Юрий Ушаков заявил о готовности России приступить к разминированию Константиновки

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков Фото: REUTERS.

…- Всем, конечно, известно, что сегодня президент России Владимир Владимирович Путин принял в Кремле спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, - с этих слов помощник Владимира Путина Ушаков начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов в четверг, 12 ноября, вечером. - Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы.

(А это, кстати, был уже 10-й разговор в подобном формате. - А.Г.)

- В начале встречи, - продолжил Юрий Викторович, - президент России публично перед прессой сделал целый ряд важных заявлений, которые задали тон всему дальнейшему обсуждению.

О НОВОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ

- Надо отметить, поделился помощник нашего лидера, - что американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно - на Константиновку. Президент специально обратил внимание, что украинская сторона поднимает вопрос о так называемых «серых зонах». И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на украинских картах, не на картах ВСУ находится город.

- Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции. Готовы немедленно приступить к разминированию. Естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов из Украины, европейских стран и Соединенных Штатов понаблюдать за всем этим.

В начале встречи президент России публично перед прессой сделал целый ряд важных заявлений, которые задали тон всему дальнейшему обсуждению Фото: REUTERS.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА

- Президент России вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности для России и Украины через формирование будущей постконфликтной системы европейской безопасности.

- Ясно, что нынешняя система не работает. Это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры, неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями.

- Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения - нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО. Конечно, к этому перечню, который не ограничивается теми моментами, которые я обозначил, мы хотим приплюсовать и некоторые свои свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы просто не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности, спасая киевский режим, в стратегическом поражении России.

- С нашей стороны исчерпывающе охарактеризована позиция европейцев. Они всячески стремятся подключиться к переговорам, но, как сказал наш президент, должны определиться, хотят ли они мира либо продолжения войны. Пока все их практические действия свидетельствуют именно о последнем.

- В частности, обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от «коалиции желающих» на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт нескончаемой войны.

- Владимир Путин, кстати, в своем выступлении очень точно и образно охарактиризовал нынешнюю линию европейцев. Привел, как вы знаете, старую шутку про деньги в тумбочке. Эта шутка иллюстрирует, как в Европе пытаются пустить по замкнутому кругу вопросы мира либо продолжения войны.

Президент напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году Фото: REUTERS.

ДОСЛОВНО: АНЕКДОТ ПРО ДЕНЬГИ И ТУМБОЧКУ

Президент рассказал известный в России анекдот, иллюстрируя попытку обсуждать с европейцами вопросы Украины. Путин пояснил, что эта старая шутка не имеет никакой пространственной привязки.

«Но с учетом особенностей сегодняшнего дня я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственное органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: «Где взял деньги?». Он отвечает: «В тумбочке». «Хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?». «Жена». «А откуда взяла жена?». «Я ей дал». «А ты откуда взял?». «Из тумбочки». Круг замкнулся. И также с европейцами», — рассказал Путин.

Путин поддержал главную мысль американцев - пора обсуждать новую систему безопасности в Европе Фото: REUTERS.

О «ДРУЖЕСКИХ ПРИВЕТАХ» ЗЕЛЕНСКОГО

- В ходе переговоров, - проинформировал также Ушаков, - сегодня обсуждалось и поведение главы киевского режима, «дружеские приветы», которые он публично адресует президенту США.

- Отмечалось и то, что в Киеве не хотят завершать войну, потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет.

- Наш президент не оставил без внимания то, что нынешняя американская администрация весьма настойчиво и упорно работает по достижению действительно долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

- Решению этой задачи, это было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп.

- Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с регулированием вопросов.

- Разумеется, как мы, так и американцы придаем большое значение и предстоящей в Шэньчжэне трехсторонней встрече на высшем уровне, которую организуют китайские хозяева саммита АТЭС. (Она состоится 18–19 ноября 2026 года.- А.Г.)

- Сейчас идет активная работа по ее содержательному наполнению. И мы надеемся, что это первая встреча в таком формате окажет оздоравливающее воздействие на всю международную обстановку.

Ожидаемо, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно предложили в ходе переговоров свои оценки состоявшихся 10-11 ноября трехсторонних контактов в Абу-Даби Фото: REUTERS.

О КОНТАКТАХ В АБУ-ДАБИ

- Ожидаемо, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно предложили в ходе переговоров свои оценки состоявшихся 10-11 ноября трехсторонних контактов в Абу-Даби. Оценки этих переговоров, этих контактов, как конструктивных и продуктивных, у нас с американцами совпадают. Условлено, что этот переговорный процесс, этот переговорный трек будет продолжен.

- В частности, поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются.

- Напомню, что с 2025 года проведено 35 обменов пленными. Это порядка 5 тысяч человек с каждой стороны.

- Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности.

* * *

- После столь обстоятельного разговора в Кремле, как известно, американские переговорщики вылетели в Дублин, где они встретятся с Зеленским и представителями европейских столиц, - этими словами Ушаков закончил свой брифинг. - Надеемся, что сигналы из Москвы будут до них скрупулезно доведены. Остаемся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в контакте и обсудим положение дел еще до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае.