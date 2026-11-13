За рулем - в XIX век по следам Лермонтова

Вид на гору Крестовая с храмом Джвари и место слияния Куры и Арагви. Здесь началась и закончилась история «Мцыри». Фото: Евгений САЗОНОВ.

Творчество Михаила Юрьевича и особенно его расцвет невозможно представить без Кавказа. Несмотря на то что родился он в Москве, рос в Тарханах, учился в Первопрестольной и Санкт-Петербурге, литературным рождением Лермонтов во многом обязан кавказским периодам своей биографии. Сюда «на воды» возила болезненного и рано осиротевшего внука бабушка Елизавета Алексеевна (мама его скончалась, когда малышу не было и трех лет).

Михаил с детства писал стихи, увлекался рисованием, музыкой, языками. Позже учился на отделении словесности Московского университета, но в 1832 году неожиданно избрал военную карьеру и поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

На Кавказе прошли обе ссылки Лермонтова. Это были смертельно опасные и в то же время счастливые годы потомка (по бабушке) знатного русского рода Столыпиных и шотландского (по отцу) рода, идущего от средневекового барда Томаса Лермонта.

Кавказский маршрут Лермонтова Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ОТ ТЕЛАВИ ДО СИГНАХИ

Мы начали свой автопробег с Грузии. Объехали Кахетию - благодатный восточный регион страны. Тем же путем отправился в 1837 году из Тифлиса к месту ссылки и Мишель (так модно, на французский манер называли поэта близкие). В Кахетии, близ селения Кара-Агач под Сигнахи был расквартирован Нижегородский драгунский полк, в который Михаил Лермонтов был отправлен отбывать свою первую ссылку.

Грузия. Гора Мтацминда в Тбилиси. Поэт поднимался сюда к могиле Грибоедова Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

Влиятельная бабушка снабдила внука рекомендательными письмами. Одно из них было адресовано Александру Чавчавадзе, и Михаил был принят в тифлисском доме князя с грузинским радушием.

Генерал Чавчавадзе, участник Отечественной войны 1812 года, сам был поэтом и первым переводчиком Пушкина на грузинский язык. А Лермонтов стал известен как автор стихотворения «Смерть поэта», написанного сразу после дуэли Пушкина. Лермонтов прямо обвинил высший свет в травле убитого поэта:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда - всё молчи!..

Из-за этих строк он и был отправлен Николаем I на Кавказскую войну.

Исследователи считают, что Лермонтов бывал не только в тифлисском доме Чавчавадзе, но и в его усадьбе в Цинандали, где сейчас располагается музей знатного рода. Документального подтверждения нет, но, с учетом того что Цинандали располагается по пути в Кара-Агач, где квартировал полк опального поэта, он не мог проехать мимо родового гнезда князя.

Грузия. Полк Лермонтова стоял неподалеку от Сигнахи, в селении Кара-Агач Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

«НОЧЕВАЛ В ЧИСТОМ ПОЛЕ…»

В сражениях Кавказской войны Лермонтов в первой ссылке не участвовал, хотя, как пишет своему приятелю Раевскому, и объехал много мест, «находился… в беспрерывном странствовании - то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов…».

Знакомство с культурой и легендами народов Кавказа, восхищение горными красотами, знакомство с цветом местного общества привели в восторг поэта и напитали его последующее творчество новыми красками. Красками во всех смыслах: Лермонтов был неплохим художником и много рисовал в первой ссылке.

МЦХЕТА И ДЖВАРИ

После Кахетии мы заехали в древнюю столицу Картлийского царства - Мцхету (она под боком нынешней столицы Грузии). Удивительно атмосферный городок. Узкие улочки, невысокие каменные дома и тысячелетние святыни православной Грузии: кафедральный собор XI века Светицховели (Животворящий столп), на месте которого принявший христианство царь Мириан III еще в IV веке поставил первую в Грузии деревянную церковь, и монастырь Самтавро (Царское владение), ведущий свой отсчет со времен правления того же царя. И Светицховели, и Самтавро - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Признан объектом Всемирного наследия и храм Джвари (Крест), расположенный напротив Мцхеты на вершине одноименной горы. По преданию, на этом месте в начале IV века просветительница Грузии святая Нино установила крест в знак торжества христианства.

Памятник Лермонтову под горой Джвари. Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

Именно здесь начинается и заканчивается сюжет знакомой всем со школьных лет лермонтовской поэмы «Мцыри». Отсюда, с вершины, открывается лучший вид на древнюю Мцхету, лежащую там, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры».

У подножия горы стоит памятник Лермонтову - увы, заметно обветшавший с советских времен.

ПАНТЕОН В ТБИЛИСИ

По современной столице Грузии мы решили ходить пешком (из-за пробок и проблем с парковками). Лермонтов тут бывал во многих местах, включая и улицу в центре Тифлиса, которая нынче носит его имя, и знаменитые серные бани, и Пантеон на горе Мтацминда, где похоронены знаменитые грузины. А начался этот некрополь с могилы Александра Грибоедова. Поклониться его праху сюда поднимался Пушкин. Бывал здесь вместе с вдовой Грибоедова Нино Чавчавадзе и Лермонтов. Есть предположение, что именно 22-летняя красавица Нино вдохновила поэта на создание стихотворения «Кинжал», сделав ему дорогой подарок:

Лилейная рука тебя мне поднесла

В знак памяти, в минуту

расставанья,

И в первый раз не кровь вдоль по тебе

текла,

Но светлая слеза - жемчужина

страданья.

Грузия. Улица Лермонтова в Тбилиси Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

Возвращались в Россию мы, конечно, по Военно-Грузинской дороге. Каждый ее поворот помнит Михаила Юрьевича.

На Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги теперь стоит памятная доска поэту на грузинском языке. Фото: Евгений САЗОНОВ.

На Крестовом перевале, в самом высоком месте этой дороги - 2395 метров над уровнем моря (на камне с координатами 42.505182, 44.451999), мы установили мемориальную доску Лермонтову с текстом на грузинском языке. Вторую такую же доску (уже на русском языке) установили позже в чеченском селе Валерик, на здании местной школы № 2, где есть свой музей поэта.

ВЛАДИКАВКАЗ - ВАЛЕРИК - ГРОЗНЫЙ

В период первой ссылки 1837 года Лермонтов бывал во Владикавказской крепости. В «Герое нашего времени» читаем: «Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается всё шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке».

Участники экспедиции и работники школы на фоне доски, установленной нами на здании учебного заведения в чеченском селе Валерик. Фото: Андрей МИНАЕВ.

В 2011 году на берегу Терека во Владикавказе установили памятник Лермонтову работы скульптора Николая Ходова: поэт сидит на камне, задумчиво всматриваясь туда, где «выглядывал Казбек».

…В крепость Грозную поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов прибыл летом 1840 года. Он был вторично сослан на Кавказскую войну в наказание за дуэль с сыном французского посла Эрнестом де Барантом (дуэли в России считались серьезным уголовным преступлением). Крепость тогда представляла собой невзрачный форпост на берегу Сунжи. Сегодняшний Грозный в отличие от той крепости смотрится что твой Дубай в Эмиратах. И Лермонтова в столице Чечни помнят. Его имя носят одна из улиц и Русский драмтеатр в самом центре. Есть и памятник поэту на площади перед театром.

Северная Осетия. На берегу Терека во Владикавказе Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

…В июле 1840 года отряд, где был Лермонтов, выступил из крепости Грозной в поход против горцев, и вскоре произошло серьезное сражение на речке Валерик, описанное в одноименном стихотворении:

И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко,

Как звери, молча, с грудью грудь,

Ручей телами запрудили.

Хотел воды я зачерпнуть…

(И зной и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна…

Чечня. Памятник Лермонтову в Грозном на фоне мечети Сердце Чечни Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

СКАЛА КАВАЛЕР-БАТАРЕЯ

Дагестанский Буйнакск в лермонтовские времена назывался Темир-Хан-Шурой, а доминирующая над местностью скала - Кавалер-Батареей. Здесь в Кавказскую войну была русская крепость, ощетинившаяся пушками. От крепости сегодня ничего не осталось, но камни, густо исписанные именами современных туристов, помнят Лермонтова. Он точно бывал тут. Доказательством служит рисунок в альбоме князя Урусова, запечатлевший Лермонтова с сослуживцами на привале. В левом верхнем углу его сохранилась запись: «Ламберт, Долгорукий, Лермонтов, Урусов, Евреинов на привале в Темир-Хан-Шуре в 1840 году».

Дагестан. Флаг РГО на скале Кавалер-Батарея в Буйнакске - Темир-Хан-Шуре в лермонтовские времена Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

СЕЛО ПАРАБОЧ В ЧЕЧНЕ

Побывав в Дагестане, мы еще раз пересекли Чечню, чтобы заехать в поселок Парабоч в Шелковском районе республики. Здесь была усадьба вдовы генерал-майора Акима Хастатова - родной сестры бабушки поэта, куда Мишеля привозили в детстве. Бывал он здесь и позже, в годы ссылок на Кавказскую войну. Сейчас в господском доме располагается Литературный музей Лермонтова. Правда, больше похожий на краеведческий. Из исторических раритетов в нем есть в основном предметы быта чеченцев и казаков. Экспонаты, имеющие опосредованное отношение к поэту, представлены лишь в скромных копиях. Было бы здорово, если бы на музей обратили внимание его «старшие братья» из Тархан, Пятигорска, Москвы, Петербурга - помогли с пополнением экспозиции.

Чечня. Усадьба двоюродной бабушки поэта в п. Парабоч Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

НЕЛЕПАЯ ДУЭЛЬ…

Во второй ссылке Лермонтов проявил себя как бесстрашный офицер и отчаянный рубака. За храбрость в битве на реке Валерик его представили к награде, но ничего ссыльному поручику так и не вручили (поговаривали, что царь лично вычеркнул его из списка). Зато в январе 1841 года поэт получил более ценную награду - долгожданный отпуск, который провел в Санкт-Петербурге.

А через полгода, на обратном пути, на свою беду заехал «на воды» в любимый Пятигорск. Там у поручика Лермонтова случилась нелепая ссора с отставным майором Николаем Мартыновым - приятелем-однокашником еще по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

До ссоры довел острый лермонтовский язык: он фактически оскорбил приятеля «при дамах». К вызову на дуэль поэт отнесся спокойно и был уверен, что Мартышка (так он «по-дружески» называл Мартынова) стрелять не станет. Даже заказал шампанского в доме немца Иоганна Рошке, где провел последние часы перед дуэлью. Шампанское он намеревался распить с Мартыновым и секундантами после мирного исхода. Увы, обиженный «горец с большим кинжалом» нажал на курок...

Вечером 15 июля 1841 года Лермонтов получил смертельное ранение в грудь. Ему было всего 26… В одном из последних стихотворений («Сон») поэт пророчески описал свою смерть:

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя…

Статистика экспедиции

За 13 дней лермонтовского автопробега проехали 2250 км (из них 990 км - по Грузии и 1260 км - по российским территориям региона), нашагали 85 км в радиальных переходах по лермонтовским местам, установили две мемориальные доски поэту (на Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги и в селе Валерик в Чечне).

НА ФИНИШЕ

МЕСТА, ДОРОГИЕ СЕРДЦУ

Железноводск (п. Иноземцево). Дом Рошке. Здесь Лермонтов с друзьями планировал отметить мирный финал дуэли Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

Лермонтовских точек в Кисловодске, Железноводске, Пятигорске и их окрестностях столько, что пройти-проехать и детально изучить их нужно не меньше недели. Одним из самых символических мест нам показалась гора Кольцо под (вернее, над) Кисловодском. Это огромное сквозное отверстие диаметром порядка 8 метров в массиве песчаника. Вызывает ассоциации с пробитым на дуэли сердцем большого поэта… Этот «памятник» создан природой и упоминается в «Герое нашего времени»:

Кисловодск. Лермонтовская площадка у главной колоннады Курортного парка Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это - ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд…»

Пятигорск. Беседка Эолова арфа Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

...Но наиболее богат лермонтовскими местами, конечно, Пятигорск. В последние два дня экспедиции мы осмотрели Музей-заповедник с известным домиком поэта под камышовой крышей, памятник Лермонтову 1889 года в сквере его имени, беседку Эолова арфа, Грот Лермонтова, памятники его литературным героям, Галерею Лермонтова, Провал, Лермонтовские ванны, гору Машук и место роковой дуэли…

Пятигорск. Место роковой дуэли поэта Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

Пятигорск. Памятник Лермонтову в сквере его же имени Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ.

Проехав по любимому им Кавказу, нетрудно убедиться, что творчество Михаила Юрьевича и особенно его расцвет были бы невозможны без кавказских периодов. Недаром эта тема пронизывает его прозу, поэмы и лирику:

Тебе, Кавказ, суровый

царь земли,

Я посвящаю снова стих

небрежный.

Как сына ты его

благослови

И осени вершиной

белоснежной;

От юных лет к тебе

мечты мои

Прикованы судьбою

неизбежной,

На севере, в стране тебе

чужой,

Я сердцем твой - всегда

и всюду твой…

Экспедиция организована при финансовой поддержке Русского географического общества.

Рисунок в альбоме князя Урусова_Лермонтов с сослуживцами на привале в Темир-Хан-Шуре

КСТАТИ

Экспедиция «КП» и РГО благодарит за оказанную помощь:

- Туроператора ООО «Бьюти Линк» и лично Марианну Костенко

- Музей-усадьбу Александра Чавчавадзе в селении Цинандали (Грузия)

- Администрацию Пантеона Мтацминда в Тбилиси и лично Отари Гагуа

- Транспортную компанию Dici-transfer (Владикавказ) и лично Диану Улееву и Давида Базали

- Литературный музей им. М.Ю. Лермонтова в школе № 2 села Валерик Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики и лично Макку Мусаеву, Раису Мутаеву, Мадину Магомедову и Ваху Дубаева

- Буйнакский историко-краеведческий музей (Республика Дагестан) и лично директора музея Микаила Магомедовича Дугричилова

- Литературный музей им. М.Ю. Лермонтова в селении Парабоч Шелковского района Чеченской Республики и лично директора музея Ренату Хамдиеву

- Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске и лично зам. директора по научной работе Елену Кривецкую и научного сотрудника Валерию Власову