Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями в третий раз. Певица тайно родила сына. Муж присутствовал на родах. А спустя несколько часов сделал первое заявление.
В семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук произошло пополнение. 44-летняя певица родила долгожданного сына. Артисты воспитывают двух дочерей - девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Сначала радостью поделилась певица, опубликовав фотографии из роддома. А спустя несколько часов расчувствовавшийся Чумаков сделал заявление.
Он обратился к сыну. "Сын мой, с рождением! Пусть твоя долгая жизнь будет как твой первый день - полная радости от того, что ты есть, полная любви, будущего и искренней веры! Господь, мамочка, сестрички и папа всегда рядом! Добро пожаловать в этот мир, мой мальчик!" - высказался многодетный отец.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Чумаков присутствовал на родах. Имя новорожденного супруги пока не раскрывают.