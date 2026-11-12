Убийца 190 детей получил два века тюрьмы

Эксгумация тел в лесу Шакахола. Там продолжают находить все новые останки. Идентифицировать пока удалось лишь половину. Фото: Kevin Odit/REUTERS

К двумстам годам тюрьмы приговорен один из самых страшных преступников в истории человечества. Жертвами таксиста, который возомнил себя пророком, стали по меньшей мере 190 детей, включая младенцев. Идентификация и поиски тел продолжаются. Пока в лесу, где их закапывали, нашли останки 450 человек.

Кениец Пол Маккензи был обычным водителем в курортном городке Малинди. Разве что мог вспылить и любил говорить на религиозные темы. Посещал он баптистскую церковь (баптисты - это христиане-протестанты).

Но в начале двухтысячных Пол объявил, что получил божественное призвание. Стал проповедовать, основал «Международную церковь благой вести» и назвал себя пророком. Адептов привлекли рассуждения о том, что традиционные церкви погрязли в мирских делах, а истинно верующие для спасения души перед скорым концом света должны отказываться от благ цивилизации.

Сам «пророк», впрочем, охотно принимал пожертвования - один из охмуренных им граждан продал свою дорогую виллу и отдал Маккензи $200 000. На эти деньги тот открыл спутниковый телеканал, который транслировал проповеди на несколько стран Африки.

Народ стал массово переезжать в Малинди. Люди ютились в сараях и трущобах на территории церкви Маккензи.

Маккензи был трижды женат, в каждом браке - по несколько детей. Фото: Monicah Mwangi/REUTERS

«А УЛИК НЕТ!»

Со временем Пол объявил школы, больницы и вообще все лечение, прививки «порождением дьявола». В результате умерли несколько детей сектантов.

Полиция в 2019 году нашла в общине истощенных, бросивших школу детишек. Власти закрыли «Международную церковь», возбудили дело, но фанатика оправдали за недостатком улик. Наверняка роль сыграли щедрые взятки.

Здравомыслящие местные жители так возмутились, что спалили здания общины.

И началось самое страшное - Пол увел около тысячи сектантов подальше от посторонних глаз, в лес под названием Шакахола, где арендовал большой участок.

«СПЕРВА УМРУТ ДЕТИ»

Кениец объявил: в августе 2023 года будет конец света. И лучший способ встретиться с Христом до начала апокалипсиса - перестать есть.

«Пророк» установил график: сперва должны умереть все дети, потом все женщины и молодые мужчины, а в конце - пожилые мужчины и он сам.

Жертвам он запретил принимать любую пищу и жидкость. Тех, кто плакал, просил еду, пытался бежать, убивали надзиратели из числа доверенных сектантов.

Ослабевших связывали веревками, душили или закапывали заживо. Могилы маскировали растениями.

Весной 2023-го мужчина из соседней деревни заявил в полицию: его родственники по приказу Маккензи уморили в лесу голодом своих двоих детей. Фанатика допросили и… снова выпустили. Под смешной залог в $80. Но когда с жуткими жалобами пришли уже десятки человек, взятки работать перестали.

В апреле полицейские обнаружили в лесу сотни захоронений.

Сумевшая сбежать из секты с детьми Салема Маша рассказала: «Когда ребенок просил кушать, нам приказывали бить его палкой». Мальчик, потерявший в Шакахола сестру и брата, объяснил в суде: «Отец велел нам надеть специальную одежду и сказал, что она предназначена для моей смерти. После этого нас лишили еды на восемь дней».

На судебном процессе 53-летний Маккензи выглядел здоровым, упитанным, веселым. Обвинял власти в гонениях, а то, что конец света не наступил, списывал на вмешательство сил тьмы.

Теперь он отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима. Во избежание расправы фанатика посадили в изолированную камеру. Несколько дней он пытался голодать, но долго не выдержал - и опять охотно жует курицу с картошкой.