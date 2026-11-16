Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков объявили о пополнении Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями в третий раз. Певица тайно родила сына. Муж присутствовал на родах. А спустя несколько часов сделал первое заявление.

В семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук произошло пополнение. 44-летняя певица родила долгожданного сына. Артисты воспитывают двух дочерей - девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию.

Артисты стали многодетными родителями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сначала радостью поделилась певица, опубликовав фотографии из роддома. А спустя несколько часов расчувствовавшийся Чумаков сделал заявление.

Он обратился к сыну. "Сын мой, с рождением! Пусть твоя долгая жизнь будет как твой первый день - полная радости от того, что ты есть, полная любви, будущего и искренней веры! Господь, мамочка, сестрички и папа всегда рядом! Добро пожаловать в этот мир, мой мальчик!" - высказался многодетный отец.

Певица родила долгожданного сына в 44 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Чумаков присутствовал на родах. Имя новорожденного супруги пока не раскрывают.