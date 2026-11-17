Дмитрий Дюжев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Говорят, что путь к сердцу современного мужчины лежит уже не через желудок. Мол, есть доставки и рестораны. Что ж, Дмитрий Дюжев готов поспорить. Рассказывая KP.RU о новогодних планах, 48-летний актер расхвалил кулинарные способности супруги Татьяны. По словам Дюжева, жена невероятно готовит.

«У меня прекрасно готовит жена. Она обязательно делает вкуснейший Оливье, винегрет, какие-то новые современные салаты. Рассказываю, а у меня начинают уже слюни течь. Весь новогодний стол она сама готовит. Все, что она делает, это невероятно вкусно. Я говорю: «Дети, как вам с мамой повезло», — рассказал KP.RU Дмитрий.

Дмитрий Дюжев рассказал о кулинарных способностях супруги: «У меня начинают уже слюни течь»

Актер добавил, что Новый год он всегда встречает с семьей — женой Татьяной и детьми. У пары двое сыновей — 18-летний Иван и 11-летний Дмитрий.

Свадьбу Татьяна и Дмитрий сыграли в День всех влюбленных в 2008 году. Летом того же года они обвенчались. На торжестве присутствовали друзья и коллеги Дюжева по нашумевшему сериалу «Бригада» Павел Майков и Владимир Вдовиченков.

У семьи Дюжевых есть свои новогодние традиции. Например, они всегда наряжают елку вместе.

«Жена выбирает день в графике, когда я свободен, и под этот день собирает детей, чтобы мы вместе это сделали. Действительно, в этом есть то, что мы создаем вместе своими руками. Какую фигурку и где повесить, какая логика. Как сделать так, чтобы ёлочка не нагнулась, не перевесила какая-либо сторона. Маленькие такие расчеты. Из чего возникают разговоры. Есть какие-то мудрые мысли», — поделился с KP.RU артист.

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