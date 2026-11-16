В передаче принят участие член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Фото: Александр КОЦ.

В понедельник, 16 ноября, в 19 мск в эфир Радио «КП» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова», в которой принял участие и наш знаменитый коллега - член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.

Мы уже опубликовали примечательный фрагмент нашей передачи.

А вот еще один отрывок…

В. Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- …Итак, начнем, наверное, с главной интриги в нашем информационном пространстве. Это - трехсторонняя встреча, которая должна состояться в Шэньчжэне.

Член высшего совета ЛДПР Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

А.Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Да, уже известно - Владимир Путин пообщается с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином 19 ноября. Почему эту встречу уже называют исторической? И наверняка один из вопросов, который будет обсуждаться, это, урегулирование украинского конфликта.

- Ну, каких-то сверхожиданий именно по украинскому треку у меня, конечно, нет. Мне кажется, что сейчас стороны (я имею в виду и Россию, и Украину) настолько далеки от консенсуса, что никакие встречи в верхах эти позиции не сблизят.

Владимир Владимирович Путин сказал в конце прошлой недели о том, что речь не идет о серых зонах, у нас линия боевого соприкосновения может быть одна, линия разграничения может быть одна, это - государственная граница Российской Федерации.

А я напомню, что государственная граница Российской Федерации, если мы говорим об исторических территориях, проходит по бывшим административным границам украинских областей на момент их вхождения в состав Украины, на момент 91-93-го годов, но никак не нынешняя ситуация.

Это и город Запорожье, это и город Херсон, и, конечно, я не вижу каких-то перспектив, при которых Зеленский, известный своей упоротостью, которую он называет принципиальностью, согласится на вывод войск с территории этих городов.

Кстати, еще в июле 24-го года во время выступления в Министерстве иностранных дел России перед дипломатами Владимир Путин заявил, что главное условие для прекращения огня, для режима тишины - вывод всех украинских войск со всей российской территории.

Поэтому о чем могут договориться Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Владимир Путин в этой части, мне не очень понятно. Мне кажется, все-таки там речь будет идти о глобальных вопросах.

Мы вообще на крайних переговорах в Абу-Даби перевернули стол, перевернули игру, потому что сейчас тема на переговорах совершенно иная. Если раньше определяли, где какие линии, где у кого сколько войск будет, сейчас уже обсуждение Украины - это один маленький кирпичик в большой теме глобальной безопасности. Если мы говорим о европейцах, то -.в Европе, а если мы говорим в Китае с китайским лидером и американским, то это глобальная безопасность в мире.

У нас сегодня практически ничто ее (безопасность. - А.Г.) не контролирует. У нас сегодня ничто не контролирует наши ядерные силы, у нас ничто не контролирует ракеты средней и меньшей дальности… И поэтому, конечно, об этом надо разговаривать и каким-то образом выстраивать правила совместного проживания на этой маленькой планете.

Украина наверняка там будет возникать, но только как маленький кусочек большой мозаики, без спокойствия в котором тоже невозможно. Но я не думаю, что Украина там будет основным пунктом обсуждения.

- Вот такой вопрос наверняка возникает., и я надеюсь, что Виктор и Александр на него ответят. Эта трехсторонняя встреча трех мировых лидеров, она каким-то образом отрезвит Европу? Потому что, на мой взгляд, она слишком распоясалась. И почему ведет себя так Зеленский неподобающе, по отношению к своему народу прежде всего? Потому что его поддерживают известно кто - Великобритания, Франция, Германия. Как вы считаете, отрезвит эта встреча Европу?

- Вообще трагичность момента в том, что в нынешние непростые времена, когда происходят тектонические просто сдвиги в глобальном мироустройстве, у руля в Европе оказались такие карлики, такие лилипуты, временщики… Для которых ни слова «ответственность за принимаемые решения», ни ответственность за судьбы собственных народов вообще ничего не значат. Для них это - абсолютно пустой звук.

Если сравнивать их с историческими фигурами прошлого, европейскими лидерами, то сегодня это какие-то дилетанты, которые не отдают себе отчет в том, к чему они ведут континент. И вот в этом трагедии момента.

Поэтому, на мой взгляд, никто там никого не отрезвит, тем более что после промежуточных выборов в США такая по Европе витает легкая эйфория, начиная от Брюсселе и заканчивая Киевом… И, конечно, они уже спят и видят, когда Трампа сменит лидер от демократов, кем бы он ни был… И снова потекут вооружения, и снова будет снято нелегкое финансовое бремя и переложено на плечи Соединенных Штатов Америки.

Поэтому, конечно, не будет там никакого отрезвления. Мне кажется, большая иллюзия, что, условно говоря, Мерц, Макрон или (все время забываю, они там часто меняются) в Британии премьер-министр. Ну, такова сегодняшняя политика, что не сразу запоминаются имена европейских лидеров, таков уровень европейской политики. Но хочется надеяться, что все-таки это каким-то образом отрезвляюще подействует на европейское общество, которое на выборах в следующем году скажет свое слово - и во время выборов президента Франции, и во время выборов в Германии. Будем посмотреть.

- Виктор, и ваше мнение, отрезвит ли Европу встреча большой тройки?

- Я в этом плане соглашусь с мнением Александра, что вряд ли. Потому что, действительно, сейчас они пребывают в такой иллюзорной уверенности в том, что все те вложения, которые они сделали, как в казино, поставив все, что у них есть на эту войну с нами через Украину, посредством Украины, оказались несостоятельными.

И положение - действительно, как у игрока, который страдает такой зависимостью, игроманией… Который поставил последнее и ждет: ну вот, сейчас точно я выиграю и оправдаю все свои надежды.

В конце концов, мы знаем, чем это кончается. Скорее всего, в ближайшие три месяца, шесть месяцев Европу ожидает еще более мощный кризис, политический в первую очередь, экономический. И, видимо, только когда придет более-менее здравое поколение руководителей, которые будут иметь мандаты своего народа...

- А когда оно придет?

- Ну, мы видим, во-первых, рейтинги популярности, что Макрона, что Мерца, которые побивают исторические рекорды по уровню их неподдержки. Ниже 10 % у Мерца, то же самое у Макрона. В Великобритании непонятно что творится. Плюс протесты постоянные.

Еще посмотрим, как они эту зиму пройдут, и какая будет цена на тот же газ, на то же электричество, и чем это закончится.

И для нас понятно, что архитектуру европейской безопасности сложно будет выстроить без европейцев, но давайте вернемся фактически в ту же Ялту или в Потсдам. Там-то европейцев тоже особо никто не спрашивал, потому что, как и с Гитлером, никто не договаривался.

Договариваться должны будут как раз Россия, США и Китай в этом плане, определять, какой будет формат. И Европа, так как она не сидит за столом, естественно, она уже в меню, и вопрос ее субъектности даже никто не обсуждает.

Вопрос в том, что они стали объектом, и уже это, наверное, их собственное решение - довести процветающий континент вот до такой ручки.

И как теперь все эти политические элиты с этим будут жить, и что они будут делать, посмотрим. Скорее всего, их ждет такой, действительно, период, можно сказать, революционных преобразований…

(Продолжение следует)