Что не нравится парням в женской одежде в текущем году. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Вы знали, что у совы два желудка? Один для мяса, другой для костей. И куч она оставляет тоже две.

Вот и с женщинами так же. Наборов одежды у любой из нас (ну почти любой) тоже два. Один для жизни. Другой строго для мужчин. Тут главное - не перепутать. А еще приходится следить за актуальностью второго списка, потому что он раз в несколько лет претерпевает изменения.

Но в целом мужской визуальный взгляд всегда был настроен на силуэт, пропорции и естественность. Даже если этому мужчине 14 и он пока что по неопытности уверяет, что выступает за равноправие и всеобщее удобство. Ага, как же.

Шерстим соцсети и выясняем, что не нравится парням в женской одежде в текущем году.

1 Штаны аладдины. Это лидер антирейтинга. Мужчины жалуются, что в них не видно изгибов фигуры и трудно оценить длину ног. Проблема на самом-то деле в другом: такие брюки должны быть очень хорошего кроя, а значит, по определению недешевые. Но люксовые бренды, у которых аладдины сидят безупречно, - история не для всех. Девушки щеголяют в неидеальных, зато бюджетных шароварах, ибо сколько продержится эта мода, не угадаешь.

2 Оверсайз. Надежды мужской общественности, что в этом году он наконец сдал позиции, не оправдались. Живет и процветает. Барышни по-прежнему не хотят рядиться в обтягивающие вещи по моде 2000-х. А парни жалуются на безразмерные пиджаки и пальто на девушках: «Я как будто матрас обнимаю!»

3 Массивная обувь на платформе и балетки. Меняются века, погода, курсы валют и что угодно еще, но только не пристрастия парней: желают видеть туфли на шпильках, чулки на подвязках и в целом стиль «драма» (это когда много красного и черного, мини, кружева, декольте и разрезы - все сразу). Насмотрелись в детстве фильмов вроде «Кабаре» с Лайзой Миннелли и «Мулен Руж» с Николь Кидман и с тех пор под впечатлением. Как этот роковой образ увязывается в их голове с целомудренностью (которой они от девушек при этом требуют) - у них и спрашивайте. Именно так выглядит хваленая мужская логика.

4 Джинсы «мом». Это те, которые сзади висят этаким мешочком. Их свободный объем кавалеров не устраивает, хотят наблюдать сзади под тканью женские округлости.

5 Комбинезоны. «В них я воспринимаю девушку как будущую маму или как мастера по ремонту сантехники», - откровенничает один из наших читателей в соцсетях. Исключение - кружевные и шелковые неглиже по типу комбинезона. Они почему-то считаются пижамой.

6 Угги. «Ноги искажают, походку уродуют», - бурчат мужчины. Но себе-то они угги разрешают! Да что там, даже валенки себе разрешают.

7 Ободок на голове. Ни один из возмущенных им в соцсетях мужчин не смог объяснить, почему. Раздражает он их, и все тут.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Зря вы думаете, что это сексуально

А что же девушки, молчат? Как бы не так. В ответ выкатили свой список: какая одежда их раздражает на мужчинах. Про носки с сандалиями и борсетки вы и так знаете. А вот самый свежий перечень раздражителей.

1. Экстремально узкие, облегающие джинсы. Не воспринимаются как одежда мужественных людей, даже если у мужчины с ногами все в порядке.

2. Любые штаны с заниженной посадкой. Зря мальчики думают, что это сексуально. Девочки чуть не единодушно вынесли вердикт в соцсетях: штаны, висящие ниже бедер, - это смешно и неряшливо.

3. Перстни. Ассоциируются с криминальной эстетикой.

4. Слишком глубокий V-образный вырез. Футболки и джемперы с декольте, открывающим волосатую (или излишне гладкую) грудь почти до пупка, кажутся женщинам отталкивающими и слащавыми.

5. Ультракороткие шорты (выше середины бедра). Вызывают женское недоумение.

6. Мужские туфли с узкими острыми носами. Если честно, они женщинам не нравились, даже когда были в моде. А сегодня и подавно. Воспринимаются как маркер дурного тона.

7. Футболки с «юмористическими» или пошлыми надписями. Цитаты в духе «Пивозавр», «Ищу жену» или пошлые картинки не добавляют привлекательности, а сигнализируют, что мужчина застрял в подростковом возрасте и не умеет себя подать.

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«Раздражает, когда мужчина выглядит как заслуженный артист домашнего балета».

«Что касается аксессуаров, женщины по мере взросления скидывают розовые очки. Мужчины их подбирают и надевают».

«Что бы я ни надела, муж все равно не заметит. Зато холодильник его усилиями набирает за вечер до ста просмотров».