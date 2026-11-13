Российские ученые открыли секрет самых древних метеоритов: им более 2 миллионов лет

Возраст метеоритов оказался очень разным. Одни пролежали на поверхности нашей планеты 85 тысяч лет, а другие – более 2 миллионов лет. Фото: Vadim Sadovski/Shutterstock/Fotodom

Самые древние метеориты - во всяком случае, из известных ученых - упали на Землю 2 миллиона лет назад. Тогда еще не было людей, способных впечатлиться зрелищами вроде Тунгусского чуда или Челябинского болида - ни Homo Sapiens, ни даже неандертальцев. На Земле жили только наши далёкие предки - человек прямоходящий и человек умелый.

А метеориты прилетали. И лежат до сих пор! Но только в одном уникальном месте, в пустыне Атакама в Южной Америке. Почему там? Это и выяснили российские ученые из Казанского федерального университета и Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН вместе со своими зарубежными коллегами Европейского центра исследований и образования в области геологических наук и окружающей среды (CEREGE, Франция), сообщили KP.RU в Минобрнауки РФ. Результаты исследования 49 метеоритов из Атакамы опубликованы в научном журнале Meteoritics & Planetary Science.

- Вместе с коллегами из CEREGE мы отобрали метеориты весом не менее 100 граммов, - рассказала ведущий научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Диляра Кузина.

Чтобы узнать земной возраст метеоритов, французские ученые измерили содержание в них радиоактивного изотопа хлор-36 (36Cl). Он образуется под действием космических лучей, пока метеорит летит в космосе, а после падения на Землю постепенно распадается. Чем меньше хлора-36 осталось, тем дольше «гость из космоса» находится на нашей планете.

– Возраст метеоритов оказался очень разным. Одни пролежали на поверхности нашей планеты 85 тысяч лет, а другие – более 2 миллионов лет. Для сравнения, метеориты из Сахары, пустынь Омана и Саудовской Аравии, иранской пустыни Лут и с австралийской равнины Налларбор обычно имеют земной возраст от тысяч до десятков тысяч лет. Атакама же хранит космический материал, упавший на Землю еще до появления человека современного типа, - продолжает Диляра Кузина. - Выветривание – разрушение породы под воздействием солнца, ветра, перепадов температур в пустыне Атакама идет медленно. Секрет долгой сохранности метеоритов – в исключительно сухом и стабильном климате Атакамы, которая остается пустыней уже миллионы лет. Зона поиска составляет примерно 550 квадратных километров. На этом участке найдено уже более 1,5 тысяч «небесных камней.

Ученые также показали, что степень выветривания метеорита зависит не от того, сколько он пролежал на Земле, а от его пористости. Пористость же определяется ударными событиями, которые «камень» пережил, еще будучи в составе родительского астероида.