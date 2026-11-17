Ариадна заблокировала маму в телефоне и не отвечает на звонки. Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в соцсети

Анастасия Волочкова на днях пожаловалась, что ее отношения с дочерью Ариадной остаются натянутыми. Балерина посетовала: Ариша переехала с мужем в Петербург и заблокировала контакт мамы в телефоне. По словам Волочковой, общается Ариадна только со своей бабушкой (мамой Анастасии) и отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

- У меня такая семья, которая только ждет, чтобы я ушла из жизни,- заявила Волочкова каналу НТВ. - Если говорить про завещание, то человек сам вправе решить, кому он хочет оставить то, что ему принадлежит. Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось. Мне есть кому завещать. Родственники же первые, как крысы, всегда.

В сентябре, когда дочери исполнился 21 год, Анастасия не смогла ее поздравить с днем рождения. И подарок с букетом отправить не смогла, поскольку дочь скрыла от нее адрес своей квартиры в Петербурге.

- Это моя мать постаралась: когда-то она мне заявила, что сделает все возможное, чтобы испортить наши с Аришей отношения. Так и вышло, - сетует Волочкова.

Балерина, видимо, решилась на эти откровения в сердцах, поскольку через пару дней взяла свои слова обратно.

«Касаемо моей Ариадны. Все хорошо. Сложные, конечно, отношения. Это в каждой семье бывает... Но мы - мама и дочка. Просто меня обескураживает, когда Аришу называют наследницей. Какое наследство?! Уже слухи ползут, что я хочу это наследство отнять. Подождите. Еще никто никакого наследства не получил. Я жива и хочу жить долго и счастливо», - написала Волочкова в соцсетях.

Что же не поделили мать и дочь? По словам близкого окружения артистки, они рассорились из-за квартирного вопроса.

- Ариша с 14 лет жила с отцом, но с его женой, телеведущей Еленой Николаевой, у нее отношения не сложились. В последние годы Николаева, как говорит Ариша, с ней не разговаривала, игнорировала ее, поэтому Ариша чувствовала себя чужой в доме отца, - рассказали «КП» друзья Ариадны. - Она сейчас зарабатывает на жизнь репетиторством, преподает иностранные языки и не планирует возвращаться в Москву.

Когда встал вопрос о переезде в Петербург, Ариадна намекнула маме: может, разрешишь нам с мужем пожить в своей питерской квартире? Но Анастасия отказала. А позже и вовсе продала свои шестикомнатные хоромы на Итальянской улице. Ранее балерина не разрешила дочери обосноваться и в московской квартире. Волочкова объясняла: жилье дочери обязан купить ее отец Игорь Вдовин.

- Наши сложные отношения с Аришей начались тогда, когда она переехала жить к папе, - вспоминала в беседе с «КП» балерина. - Я согласилась, поскольку ей было тяжело добираться в лицей в центре Москвы из моего загородного дома. Ариша очень редко мне звонила. И моя мама тогда ей как-то передала: «Твоя мама работает на износ, ну, ты хотя бы ее увидь». Я понимала, что ее в той семье накручивают. Как-то я спросила у дочери накануне ее дня рождения: «Куда тебе привезти торт, передать цветы, подарок?» Она говорит: оставь на охране, я сама заберу. Это было для меня такое разочарование!

Потом дочь захотела поселиться в моей квартире на Петровке. Предложила: «Давай мы там будем жить с моим любимым человеком». Я сказала, что это невозможно. Эту квартиру мне подарил Сулейман Керимов (бывший возлюбленный балерины. - Ред.). И эта квартира мне дорога как память. Я честно сказала дочери: «Твой папа отнял офис, который был у меня на Тверской, и я вынуждена была перевезти свои архивы в квартиру на Петровке. Теперь там мой офис». Был и другой аргумент: «Твой папа забрал у меня все деньги и написал мне расписки, в которых обещал купить нам с тобой недвижимость на 2 млн долларов (165,6 млн рублей. - Ред.). Но так ничего и не купил. Теперь его право долга я уступаю тебе. Пойди к папе и скажи: «Ты маме должен денег, она не против, чтобы ты купил мне квартиру». Но Ариша стесняется попросить ее у папы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Я жива и здорова»

- Все у нас с дочкой в порядке, - заверила в беседе с KP.RU Анастасия Волочкова. - Что значит лишила наследства? Она его еще не получила. А ее уже называют наследницей. Почему моей, а не ее отца? Люди, что с вами? Я жива и здорова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Родственники могут обратиться в суд»

- Если балерина действительно решит лишить дочь наследства, то Ариадна в будущем может оспорить завещание. Правда, для этого дочери артистки придется доказать в суде, что ее мать во время составления документа была недееспособна (в том числе и по медицинским показаниям), - говорит адвокат Роман Лоторев. - Плюс в наследстве есть такое понятие, как «обязательная доля». Если родственник завещателя является нетрудоспособным и находится на иждивении, он все равно имеет право претендовать на наследство, несмотря на завещание. Если это, например, мать и ребенок завещателя, то по закону они могут получить 1/2 долю от наследства. То есть близкие родственники могут претендовать на половину той доли, которая им полагается по закону.

КОНКРЕТНО

Чем владеет балерина?

За годы карьеры на сцене Анастасия заработала немалое состояние. У артистки есть квартира в Москве (111,8 млн руб.) и загородный дом в Подмосковье (балерина оценивает его в 12 млн долларов, а это более миллиарда рублей). По слухам, помимо внушительной коллекции драгоценностей (среди которых есть и украшения с редким камнем - турмалином параиба, стоимость которого может доходить до 1 млн евро (92 млн руб.). - Ред.), у балерины есть немалые сбережения на счетах. Не так давно Анастасия продала 200-метровую квартиру в Петербурге, которая оценивалась риелторами в 70 млн руб. Также она продала 22 квартиры в Астраханской области - инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Игоря Вдовина. По словам Анастасии, она продала их, чтобы вернуть хотя бы часть денег, которые ей должен экс-супруг.

- Я отдала бывшему все свои деньги - 3,5 млн долларов (290 млн руб. - Ред.), - рассказывала она «КП». - Он клялся, что берет эту сумму на год. Когда через год он не вернул мне деньги, я сказала: «Отдай мне пока хотя бы квартиры в Астрахани».