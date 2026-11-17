Анастасия Волочкова на днях пожаловалась, что ее отношения с дочерью Ариадной остаются натянутыми. Балерина посетовала: Ариша переехала с мужем в Петербург и заблокировала контакт мамы в телефоне. По словам Волочковой, общается Ариадна только со своей бабушкой (мамой Анастасии) и отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.
- У меня такая семья, которая только ждет, чтобы я ушла из жизни,- заявила Волочкова каналу НТВ. - Если говорить про завещание, то человек сам вправе решить, кому он хочет оставить то, что ему принадлежит. Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось. Мне есть кому завещать. Родственники же первые, как крысы, всегда.
В сентябре, когда дочери исполнился 21 год, Анастасия не смогла ее поздравить с днем рождения. И подарок с букетом отправить не смогла, поскольку дочь скрыла от нее адрес своей квартиры в Петербурге.
- Это моя мать постаралась: когда-то она мне заявила, что сделает все возможное, чтобы испортить наши с Аришей отношения. Так и вышло, - сетует Волочкова.
Балерина, видимо, решилась на эти откровения в сердцах, поскольку через пару дней взяла свои слова обратно.
«Касаемо моей Ариадны. Все хорошо. Сложные, конечно, отношения. Это в каждой семье бывает... Но мы - мама и дочка. Просто меня обескураживает, когда Аришу называют наследницей. Какое наследство?! Уже слухи ползут, что я хочу это наследство отнять. Подождите. Еще никто никакого наследства не получил. Я жива и хочу жить долго и счастливо», - написала Волочкова в соцсетях.
Что же не поделили мать и дочь? По словам близкого окружения артистки, они рассорились из-за квартирного вопроса.
- Ариша с 14 лет жила с отцом, но с его женой, телеведущей Еленой Николаевой, у нее отношения не сложились. В последние годы Николаева, как говорит Ариша, с ней не разговаривала, игнорировала ее, поэтому Ариша чувствовала себя чужой в доме отца, - рассказали «КП» друзья Ариадны. - Она сейчас зарабатывает на жизнь репетиторством, преподает иностранные языки и не планирует возвращаться в Москву.
Когда встал вопрос о переезде в Петербург, Ариадна намекнула маме: может, разрешишь нам с мужем пожить в своей питерской квартире? Но Анастасия отказала. А позже и вовсе продала свои шестикомнатные хоромы на Итальянской улице. Ранее балерина не разрешила дочери обосноваться и в московской квартире. Волочкова объясняла: жилье дочери обязан купить ее отец Игорь Вдовин.
- Наши сложные отношения с Аришей начались тогда, когда она переехала жить к папе, - вспоминала в беседе с «КП» балерина. - Я согласилась, поскольку ей было тяжело добираться в лицей в центре Москвы из моего загородного дома. Ариша очень редко мне звонила. И моя мама тогда ей как-то передала: «Твоя мама работает на износ, ну, ты хотя бы ее увидь». Я понимала, что ее в той семье накручивают. Как-то я спросила у дочери накануне ее дня рождения: «Куда тебе привезти торт, передать цветы, подарок?» Она говорит: оставь на охране, я сама заберу. Это было для меня такое разочарование!
Потом дочь захотела поселиться в моей квартире на Петровке. Предложила: «Давай мы там будем жить с моим любимым человеком». Я сказала, что это невозможно. Эту квартиру мне подарил Сулейман Керимов (бывший возлюбленный балерины. - Ред.). И эта квартира мне дорога как память. Я честно сказала дочери: «Твой папа отнял офис, который был у меня на Тверской, и я вынуждена была перевезти свои архивы в квартиру на Петровке. Теперь там мой офис». Был и другой аргумент: «Твой папа забрал у меня все деньги и написал мне расписки, в которых обещал купить нам с тобой недвижимость на 2 млн долларов (165,6 млн рублей. - Ред.). Но так ничего и не купил. Теперь его право долга я уступаю тебе. Пойди к папе и скажи: «Ты маме должен денег, она не против, чтобы ты купил мне квартиру». Но Ариша стесняется попросить ее у папы.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
- Все у нас с дочкой в порядке, - заверила в беседе с KP.RU Анастасия Волочкова. - Что значит лишила наследства? Она его еще не получила. А ее уже называют наследницей. Почему моей, а не ее отца? Люди, что с вами? Я жива и здорова.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
- Если балерина действительно решит лишить дочь наследства, то Ариадна в будущем может оспорить завещание. Правда, для этого дочери артистки придется доказать в суде, что ее мать во время составления документа была недееспособна (в том числе и по медицинским показаниям), - говорит адвокат Роман Лоторев. - Плюс в наследстве есть такое понятие, как «обязательная доля». Если родственник завещателя является нетрудоспособным и находится на иждивении, он все равно имеет право претендовать на наследство, несмотря на завещание. Если это, например, мать и ребенок завещателя, то по закону они могут получить 1/2 долю от наследства. То есть близкие родственники могут претендовать на половину той доли, которая им полагается по закону.
КОНКРЕТНО
За годы карьеры на сцене Анастасия заработала немалое состояние. У артистки есть квартира в Москве (111,8 млн руб.) и загородный дом в Подмосковье (балерина оценивает его в 12 млн долларов, а это более миллиарда рублей). По слухам, помимо внушительной коллекции драгоценностей (среди которых есть и украшения с редким камнем - турмалином параиба, стоимость которого может доходить до 1 млн евро (92 млн руб.). - Ред.), у балерины есть немалые сбережения на счетах. Не так давно Анастасия продала 200-метровую квартиру в Петербурге, которая оценивалась риелторами в 70 млн руб. Также она продала 22 квартиры в Астраханской области - инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Игоря Вдовина. По словам Анастасии, она продала их, чтобы вернуть хотя бы часть денег, которые ей должен экс-супруг.
- Я отдала бывшему все свои деньги - 3,5 млн долларов (290 млн руб. - Ред.), - рассказывала она «КП». - Он клялся, что берет эту сумму на год. Когда через год он не вернул мне деньги, я сказала: «Отдай мне пока хотя бы квартиры в Астрахани».