- Мишура - не колбаса: точно не испортится! Фото: Мария АНАНОВА.

Рациональные люди начинают готовиться к Новому году еще осенью, до праздничного роста цен. Да, какие-то товары и услуги не подорожают, какие-то изменятся в стоимости незначительно. Но отдельные категории в разгар новогоднего ажиотажа могут серьезно прибавить в цене. И, если есть желание сэкономить, их можно закупить впрок.

Красная икра

Подорожает к Новому году на 10 - 30%

31 декабря - это единственный день (вернее, ночь), когда большинство россиян едят бутерброды с красной икрой. Традиция такая. А нынешний год огорчил нас «неурожаем» лососевых на Дальнем Востоке. Улов оказался втрое меньше, чем в 2025-м. Из-за этого производство красной икры рухнуло втрое, а цены на нее уже выросли. И еще не вечер:

- Красная икра - один из главных кандидатов на предпраздничное подорожание. Спрос резко увеличивается перед Новым годом, а предложение качественной продукции ограниченно. По экспертным оценкам, к декабрю рост может составить 10 - 30%, - считает Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Если закупить красную икру впрок, можно позволить себе съесть побольше! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

На всякий случай уточняем: срок годности красной икры в жестяных и стеклянных банках - несколько месяцев. Так что деликатес к Новому году точно не испортится. В отличие от колбасы, которую все-таки лучше купить ближе к празднику.

Техника

Подорожает на 5 - 10%

- А Деду Морозу все что угодно можно заказать? Даже телевизор? (У нас его нет. - Авт.) - пытал меня на днях младший сын, готовясь писать письмо волшебнику.

Пришлось расстроить, что дедушка старенький, тяжелые подарки таскать уже не в силах… Но по секрету - если вам нужно что-то из техники, самое время заказать.

Рынок электроники, конечно, конкурентный. Но на него влияют и тектонические сдвиги, которые происходят в глобальной экономике, и внутренние изменения, которые внесут свою копеечку в общее подорожание.

- С 1 декабря импортерам придется платить технологический сбор: от 250 рублей за смартфон и от 500 рублей за ноутбук. Но главная причина в другом. Ситуация похожа на ту, что развернулась вокруг видеокарт в 2021 году. Тогда их скупали майнеры («добытчики» криптовалют. - Ред.), готовые платить больше обычных покупателей. Сейчас чипы памяти скупают дата-центры для искусственного интеллекта, потому что они тоже готовы платить больше, и заводы отгружают им в первую очередь, - говорит Дмитрий Щукин, независимый финансовый эксперт.

А чипы используются в любой технике, от тостера до ракеты. Вслед за спросом растет цена. Плюс технологический сбор. Плюс предновогодний ажиотаж… Ну, вы поняли.

Впрочем, на некоторые образцы техники цены могут не только вырасти, но и… снизиться.

- Бытовая техника и электроника могут попасть под крупные распродажи в рамках ноябрьских акций и предновогодних скидок, - считает Ирина Карапетова.

Украшения и пиротехника

Подорожают на 10 - 20%

Елочные игрушки, гирлянды, петарды, фигурки Дедов Морозов со Снегурочками… Чем ближе праздник, тем дороже становится тематический декор. Но вся эта мишура нужна только раз в году. Поэтому с боем курантов цены на новогодний декор падают драматически. Сэкономить можно, если купить мишуру и прочие атрибуты праздника в начале января.

Но другой вопрос: а как же новогоднее настроение, которое надо мариновать постепенно? По такой логике в конце праздников можно и елку на помойке бесплатно подобрать…

Билеты на самолеты и поезда

Подорожают на 30%

Их почти всегда выгодно покупать заранее. Вне зависимости от времени года. Но в праздники особенно. Мест может либо не остаться вовсе, либо билеты будут сильно дороже. К примеру, в купе и скоростных поездах действует динамическое ценообразование - чем ближе дата поездки, тем дороже билет.

Номера в гостиницах

Подорожают на 10 - 15%

В самых популярных местах отдыха номера надо бронировать сильно заранее. И скидок там обычно не дают. В менее раскрученных гостиницах и на не самых популярных курортах все немного проще. Отельеры часто делают промопредложения. Тестируют спрос и стараются заранее заполучить себе клиентов. Но это осенью. Чем ближе к Новому году, тем меньше щедрости…

- В декабре выбор сокращается, а оставшиеся номера могут стоить заметно дороже, - говорит Ирина Карапетова.

Алкоголь

Подорожает на 2 - 3%

Спрос на алкоголь хоть и повышается перед любыми выходными, но на Новый год особенно. И больше всего он растет на бутылки с шампанским.

Правда, рост цен к концу декабря вряд ли будет большим. Производители тоже наращивают объемы ближе к часу икс, забивают склады. Их задача - распродать побольше шампанского перед Новым годом. Потому что потом спрос на игристое резко падает. Так что вряд ли есть смысл закупаться игристым, да и другим алкоголем сильно заранее. Чревато фальстартом…

СОВЕТЫ «КП»

Проект рационального бюджета

Главное правило - не превращать праздничный шопинг в спонтанный марафон покупок. Сначала составьте список тех вещей, которые вам нужны к Новому году. Например, список продуктов для праздничного ужина и перечень подарков для близких.

Посмотрите, какие цены сейчас. Причем в разных магазинах. Если в течение пары недель увидите более выгодное предложение на товары или услуги из списка, можете покупать.

Определите общий бюджет, за рамки которого лучше не выходить. Отдельно пропишите максимальную сумму на новогодний стол, на подарки и на развлечения.

Покупайте осознанно. Только то, что нужно. И только в том объеме, который необходим. Про запас лучше брать то, что точно не испортится. В том числе морально (например, Красная коза - символ наступающего года - в следующем уже не пригодится).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Напишите себе письмо из января

Родион Чепалов, психолог:

- Главный враг новогоднего бюджета - страх упустить возможность. В маркетинге его называют FOMO (Fear of Missing Out - «боязнь пропустить что-то интересное» или «синдром упущенной выгоды»). Надпись «Осталось три козочки!» может заставить купить даже человека, который никогда не интересовался козами. Дополнительно действует эффект якоря: сначала нам показывают завышенную цену, затем большую скидку, и покупка кажется выгодной.

Я предлагаю упражнение «Письмо из января». Перед покупкой представьте, что уже наступило 15 января. Спросите себя: «Рад ли я, что приобрел эту вещь? Пользуюсь ли ею? Или она лежит в шкафу рядом с прошлогодним символом года?»

Главный совет - заранее покупайте то, что действительно необходимо и имеет ограниченный срок заказа, а спонтанные праздничные приобретения откладывайте хотя бы на сутки. Новый год должен начинаться с радости, а не с вопроса: «Зачем мне семь красных коз и кредит за восьмую?».