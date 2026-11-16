Алла Пугачева. Фото: соцсети.

Алла Пугачева зимой перенесла тяжелую травму: 77-летняя артистка упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Певице сделали операцию по эндопротезированию. Артистке заменили поврежденный сустав на протез.

Восстановление заняло долгих четыре месяца. Все это время певица переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке. Несколько месяцев артистка не расставалась с палочкой.

В последнее время Алла передвигается без трости, но по-прежнему с трудом ходит без посторонней помощи. Туристы сняли Пугачеву в Лимасоле – певица пришла в местный концертный зал на шоу своего мужа, иноагента Максима Галкина*.

Артистка прибыла на концерт в сопровождении помощницы. Алла шла, опираясь на руку своей спутницы. Для выхода в свет она выбрала белую блузку, чёрную юбку и пальто.

Певица пришла на концерт мужа, опираясь на руку помощницы. Фото: соцсети.

Зрители сняли и 13-летнюю дочь певицы Лизу. Компании матери девочка предпочла общество подруг. Лиза тоже принарядилась: она надела короткое черное платье и кроссовки в тон.

На концерте Галкин* много шутил на тему своей семейной жизни. В частности, он сообщил, что, хотя и колесит без продыху с выступлениями по всему миру, все равно зарабатывает на своих шоу меньше, чем Пугачева на эксклюзивных корпоративах.

13-летняя Лиза предпочла компании матери общество подруг. Фото: соцсети.

Летом живущая в Юрмале популярный блогер Диана высказалась о травме Пугачевой. Она обвинила во всех несчастьях певицы ее мужа Максима Галкина*. По мнению блогера, комик серьезно укоротил жизнь своей пожилой жены тем, что вынудил ее эмигрировать из России. Артистка уехала из родной страны и лишилась привычной среды, в которой она была звездой, и все ее обожали. В итоге эмиграция серьезно сказалась на ее здоровье.

При этом Диана не оправдывает Пугачеву – по ее мнению, певица перешла черту, публично оскорбляя россиян.

«Я считаю, что Галкин* не уберег Пугачеву. Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем. Я прекрасно понимаю россиян, потому что очень тяжело воспринимать всякие фразы, которые она кидает в них», - считает Диана.

*Признан в РФ иноагентом.