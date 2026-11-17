Гоша Куценко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Несколько дней назад стало известно, что дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной 30-летняя Полина вышла замуж. Избранником актрисы стал программист по имени Вадим.

Торжество прошло в необычной обстановке — в кинопарке, а кольцами влюбленные обменялись на театральной сцене. Мы встретили Гошу Куценко на премьере комедии «Дедмобиль» и спросили, что он пожелал молодым.

Гоша Куценко рассказал о свадьбе дочери

«Пожелал внуков. А подарил всё, что было», — рассказал KP.RU Гоша.

Правда, в настоящее время молодожены сосредоточены на карьере и детей не планируют.

Куценко одобрил выбор дочери и никаких проверок будущему зятю не устраивал. Актер тепло отзывается о Вадиме, который далек от мира шоу-бизнеса.

«Я счастлив, что Полина нашла свою любовь. И эта любовь взаимная. Наверное, для отца это самая хорошая новость. У меня еще две дочки, 9 и 12 лет, поэтому... Есть ради кого жить», — добавил 59-летний актер.

Добавим, что Полина родилась в гражданском браке Гоши Куценко с известной актрисой Марией Порошиной. Позже актер все же женился на фотомодели и актрисе Ирине Скрипниченко. У пары родились две дочери Евгения и Светлана. У Марии Порошиной есть также три дочери от брака с Ильёй Древновым и сын от Ярослава Бойко.