Заснуть по методу разведчиков или быстро улучшить настроение

С бессонницей можно справиться: есть секретный, но очень простой способ! Фото: Оксана ЗУЙКО.

Вы ведь тоже тревожный человек, сознайтесь. Потому что все мы сегодня такие. В аэропорт выезжаем за 4 часа - а вдруг такси по дороге сломается или в пробку попадет? Или, допустим, вы мама, и ваш двухлетний сын случайно поел из кошачьей миски. Это с третьим ребенком вы уже будете спокойны как удав: ну поел, ну и что, это проблемы кота, а не мои. А с первым малышом вы паникуете: а вдруг инфекция, вдруг у кота в миске было что-то токсичное, нужно срочно сдать все анализы!

А экзамены? А смена работы? А самодур-начальник? А выпивающий муж (или кто-то еще в семье) со всеми последствиями? И вот вы уже не можете заснуть, не можете сосредоточиться, а в голове все время крутятся и крутятся одни и те же страхи.

МОИ МЫСЛИ, МОИ СКАКУНЫ

Врач-психиатр высшей категории Александр Мещеряков - потомственный медик. Даже читать учился по медицинской энциклопедии. За 30 лет работы накопил практику и опыт. И не только делится ими со своими подписчиками в соцсетях (их около 150 тысяч), а еще написал книгу «Скатертью тревога», вышедшую в издательстве «Комсомольская правда». Внутри - просто и доходчиво о вещах, которые необходимо знать тревожному человеку, чтоб не стать пациентом.

Страхи переходят из головы в тело, говорит нам доктор Мещеряков. И ладно бы вы только зубами скрипели. Нет же, мозг имитирует симптомы болезней, которых у вас не было и нет. А вам кажется, что и сердце прихватило, и остеохондроз разгулялся, и лапы ломит. Бегаете по врачам, и вас даже лечат, хотя физически вы совершенно здоровы. Это называется психосоматика, и виной тому - ваша тревожность.

Вы такой мнительный не один (или не одна). В книге много примеров, как известные люди сами портили собственную жизнь, загоняя себя в тупик тревожными мыслями, - от Сергея Есенина до Ван Гога. И помочь им было некому: психиатрия только-только начала развиваться. Но сейчас-то в ней накоплен немалый опыт! Многое изучено, рассортировано, и сегодня есть способы быстро помочь себе, если все валится из рук.

В голове у среднего человека от четырех до сорока с лишним мыслей в минуту. Они как табун лошадей: иногда мирно пасутся, иногда скачут кто куда. Чаще всего мы и не замечаем этих непарнокопытных. Но в состоянии стресса они и затоптать могут. Так что давайте учиться их укрощать. И первым делом надо осознать: мысли - это всего лишь мысли. А дальше уже можно с ними работать, в книге для этого приводятся десятки упражнений. Какие-то подействуют с первого раза, с другими надо практиковаться. Но ведь и кататься на велосипеде с рождения никто не умеет, а потом большинство людей этому учатся, было бы желание.

ВСЕ ТРЕВОГИ УНЕСУТ ЕДИНОРОГИ

Например, животом вы дышать умеете? Наверняка что-то слышали об этом. Так дышат не только певцы и ораторы, но и все, кто хочет быстро успокоиться. Для этого существует несколько техник, и вы с ними познакомитесь. А самое ценное, что применять можно где угодно. Хоть в кабинете у начальника, который именно в этот момент вас распекает. А вы незаметно для него правильно дышите и расслабляетесь, потому что именно так реагирует организм, если выдох длиннее вдоха. Так что пускай себе кричит - на вас не действует.

Ученые насчитали примерно 175 ошибок мышления, которые отравляют нам жизнь. Например, все мы:

пытаемся читать чужие мысли («он со мной сегодня не поздоровался - значит готовит мне что-то плохое»);

виним себя во всем, что произошло;

придумываем несуществующие обязанности («я должен получить красный диплом, иначе вся жизнь пойдет наперекосяк»).

А кто так решил? Ваш мозг, и вас не спросил. Вот с ним и нужно работать. Как он устроен, мозг, почему так реагирует, что скрывается за мудреными диагнозами - все это автор объясняет понятными словами.

А чтобы было удобнее, Александр Мещеряков создал для вас уникальный блокнот с антистресс-рецептами и чистыми страницами. Туда можно записывать (или даже зарисовывать) все, что чувствуете. А также результаты упражнений. Когда странички закончатся, сможете их пересмотреть и сделать выводы. Мало того, что это помогает прямо в моменте (проверено психологами и психотерапевтами). Вы заметите, что учитесь управлять своим гневом, страхами, раздражением. Бумага все стерпит - вот и пусть терпит она, а не вы.

Это хороший подарок кому угодно к Новому году. Например, коллеге. Потому что уж в вашей-то работе всегда есть место стрессу, правда ведь? И пусть все тревоги унесут единороги - мы не просто так нарисовали их и в книге, и в блокноте.

А что еще Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

СОВЕТЫ АВТОРА

До безобразия простые способы быстро помочь себе:

Взволнованы? Выпиваем стакан воды ма--а-аленькими глоточками и считаем их.

Учимся зевать. Да, зевать. Медленно вдыхаем, впечатываем воздух в альвеолы и выдыхаем со звуком «а-а-а!».

Ну вот, вы прочли это и сразу зевнули. Помогает ведь, правда? А все остальные эффективные упражнения вы найдете в книге Александра Мещерякова и в блокноте-антистрессе от него же.