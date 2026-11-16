Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Иван Ургант высказался по поводу новости о том, что он сменил место жительства. В Сети появилась информация, что телеведущий прописался в Париже, где у него есть квартира. Для этого он якобы воспользовался израильским паспортом.

После этого шоумен вышел на связь в соцсетях и обратился к подписчикам. В своем блоге Иван опубликовал несколько снимков из Петербурга. На фото он прогуливается по улицам города.

«Мой Париж», - иронично написал Ургант. А затем более развернуто прокомментировал новость о смене места жительства.

«Ребята! Дорогие! Всем, кто волнуется и переживает, прописка у меня та же — в Петербурге. Переживать не стоит. Как говорится, масса достойных и более правдоподобных поводов», - написал Ургант на своей странице в соцсети.

Между тем, повод для слухов действительно имеется. В Париже Иван и его жена Наталья Кикнадзе зарегистрировали компанию NEVA. Предприятие занимается арендой земельных участков и недвижимости. Его уставной капитал составляет 1000 евро. Как следует из информации в базе данных, Иван открыл бизнес еще в 2015 году, а в 2022 году добавил Наталью в состав учредителей.

Свою французскую фирму Иван зарегистрировал в этом старинном доме в центре Парижа. Фото: Google map.

Свое предприятие Ургант зарегистрировал в центре Парижа, на улице Бургонь в доме №14. Это пятиэтажное здание 1892 года постройки, рядом с Домом Инвалидов и зданием Национального собрания. Район считается элитным: средняя стоимость квадратного метра в этом доме составляет 16 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). По слухам, у Урганта есть квартира в этом доме.

Телеведущий с 2022 года не появляется на телеэкранах. После приостановки съемок развлекательной программы «Вечерний Ургант» он остался без постоянной работы и зарабатывает в основном на корпоративах. Кроме того, он выступает с сольной программой «Живой Ургант», устроенной по мотивам шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Слухи о том, что Иван эмигрировал из России, ходили и раньше, однако шоумен всегда их решительно опровергал. Когда журналисты как-то спросили у него об эмиграции и поинтересовались, надолго ли он вернулся в Россию, Ургант ответил: «Я из России никуда не уезжал». Вопрос о том, когда он снова вернется к работе на телевидении, шоумен оставил без ответа.