его замысловатым гением, что сформировало уникальный, мгновенно узнаваемый стиль, так никто пока и не смог.

Возможно, мы станем ближе к ответам очень скоро. В начале 2027 года выйдет книга «Достоевский. Тень смерти».

Она расскажет о молодости будущего классика, о том как формировался его характер, какие события повлияли на его мироощущение, какие мистические и загадочные события сопровождали его с юности…

Это книга о том, как в никому неизвестном юноше жила мечта стать властителем дум. И как эта мечта едва не погибла после первых неудач.

Он сам становится свидетелем очень странных криминальных историй, на него падают подозрения в убийстве…. И, самое страшное, он не готов с уверенностью сказать, что с ним происходило на самом деле, не подводит ли его рассудок.

Книга «Достоевский. Тень смерти» - это умный и тонкий рассказ о том, что происходит в голове гения, о том, как рождаются герои великих книг и о том, каким Федор Михайлович, возможно, был на самом деле. Исторический детектив и психологический триллер о рождении гения — и о цене, которую приходится заплатить за право им стать.