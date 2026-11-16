«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 ноября:

1. Новости с передовой: сбиты 2049 дронов

2. В Крыму задержана крыса, шпионившая за флотом

3. У Киева большой запор

4. Одесский ресторатор угодил на передовую

5. Русская теннисистка показала украинке высший класс

6. Джонсон вслед за Макроном включил Украину в НАТО

7. Немцы горят на Украине как спички

8. Посол ЕС в Киеве жалуется на условия работы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника до 195 боевиков. Поражены бронемашина и 13 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 220 бойцов. Подбиты три бронемашины и 18 автомобилей.

«Южная» группировка вывела из строя свыше 175 военнослужащих. Утилизированы 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Центр» упокоил до 330 человек. В металлолом отправлены танк, две бронемашины и шесть автомобилей.

«Восток» уничтожил 230 националистов. Сожжены девять автомобилей.

На счету «Днепра» - 15 боевиков и 19 автомобилей.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб. Поразили четыре ракеты «Фламинго» и 2049 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Крыму задержана крыса, шпионившая за флотом

В Крыму задержан мужик, собиравший данные о Черноморском флоте. Он также подбирал места для тайников со взрывчаткой. Сотрудники ФСБ задержали за этим гнилым занятием уроженца Сумской области. По наводке СБУ этот идиот передавал противнику информацию о кораблях Черноморского флота и позициях ПВО. Мерзавец, получив российское гражданство в 2024-м, продолжил пахать на украинские спецслужбы. Хамелеона задержали в Симферопольском районе, когда он вытаскивал из схрона компоненты самодельных взрывных устройств. Пойдет про статьям о госизмене и шпионаже. Далеко пойдет, и надолго.

В Крыму задержан мужик, собиравший данные о Черноморском флоте. Фото: ЦОС ФСБ

У Киева большой запор

Страна.ua сообщает: украинскую столицу в понедельник вновь «сковали масштабные заторы». В Telegram-канале данного ресурса уточняется, что с большими ограничениями работают Северный и Южный мосты. К переправам через Днепр скопились дикие очереди. Многие водители разворачиваются, меняя свои маршруты. А когда пришло сообщение из Норвегии о том, что викинги пришлют в Киев понтонные мосты и две сотни автобусов, все вздохнули с облегчением — теперь то дело пойдет...

Одесский ресторатор угодил на передовую

Одесский ресторатор готовил гульбище для гостей одного из командиров ВСУ. Офицеру-отморозку почему-то не понравилось, как был организован званый обед. Итог - управляющего сетью ресторанов «разжаловали». Его бросили в штурмовики в Сумскую область. Дальнейшая судьба ресторатора неизвестна. В Одессе вообще так принято - командиры ВСУ сначала вымогают деньги или услуги у призывников и их родственников. А когда заканчиваются средства или услуги, мобилизованных бросают на передовую. Демократия в действии.

Русская теннисистка дала украинке урок

Мирра Андреева, юная теннисистка из России, победила зрелую украинку Элину Свитолину на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. Несмотря на оскорбления, которыми украинские фанаты осыпали россиянку, она на церемонии награждения так обратилась к поверженной сопернице (которая отказывалась пожимать руки российским и белорусским теннистикам): «У вас был замечательный сезон. Знаю, как тяжело проигрывать в финале. У вас растет маленькая дочка — вы удивительная мама, раз смогли вернуться и добиться такого результата. Даже не представляю, насколько это непросто. Поздравляю вас и вашу команду!». Сама Свитолина сквозь зубы признала: «Мирра провела великолепный матч». Хорошо, не плюнула в кубок...

Джонсон вслед за Макроном «включил» Украину в НАТО

Борис Джонсон, экс-премьер Британии, поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Украина должна войти в НАТО, поскольку «обладает сильнейшей армией в Европе». Джонсон раздухарился: «Приятно видеть, как Эммануэль Макрон вновь заявляет, что место Украины - в сердце НАТО. Такая ясность нам и нужна. Когда услышим подобное от Энди Бернема - не говоря уже о Белом доме?». Ответ «никогда» рыжему может не понравиться?

Борис Джонсон, экс-премьер Британии, поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Украина должна войти в НАТО, поскольку «обладает сильнейшей армией в Европе». Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немцы горят на Украине как туалетная бумага

В Киевской области приостановил работу дилерский центр Volkswagen «Порше Запад». Причина - «полученные повреждения». Фирмачи из ФРГ сообщили на сайте: «Наша команда приступила к работе по ликвидации повреждений. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу автоцентра», — говорится в сообщении. Накануне в Одессе сгорел дилерский центр «Мерседес». Не фартит немцам на правом берегу Днепра — так, может, и не мучаться?

Посол ЕС в Киеве жалуется на условия работы

Катарина Матернова, которая тянет лямку посла Евросоюза на Украине, горько плачет от условий работы в незалежной. Причина - постоянные атаки на столицу самостийной со стороны Вооружённых сил России. По словам посла ЕС, которые приводят The Guardian, евродипломаты укрепляют стены представительства мешками с песком. Матернова матерится: «Интенсивность атак, блин, намного выше, чем в прошлом году. В нашем здании не было воды. Слабым местом современного города является его канализационная система». Копайте яму под сортир во дворе — вам же Кличко это уже советовал...