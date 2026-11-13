«Лекарство сыну вводят прямо в мозг»

Фото: Личный архив героя публикации

Для семьи Ильи Черенкова из Пермского края все началось со звонка воспитателя из сада: в тихий час у их 4-летнего сына случился эпилептический приступ.

- Мы прибежали с мужем, он никого не узнавал, плакал, его рвало... А потом уснул и проснулся прежнем Ильей, - вспоминает мама Мария Александровна.

А вскоре случился еще один приступ - после него Илья едва встал на ноги.

- А еще он вздрагивал от яркого света. Неврологи поставили диагноз, который и выговоришь-то с трудом: нейрональный цероидный липофусциноз 2-го типа, - вздыхает мама.

Это редкое генетическое заболевание, при котором ребенок быстро утрачивает интеллектуальные и двигательные способности.

В стране как раз появился фонд «Круг добра». Илье сделали сложную операцию и установили порт по доставке лекарства прямо в головной мозг. Мария говорит об этом уже спокойно.

- Через этот порт ему регулярно вводят лекарство, которым нас обеспечил фонд «Круг добра». Делать это нужно 2 раза в месяц. То есть каждые две недели мы три часа едем в Пермь на инфузию. Илья уже привык, может даже задремать во время 4-часовой процедуры, - улыбается Мария.

Два с половиной года лечения дают результат - состояние мальчика улучшается, появился аппетит, он активен, а семья делает все, чтобы вернуть ему речь и самостоятельную ходьбу.

- У сына появилось равновесие, когда он сидит. Он участвует во всем, что мы делаем: помогает папе строить гараж, подает инструменты. А больше всего он обожает играть со старшим братом Марком, - рассказывает мама.

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для дополнительной помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 заболеваниями.