Артист объяснял: ему сложно находиться там, где он был счастлив с бывшей женой. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Детство Филиппа Киркорова прошло в трехкомнатной московской квартире на Земляном Валу. Женившись на Алле Пугачевой, артист приобрел в том же подъезде еще несколько квартир и превратил типовое жилье в элитное - два этажа, семь комнат.

Двухуровневые хоромы артиста располагались на втором и третьем этажах. Фото: Интернет-сервис для размещения объявлений

Хранилище для костюмов

- Мы привезли Филиппа в квартиру на Земляной Вал, когда ему было 5 лет, - рассказывал в интервью «КП» ныне покойный отец певца Бедрос Киркоров. - Потом сын женился на Пугачевой, купил тут несколько квартир и объединил в одну большую. И еще приобрел квартиру рядом для меня. Потом развелся и где-то в 35 лет переехал в квартиру в Филипповском переулке (сейчас артист ее продает, поскольку в этом же доме купил большой пентхаус. - Ред.). А старая, на Земляном Валу, стала большой гардеробной, где хранятся его концертные костюмы. Хотели продать ее, но, из-за того что мы там сделали перепланировку, сложно найти покупателя. Квартира расположена на втором и третьем этажах дома.

Ради Аллы Филипп присоединил к родительской трешке еще несколько апартаментов. Фото: Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС

- Квартира уникальная, в ней очень хорошая аура, - рассказывал «КП» сам Филипп. - Там прошли мои самые счастливые годы, можно сказать, намоленное место.

Артист объяснял: ему сложно находиться там, где он был счастлив с бывшей женой. Более 10 лет Киркоров пытался продать свое «родовое гнездо». Сначала квартиру выставили на продажу за 200 миллионов, но покупателей не нашлось. Потом снизили стоимость до 70 миллионов - и тоже тишина, хотя объявление было заманчивым: «Продается квартира в доме, построенном в 1939 году. Квартира с историей, одна из самых известных в столице, принадлежащая легенде отечественного шоу-бизнеса. Продается с мебелью и отделкой. Первый этаж: кухня, гостиная, столовая, три просторные гардеробные. Второй этаж: спальня и ванная комната».

Поскольку покупатели не объявились, артист пару лет назад снял объявление с риелторского сайта. В прошлом году, после смерти отца, Филипп снова решил ее продать. Правда, выставил уже с новой ценой - 85 млн рублей.

Мебель раздали соседям

В феврале квартира была продана флипперской компании (специализируется на перепродаже имущества. - Ред.). «Комсомолка» выяснила, что за это время произошло с бывшим жильем артиста.

О том, что в доме на Земляном Валу жила известная пара, свидетельствует герб с короной и инициалами ФК на фасаде здания. Других опознавательных знаков уже не осталось, все старое имущество новые хозяева вывезли. Кровать, на которой когда-то спали супруги, и другую мебель из квартиры артиста разобрали его соседи.

Бывшее жилье музыканта разделили на несколько квартир и обставили их минималистичной мебелью. Фото: Соцсети

Большие апартаменты вновь разделили на четыре квартиры и теперь продают их по отдельности.

- Мы купили 260 квадратных метров, которые когда-то были отдельными квартирами, - рассказали представители компании. - Предыдущий собственник объединил их в одно пространство, прорубив проем между этажами в несущей конструкции. Наша задача была - разделить объект и вернуть всем квартирам исходные границы. Пришлось разбираться с перепланировками, восстанавливать несущую конструкцию и решать вопрос с одной из квартир, которая заходила на общедомовую территорию подъезда.

Фото: Соцсети

В итоге мы вернули квартирам исходные границы, получив три двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиру, и узаконили перепланировку. Во всех квартирах сделали современный ремонт и одну из них уже продали.

КСТАТИ

Как продвигается ремонт пентхауса за миллиард?

Пять лет назад Киркоров купил (по другой версии, артисту это жилье было подарено состоятельными друзьями. - Ред.) новую квартиру в Филипповском переулке, которую риелторы оценивают в миллиард рублей. Говорят, раньше апартаментами певца владел бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Казалось бы, шикарный двухэтажный пентхаус в 537 квадратных метров - заезжай и живи, но новоселье артиста все откладывается.

Ремонт в квартире длится уже четвертый год. Киркоров все это время живет вместе с детьми - Аллой-Викторией и Мартином - в своем доме в Мякинине.

Строители (для съемок они специально приоделись) крушат мраморные стены, которые не понравились певцу. Фото: Соцсети

По оценкам специалистов, ремонт в квартире в Филипповском переулке уже обошелся артисту почти в 200 млн рублей. Певец остался недоволен работой каменщика Георгия Барановского, который устанавливал стены из дорогущего мрамора. Киркоров подал на него в суд и потребовал взыскать с подрядчика 10 млн рублей в качестве морального ущерба за некачественную работу. Суд встал на сторону Киркорова.

Сейчас артист уже с новыми специалистами пытается переделать забракованный ремонт. В квартиру снова пришли люди с отбойными молотками и дрелями, которые крушат злополучные мраморные стены.

- Мы разгромили квартиру Филиппа Киркорова, и он был не против, - шутят в соцсетях новые каменщики артиста. - Ошибка при монтаже может привести к деформации камня и непригодности его использования. Нам поступило предложение заменить мраморные стены, где были сколы и трещины. И вот теперь мы все это демонтируем.

Дизайнер квартиры певца Диана Балашова обнадежила: строительные работы близятся к завершению.

- У Филиппа ремонт подходит к концу. Он купил на выставке новые вазы и скульптуры в квартиру, - сообщила в своем блоге дизайнер Киркорова.

Судя по всему, к грядущему 60-летию певца, в апреле следующего года, ремонт уже завершится.