"Мою. Брею. Молюсь"... Побеждаю: Спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово» за репортаж из госпиталя Донецка

Спецкор «Комсомолки» Юлия Андриенко выиграла конкурс «Верное слово» за репортаж из госпиталя Донецка

«Моя миссия санитарская – отмыть от крови, срезать остатки одежды на бойце, снять цепочки, жетоны, сложить в отдельный пакет. Это первый мой пациент. Имя его неизвестно. Он так и значится «Неизвестный №1». Снимаю с него часы, срезаю веревочку, на которой мешочек с иконой «Георгия Победоносца». Георгий весь пропитан кровью. Осторожно срезаю бинты с головы и вижу раны, кожа висит лоскутами.

- Нужно побрить сначала под машинку, затем опасной бритвой - под ноль, - бросает на ходу врач и уходит готовиться к операции.

Никто не спрашивает, умею я или нет. Раз ты тут – работай! И я начинаю бритье. Сначала неумело, затем более уверенно, волосы в крови падают на больничную пеленку. Кто-то же их гладил с любовью, взъерошивал ладонью».

Это маленький отрывок из материала спецкора «Комсомолки» Юлии Андриенко «Мою. Брею. Молюсь» о том, как она работала сестрой милосердия в больнице Донецка.

- Признаюсь, самый значимый для меня лично. Часто труд журналиста оценивают просмотрами, рейтингами... Но когда после публикации на меня посыпались письма от желающих ехать помогать раненым, я не сдерживала слезы. Писали даже из Калининграда! – говорит Юлия.

Ее материал занял 1 место в номинации «Доброе дело» IX конкурса «Верное слово», который ежегодно проводит Союз журналистов Подмосковья и Московская митрополия РПЦ. На конкурс в этом году поступило 132 заявки из 56 городов России.