Отец Петр говорит, что главное не оттолкнуть желание ребенка Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Хрупкая девушка задумчиво сидит у ноутбука. На голове - массивные наушники. А волосы почти до пола. Вот так чудо! Не зря режиссеры часто искали красавиц на главные роли в провинции. Но Полина из Шуи Ивановской области о карьере артистки не мечтает. Землячка Бальмонта хочет стать лингвистом. А потому после школы спешит к репетиторам - в специальный образовательный центр «Ключи».

Рядом с ней за ноутбуками в таких же наушниках - сверстники из Шуи. Кто к ОГЭ готовится, кто - к ЕГЭ. У кого - математика, у кого - русский.

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫЕ

Началось все, когда протоиерею Михаилу Потокину из Синодального отдела по благотворительности пришлось даже кредит брать, чтобы оплатить услуги репетиторов для своих троих детей.

- Поступили успешно. Но я понял, что если ребенок из небогатой семьи или многодетной, то репетиторов к ЕГЭ и ОГЭ родители просто не потянут. Ведь он должен поступить непременно на бюджет, оплачивать учебу им нечем. Значит, дорога в вуз для таких детей закрыта? - рассуждает отец Михаил.

Отцу Михаилу пришлось брать кредит на репетиторов для своих троих детей Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Вот тогда по благословению Патриарха Кирилла при двух московских храмах взялись заниматься математикой и русским с детьми из бедных семей. А репетиторами стали студенты ведущих вузов Москвы - МГУ, МФТИ, Вышки... Все оплатила церковь. Занимаются и дома, подключаясь к платформе «Ключей», и в центрах, где есть ноутбуки, наушники и - главное - тишина. Это был пробный шар, и он залетел в «десятку». Почти все эти дети поступили в вузы. Причем на бюджет.

РЕПЕТИТОРЫ-МАЛОЛЕТКИ

- В репетиторах у нас только успешные студенты. Но, понятно, даже они не сильны в педагогике. Выручают их научные руководители, подсказывают, как правильно готовить к ЕГЭ, на чем обычно спотыкаются школьники, - вспоминает отец Михаил.

Родители выпускников знают, что ЕГЭ - целая индустрия. Тут и курсы, и репетиторы, и онлайн-платформы. Прикинула: одно занятие с репетитором сейчас стоит минимум 600 рублей. Умножим на два в неделю. Только в месяц выходит пять тысяч. А заниматься ребенку нужно по нескольким предметам. Хоть караул кричи!

Когда «Ключи» шесть лет назад подготовили бесплатно к ЕГЭ первых 20 человек, задумались: почему только в Москве? Тут и так сильные школы с хорошими учителями. И если ты не последний лентяй, можешь получить отличное образование. А вот в провинции - печаль. Зарплаты у учителей крошечные, а потому бегут они оттуда в крупные города. Попробуй найди репетитора в райцентре! Того паче - в деревне.

- Тогда открыли еще два центра: в Кинешме и в Сыктывкаре. В каждом - кураторы, они следят, кто и как посещает занятия, тестируют учеников, помогают юным репетиторам, - рассказывает священник.

- Отлично! И понятно, зачем это ученикам и их мамам и папам. А в чем интерес репетиторов? Они же студенты. Им своей нагрузки мало? - не могу понять я.

- Мы ищем благотворителей, они оплачивают все - и труд репетиторов тоже. Какому студенту не нужна лишняя копейка? По контракту, все официально. Для них это еще и работа по специальности! Будущий филолог учит русскому, а будущий технарь - физике. Поверьте, желающих стать репетиторами много. Начинали всего с пяти человек, а теперь 170, - поясняет отец Михаил.

ГУДБАЙ, МАРЬИВАННА

Фишка «Ключей» еще и в том, что студенты не забыли, как сами только что были такими же растерянными школьниками. Они говорят на одном языке и понимают друг друга лучше, чем Марьиванна пенсионного возраста. Пусть эта Марьиванна и «заслуженный педагог».

- На первом занятии было не до математики. Я слушал жалобы на жизнь и страхи моих учеников. А потом уж пошли формулы и теоремы. У нас и приколы, и смех на занятии, но это учиться не мешает, - делится Илья Конаныхин - студент МГУ.

Его ученики вообще не понимали сначала, зачем им это надо? И чего хотят именно они, а не мамы с папой? А когда перед тобой не пожилая училка, а сверстник, набравший 100-баллов по ЕГЭ, победитель олимпиад и студент МГУ, его слова воспринимаются не как что-то оторванное от жизни. Вот он - живой пример покорителя вуза.

Атмосфера на занятиях дружелюбная Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

- У меня дочка - медалистка. Но для всей нашей семьи ЕГЭ был стрессом. Занималась больше года в «Ключах» и поступила в МГТУ Баумана на аэрокосмический факультет, - с гордостью говорит мама одной из учениц - Ирина Ярлыкова из Шуи.

А я думаю: вот счастливая. Моей дочке - 10-класснице Женьке - это только предстоит. А понимания, где она хочет учиться, до сих пор нет. Точнее - каждую неделю новое: то мы - лингвисты, то - культурологи, а то - дизайнеры одежды!

Глеб Куприянов сначала смутился: почему к ЕГЭ готовит церковь. Но год отзанимался на одном дыхании - оказалось, интересно! И он уже студент. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Брату красавицы Полины, так потрясшей меня шикарными волосами, Глебу - 19, он целый год готовился к ЕГЭ в «Ключах», легко поступил на бюджет в вуз Нижнего Новгорода, где и учится на втором курсе мудреной специальности - инноватика.

- На первом же уроке в «Ключах» мне показалось: я попал в другой мир. Так не бывает! Математика, а мне радостно, репетитор с нами шутит, объясняет все просто, и я понимаю: хочу заниматься, на занятия бежал, - вспоминает парень. Хотя признается, что сначала его смутило участие церкви. И зря. Потому что проект этот, хоть и церковный, абсолютно светский. Понимайте как хотите. Но принимают всех, не требуя справки - крещеный ли и ходишь ли в храм. Главный критерий - финансовое состояние семьи.

В семье Куприяновых в Ключах занимался Глеб, а теперь его сестра - Полина Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

- Оксфорды и Кембриджи пока не гарантируем. Но наши дети учатся в МГУ, РАНХиГС, ГИТИСе, Бауманке и других престижных вузах. А некоторые выпускники «Ключей» потом сами становятся нашими репетиторами. Сейчас увидите сами, - обещает отец Михаил.

ПОП-ЗВЕЗДА

Еду в живописный древний поселок Лух (откуда, как уверяют местные, доставляли лук подводами еще ко двору Ивана Грозного). Когда-то в нем стояло семь храмов, уцелели от пожаров только три. Мы идем в самый древний - храм Воскресения Христова, возведенный в 1680 году. Кажется, с тех пор тут ничего не изменилось. Даже печь дровяная.

- Храм у нас федерального значения, его беречь надо, отапливать.Сначала распилить бревно, наколоть, погрузить на тачку, отвезти. Хотите посмотреть? - встречает меня с улыбкой настоятель Евгений Галкин.

Бывший певец и музыкант, а теперь - иерей Евгений Галкин сам колет дрова для протопки древнейшего храма в Лухе. В котором с Божьей помощью кипит подготовка к ЕГЭ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Сам он в прошлом - музыкант и певец, руководил ансамблем, играл на баяне, гитаре, барабанах. Прямо поп-звезда.

Именно тут, при храме, где в затылок дышит вечность, в воскресной школе и открыли центр «Ключи». Над головой - своды XVII века, на столах - компьютеры.

- Три года назад услышал о проекте, кинулся в Синодальный отдел к отцу Михаилу: хочу, чтобы и наших детей готовили к ЕГЭ бесплатно, - говорит батюшка. - Начали с 16 учеников, а в этом году уже 32. Благотворители купили им ноутбуки, и дело пошло, - говорит батюшка.

Это что ж за люди такие святые, которым есть дело до чужих детей? Признаться, пафосную фразу «чужих детей не бывает» принимала раньше скептически, а тут и впрямь как в коммуну попала.

МОДА НАРОДА

Поселковые дети робеют от моих расспросов.

- Я пока только думаю, куда поступать. Мечтаю о правоохране, - поведала мне девятиклассница Анастасия Ущина, глядя серьезно сквозь очки. Такая станет прокурором, можно не сомневаться.

Анастасия Ущина мечтает стать правоохранителем Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Ее одноклассница Ольга Шашкова хочет пойти в повара-кондитеры. Говорит, обожает готовить и балует родных кулинарными шедеврами.

- А я хочу стать кадастровым инженером. У меня прямо тяга к географии и информатике. Но для этого нужно поступить в политех в Иванове, - изумляет меня еще одно нежное создание - Арина Жабулькина.

Похоже, в провинции дети другие - поговорив с десятком учеников «Ключей», не встретила ни одного, кто хотел бы пойти на модные специальности.

Но бесплатный репетитор и добрый батюшка - не повод учиться абы как. Занятия проверяют кураторы и методисты «Ключей».

- У нас непременное правило - на уроке ребенок всегда с включенной камерой, учитель должен его видеть. Был случай, когда мальчик к уроку подключался, а камера - нет. Начинаем выяснять, а там - семейное насилие, пришлось вмешаться. Сейчас все хорошо, он продолжает учиться, - поясняет исполнительный директор проекта «Ключей» Владлена Калашникова.

Говорит, что родители часто «зашорены» в своих представлениях о будущей профессии сына, дочки.

- Вот мама из Суздаля дочь прям убеждала идти на культуролога. А то, что мир не ограничивается экскурсиями по Суздалю, ей думать не хотелось. Мягко вмешиваемся, стараемся слушать, чего же хочет сам ребенок. И у девочки выявились потрясающие способности к графике, - рассказывает она.

НЕСБИТЫЙ ЛЕТЧИК

Организаторам показалось мало готовить детей к ОГЭ и ЕГЭ. Самым успешным ученикам тут даже… приплачивают небольшие стипендии. И открывают мир.

- Устраиваем поездки в Москву, Петербург. Некоторые дети впервые в жизни видят большой город, робеют в метро. Не бросаем и после вузов, помогаем с устройством. Ведь можно получить диплом и не найти себе работу по душе. Сколько примеров! - говорит отец Михаил.

Летчик, художник, протоиерей Петр Кочанов зубрежку к ЕГЭ для детей разбавляет еще и пленэрами. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Но не баллами едиными. На закате попадаю на пленэр. Склонившиеся ивы в уходящем солнце отражаются в реке, за ними темнеет лес. Дети нахохлившись сидят у этюдников, там - у каждого свое. С ними - бывший летчик, художник, протоиерей Петр Кочанов. Личность примечательная. В 86 лет он зимой на лыжах бегает и на коньках может! Его помощница показывает мне фото батюшки в бытность летчиком. Ну Экзюпери вылитый! Это отец Петр оформлял когда-то Ленинградский вокзал в Москве, расписывал храм мученика Никиты в Казани.

- Батюшка, сейчас искусственный интеллект за пять минут любой портрет нарисует, да и пейзаж тоже, - говорю ему.

- А вот одухотворенности в том не будет, жизни не будет. Наша детвора может художниками и не станет, но эти уроки будет помнить. Им надо заложить чувство прекрасного, а не бросить наедине со смартфонами, чтобы потом не причитать, а в кого они такие выросли, - рассуждает батюшка, вытирая кисть тряпочкой. И рядом с ним так уютно и тепло, что не хочется уезжать. Так бы взяла этюдник и села рядом - писать сельскую пастораль.

ФАКТЫ БЬЮТ «КЛЮЧАМИ»

Сейчас проект «Ключи» - это 40 центров в 21 регионе страны.

Сороковым стал центр в Бодайбо Иркутской области. Пока это самая дальняя от Москвы точка. Планировали там учить 30 человек, но уже записалось 70 детей. Все оплачивает иркутская компания.

167 репетиторов обучают более 1700 учеников.

44 куратора контролируют подготовку.

Обучение одного ребенка обходится «Ключам» в 5 тысяч рублей в месяц. 39 центров оплачивает руководитель крупного бизнеса в России. «Комсомолка» пыталась узнать его имя, но он пожелал остаться неизвестным.

Можно выбрать до 4 предметов для подготовки.

Кроме русского языка и математики, школьников готовят еще по физике, химии, биологии, информатике, истории, английскому и обществознанию.

Более 70% детей, которые занимаются в «Ключах», поступают на бюджет.

Записаться в «Ключи» и узнать всю информацию, можно тут.