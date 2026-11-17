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Средний возраст пользователей, оформляющих подписку на страхование жизни и здоровья, составляет 39 лет. Мужчины и женщины подходят к этому одинаково. Аналитикой поделилась исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова. Данные топ-менеджер озвучила к запуску подписки на страхование жизни и здоровья в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Представитель компании добавила к портрету выбирающих подписку финансовые привычки. Кто-то накапливает капитал и хочет под рукой иметь защиту, а у кого-то есть кредиты и полис дополнительно позволяет обеспечить существенный финансовый резерв для себя и близких в случае непредвиденных ситуаций.

— Мы видим, что страхование постепенно превращается в повседневный цифровой сервис — такой же удобный и привычный, как подписка на музыку или доставку. Но за этой легкостью должна стоять серьезная защита. Мы стараемся развивать комплексный инструмент, который закрывает особенно важные риски, такие как инвалидность и уход из жизни. Люди хотят управлять своей защитой так же просто, как другими сервисами, поэтому мы делаем этот продукт максимально гибким, чтобы он подстраивался под бюджет и образ жизни конкретного человека, — добавила Корсакова.

Ранее оформить продукт можно было только на сайте компании. Сейчас он доступен и на платформе Android. Пользователи iOS пока могут воспользоваться подпиской в веб-версии мобильного банка, а в мобильном приложении он появится до конца года.