За рулем - в XIX век по следам Лермонтова

Фото: Евгений САЗОНОВ.
Творчество Михаила Юрьевича и особенно его расцвет невозможно представить без Кавказа. Несмотря на то что родился он в Москве, рос в Тарханах, учился в Первопрестольной и Санкт-Петербурге, литературным рождением Лермонтов во многом обязан кавказским периодам своей биографии. Сюда «на воды» возила болезненного и рано осиротевшего внука бабушка Елизавета Алексеевна (мама его скончалась, когда малышу не было и трех лет).
Михаил с детства писал стихи, увлекался рисованием, музыкой, языками. Позже учился на отделении словесности Московского университета, но в 1832 году неожиданно избрал военную карьеру и поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
На Кавказе прошли обе ссылки Лермонтова. Это были смертельно опасные и в то же время счастливые годы потомка (по бабушке) знатного русского рода Столыпиных и шотландского (по отцу) рода, идущего от средневекового барда Томаса Лермонта.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.
Мы начали свой автопробег с Грузии. Объехали Кахетию - благодатный восточный регион страны. Тем же путем отправился в 1837 году из Тифлиса к месту ссылки и Мишель (так модно, на французский манер называли поэта близкие). В Кахетии, близ селения Кара-Агач под Сигнахи был расквартирован Нижегородский драгунский полк, в который Михаил Лермонтов был отправлен отбывать свою первую ссылку.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Влиятельная бабушка снабдила внука рекомендательными письмами. Одно из них было адресовано Александру Чавчавадзе, и Михаил был принят в тифлисском доме князя с грузинским радушием.
Генерал Чавчавадзе, участник Отечественной войны 1812 года, сам был поэтом и первым переводчиком Пушкина на грузинский язык. А Лермонтов стал известен как автор стихотворения «Смерть поэта», написанного сразу после дуэли Пушкина. Лермонтов прямо обвинил высший свет в травле убитого поэта:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Из-за этих строк он и был отправлен Николаем I на Кавказскую войну.
Исследователи считают, что Лермонтов бывал не только в тифлисском доме Чавчавадзе, но и в его усадьбе в Цинандали, где сейчас располагается музей знатного рода. Документального подтверждения нет, но, с учетом того что Цинандали располагается по пути в Кара-Агач, где квартировал полк опального поэта, он не мог проехать мимо родового гнезда князя.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
В сражениях Кавказской войны Лермонтов в первой ссылке не участвовал, хотя, как пишет своему приятелю Раевскому, и объехал много мест, «находился… в беспрерывном странствовании - то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов…».
Знакомство с культурой и легендами народов Кавказа, восхищение горными красотами, знакомство с цветом местного общества привели в восторг поэта и напитали его последующее творчество новыми красками. Красками во всех смыслах: Лермонтов был неплохим художником и много рисовал в первой ссылке.
После Кахетии мы заехали в древнюю столицу Картлийского царства - Мцхету (она под боком нынешней столицы Грузии). Удивительно атмосферный городок. Узкие улочки, невысокие каменные дома и тысячелетние святыни православной Грузии: кафедральный собор XI века Светицховели (Животворящий столп), на месте которого принявший христианство царь Мириан III еще в IV веке поставил первую в Грузии деревянную церковь, и монастырь Самтавро (Царское владение), ведущий свой отсчет со времен правления того же царя. И Светицховели, и Самтавро - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Признан объектом Всемирного наследия и храм Джвари (Крест), расположенный напротив Мцхеты на вершине одноименной горы. По преданию, на этом месте в начале IV века просветительница Грузии святая Нино установила крест в знак торжества христианства.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Именно здесь начинается и заканчивается сюжет знакомой всем со школьных лет лермонтовской поэмы «Мцыри». Отсюда, с вершины, открывается лучший вид на древнюю Мцхету, лежащую там, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры».
У подножия горы стоит памятник Лермонтову - увы, заметно обветшавший с советских времен.
По современной столице Грузии мы решили ходить пешком (из-за пробок и проблем с парковками). Лермонтов тут бывал во многих местах, включая и улицу в центре Тифлиса, которая нынче носит его имя, и знаменитые серные бани, и Пантеон на горе Мтацминда, где похоронены знаменитые грузины. А начался этот некрополь с могилы Александра Грибоедова. Поклониться его праху сюда поднимался Пушкин. Бывал здесь вместе с вдовой Грибоедова Нино Чавчавадзе и Лермонтов. Есть предположение, что именно 22-летняя красавица Нино вдохновила поэта на создание стихотворения «Кинжал», сделав ему дорогой подарок:
Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту
расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе
текла,
Но светлая слеза - жемчужина
страданья.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Возвращались в Россию мы, конечно, по Военно-Грузинской дороге. Каждый ее поворот помнит Михаила Юрьевича.
Фото: Евгений САЗОНОВ.
На Крестовом перевале, в самом высоком месте этой дороги - 2395 метров над уровнем моря (на камне с координатами 42.505182, 44.451999), мы установили мемориальную доску Лермонтову с текстом на грузинском языке. Вторую такую же доску (уже на русском языке) установили позже в чеченском селе Валерик, на здании местной школы № 2, где есть свой музей поэта.
В период первой ссылки 1837 года Лермонтов бывал во Владикавказской крепости. В «Герое нашего времени» читаем: «Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается всё шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке».
Фото: Андрей МИНАЕВ.
В 2011 году на берегу Терека во Владикавказе установили памятник Лермонтову работы скульптора Николая Ходова: поэт сидит на камне, задумчиво всматриваясь туда, где «выглядывал Казбек».
…В крепость Грозную поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов прибыл летом 1840 года. Он был вторично сослан на Кавказскую войну в наказание за дуэль с сыном французского посла Эрнестом де Барантом (дуэли в России считались серьезным уголовным преступлением). Крепость тогда представляла собой невзрачный форпост на берегу Сунжи. Сегодняшний Грозный в отличие от той крепости смотрится что твой Дубай в Эмиратах. И Лермонтова в столице Чечни помнят. Его имя носят одна из улиц и Русский драмтеатр в самом центре. Есть и памятник поэту на площади перед театром.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
…В июле 1840 года отряд, где был Лермонтов, выступил из крепости Грозной в поход против горцев, и вскоре произошло серьезное сражение на речке Валерик, описанное в одноименном стихотворении:
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть…
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна…
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Дагестанский Буйнакск в лермонтовские времена назывался Темир-Хан-Шурой, а доминирующая над местностью скала - Кавалер-Батареей. Здесь в Кавказскую войну была русская крепость, ощетинившаяся пушками. От крепости сегодня ничего не осталось, но камни, густо исписанные именами современных туристов, помнят Лермонтова. Он точно бывал тут. Доказательством служит рисунок в альбоме князя Урусова, запечатлевший Лермонтова с сослуживцами на привале. В левом верхнем углу его сохранилась запись: «Ламберт, Долгорукий, Лермонтов, Урусов, Евреинов на привале в Темир-Хан-Шуре в 1840 году».
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Побывав в Дагестане, мы еще раз пересекли Чечню, чтобы заехать в поселок Парабоч в Шелковском районе республики. Здесь была усадьба вдовы генерал-майора Акима Хастатова - родной сестры бабушки поэта, куда Мишеля привозили в детстве. Бывал он здесь и позже, в годы ссылок на Кавказскую войну. Сейчас в господском доме располагается Литературный музей Лермонтова. Правда, больше похожий на краеведческий. Из исторических раритетов в нем есть в основном предметы быта чеченцев и казаков. Экспонаты, имеющие опосредованное отношение к поэту, представлены лишь в скромных копиях. Было бы здорово, если бы на музей обратили внимание его «старшие братья» из Тархан, Пятигорска, Москвы, Петербурга - помогли с пополнением экспозиции.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Во второй ссылке Лермонтов проявил себя как бесстрашный офицер и отчаянный рубака. За храбрость в битве на реке Валерик его представили к награде, но ничего ссыльному поручику так и не вручили (поговаривали, что царь лично вычеркнул его из списка). Зато в январе 1841 года поэт получил более ценную награду - долгожданный отпуск, который провел в Санкт-Петербурге.
А через полгода, на обратном пути, на свою беду заехал «на воды» в любимый Пятигорск. Там у поручика Лермонтова случилась нелепая ссора с отставным майором Николаем Мартыновым - приятелем-однокашником еще по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
До ссоры довел острый лермонтовский язык: он фактически оскорбил приятеля «при дамах». К вызову на дуэль поэт отнесся спокойно и был уверен, что Мартышка (так он «по-дружески» называл Мартынова) стрелять не станет. Даже заказал шампанского в доме немца Иоганна Рошке, где провел последние часы перед дуэлью. Шампанское он намеревался распить с Мартыновым и секундантами после мирного исхода. Увы, обиженный «горец с большим кинжалом» нажал на курок...
Вечером 15 июля 1841 года Лермонтов получил смертельное ранение в грудь. Ему было всего 26… В одном из последних стихотворений («Сон») поэт пророчески описал свою смерть:
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя…
Статистика экспедиции
За 13 дней лермонтовского автопробега проехали 2250 км (из них 990 км - по Грузии и 1260 км - по российским территориям региона), нашагали 85 км в радиальных переходах по лермонтовским местам, установили две мемориальные доски поэту (на Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги и в селе Валерик в Чечне).
НА ФИНИШЕ
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Лермонтовских точек в Кисловодске, Железноводске, Пятигорске и их окрестностях столько, что пройти-проехать и детально изучить их нужно не меньше недели. Одним из самых символических мест нам показалась гора Кольцо под (вернее, над) Кисловодском. Это огромное сквозное отверстие диаметром порядка 8 метров в массиве песчаника. Вызывает ассоциации с пробитым на дуэли сердцем большого поэта… Этот «памятник» создан природой и упоминается в «Герое нашего времени»:
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это - ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд…»
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
...Но наиболее богат лермонтовскими местами, конечно, Пятигорск. В последние два дня экспедиции мы осмотрели Музей-заповедник с известным домиком поэта под камышовой крышей, памятник Лермонтову 1889 года в сквере его имени, беседку Эолова арфа, Грот Лермонтова, памятники его литературным героям, Галерею Лермонтова, Провал, Лермонтовские ванны, гору Машук и место роковой дуэли…
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.
Проехав по любимому им Кавказу, нетрудно убедиться, что творчество Михаила Юрьевича и особенно его расцвет были бы невозможны без кавказских периодов. Недаром эта тема пронизывает его прозу, поэмы и лирику:
Тебе, Кавказ, суровый
царь земли,
Я посвящаю снова стих
небрежный.
Как сына ты его
благослови
И осени вершиной
белоснежной;
От юных лет к тебе
мечты мои
Прикованы судьбою
неизбежной,
На севере, в стране тебе
чужой,
Я сердцем твой - всегда
и всюду твой…
Экспедиция организована при финансовой поддержке Русского географического общества.
КСТАТИ
Экспедиция «КП» и РГО благодарит за оказанную помощь:
- Туроператора ООО «Бьюти Линк» и лично Марианну Костенко
- Музей-усадьбу Александра Чавчавадзе в селении Цинандали (Грузия)
- Администрацию Пантеона Мтацминда в Тбилиси и лично Отари Гагуа
- Транспортную компанию Dici-transfer (Владикавказ) и лично Диану Улееву и Давида Базали
- Литературный музей им. М.Ю. Лермонтова в школе № 2 села Валерик Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики и лично Макку Мусаеву, Раису Мутаеву, Мадину Магомедову и Ваху Дубаева
- Буйнакский историко-краеведческий музей (Республика Дагестан) и лично директора музея Микаила Магомедовича Дугричилова
- Литературный музей им. М.Ю. Лермонтова в селении Парабоч Шелковского района Чеченской Республики и лично директора музея Ренату Хамдиеву
- Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске и лично зам. директора по научной работе Елену Кривецкую и научного сотрудника Валерию Власову