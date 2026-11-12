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Общество12 ноября 2026 15:55

"Мою. Брею. Молюсь"... Побеждаю: Спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово» за репортаж из госпиталя Донецка

Спецкор «Комсомольской правды» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово»
Анна Хмелярова
Спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово» за репортаж из госпиталя Донецка

Спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово» за репортаж из госпиталя Донецка

«Моя миссия санитарская – отмыть от крови, срезать остатки одежды на бойце, снять цепочки, жетоны, сложить в отдельный пакет. Это первый мой пациент. Имя его неизвестно. Он так и значится «Неизвестный №1». Снимаю с него часы, срезаю веревочку, на которой мешочек с иконой «Георгия Победоносца». Георгий весь пропитан кровью. Осторожно срезаю бинты с головы и вижу раны, кожа висит лоскутами.

- Нужно побрить сначала под машинку, затем опасной бритвой - под ноль, - бросает на ходу врач и уходит готовиться к операции.

Никто не спрашивает, умею я или нет. Раз ты тут – работай! И я начинаю бритье. Сначала неумело, затем более уверенно, волосы в крови падают на больничную пеленку. Кто-то же их гладил с любовью, взъерошивал ладонью».

Это маленький отрывок из материала спецкора «Комсомолки» Юлии Андриенко «Мою. Брею. Молюсь» о том, как она работала сестрой милосердия в больнице Донецка.

- Признаюсь, самый значимый для меня лично. Часто труд журналиста оценивают просмотрами, рейтингами... Но когда после публикации на меня посыпались письма от желающих ехать помогать раненым, я не сдерживала слезы. Писали даже из Калининграда! – говорит Юлия.

Ее материал занял 1 место в номинации «Доброе дело» IX конкурса «Верное слово», который ежегодно проводит Союз журналистов Подмосковья и Московская митрополия РПЦ. На конкурс в этом году поступило 132 заявки из 56 городов России.