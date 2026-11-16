Юрий Стоянов, Дмитрий Дюжев и Гоша Куценко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера фильма Владимира Котта «Дедмобиль» (в прокате с 19 ноября). Комедию представали режиссер-постановщик Владимир Котт, а также актеры Юрий Стоянов и Сергей Бурунов. Среди гостей также были замечены Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Анна Калашникова, Аркадий Укупник и многие другие.

Юрий Стоянов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Главную роль Валеры, шофера с 30-летним стажем, исполнил Юрий Стоянов. По сюжету, его псу Линкольну нужна дорогостоящая операция, а он теряет работу. Валере срочно необходим любой источник дохода, и к нему неожиданно подкатывает умное такси со встроенным искусственным интеллектом, умеющее разговаривать и ездить самостоятельно, без водителя. Герою нужно только притвориться, что он водит авто, чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем. За это он получит деньги и сможет расплатиться за операцию. Умную машину озвучил Сергей Бурунов.

Юрий Стоянов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

69-летний Юрий Стоянов выбрал для мероприятия синий пиджак, который сочетал с белой рубашкой и голубыми джинсами. Стоянов вспомнил, как много лет назад бомбил: подвозил вечерами людей.

«Я был тогда практически неузнаваемым. Я подвозил всяких красивых людей. В основном, мне попадалась растерянная интеллигенция. Куда идти, что делать… Разоренные люди, ненужные, торгующие бог знает чем. Такое было время», — вспомнил Юрий Стоянов.

Сергей Бурунов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

49-летний Сергей Бурунов появился в черном пиджаке в стиле кэжуал и в стильных очках с фиолетовыми линзами. Актер рассказал, что на съемках он практически не присутствовал, так как озвучивал умное авто. Правда, в конце картины Бурунов все же появляется.

«Да, я сыграл сам себя. Как это называется? Камео. И все», — поделился Сергей.

Также актер вспомнил, что у него много историй, связанных с такси, так как он постоянно там что-то оставлял.

«Телефон оставлял. Себя там забывал частенько», — улыбнулся Бурунов.

Дмитрий Дюжев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий Дюжев, недавно сменивший имидж, вновь продемонстрировал густую бороду. И надо отметить, что растительность на лице 48-летнему актеру идет. Дмитрий вспомнил, как после выхода в прокат сериала «Бригада» в 2002 году ему приходилось подрабатывать таксистом.

Дмитрий Дюжев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Я снялся в сериале «Бригада». Новых предложений не было, так как кинообщественность сомневалась, не реальные ли мы криминальные личности. Время было голодное… В те времена мы ездили по картам… Потом стали узнавать, посмотрев сериал. Удивлялись, как такое возможно. Это и было причиной, что я больше не смог подрабатывать извозом. И стал играть Деда Мороза», — рассказал Дмитрий Дюжев.

Гоша Куценко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Гоша Куценко собрал образ в актуальных коричневых оттенках: шоколадный вельветовый пиджак он сочетал с рубашкой на пару тонов светлее. Завершил образ с помощью очков с цветными линзами. Куценко, который является страстным любителем и коллекционером машин, рассказал, что всегда бесплатно подвозил красивых девушек. Также Гоша поделился, что в марте состоится большая премьера его фильма под названием «1962». Картина полностью создана с помощью ИИ.

«У нас картина о том, как два ветерана войны спасли мир от ядерной катастрофы. Премьера 18 марта. Большое кино», — рассказал KP.RU Гоша Куценко.

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Премьеру комедии «Дедмобиль» также посетили Аркадий Укупник и Анна Калашникова.