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С 16 ноября российская система международных расчётов А7 объявила об изменении процентных ставок по собственным векселям в иностранной валюте и российских рублях. Согласно обновлённым условиям, максимальная ставка по валютным векселям составляет 13% годовых, по рублёвым — 18% годовых.

Для валютных векселей размер ставки определяется сроком обращения. При сроке от 7 до 13 дней она равна 2,5% годовых, от 14 до 30 дней — 10%, от 31 до 90 дней — 11,5%, начиная с 91 дня — 13% годовых.

По рублёвым векселям ставка зависит от срока и суммы. При сумме до 350 млн рублей: 14,5% годовых на 7–13 дней, 14,75% — на 14–30 дней, 16,5% — на 31–90 дней, 17% — от 91 дня. При сумме от 350 млн рублей: 15% годовых на 7–13 дней, 15,25% — на 14–30 дней, 17,5% — на 31–90 дней, 18% — от 91 дня.

Вексель системы международных расчетов позволяет бизнесу разместить свободные средства на выбранный срок. При погашении компания получает вложенную сумму и начисленный процентный доход.

Вексель также можно использовать при расчётах с деловыми партнёрами. Компания может передать вексель контрагенту онлайн в личном кабинете в счёт оплаты товаров или услуг. Контрагент предъявит вексель к погашению в установленный срок и получит сумму векселя и процентный доход.

Добавим, что А7 — российская система международных расчётов, созданная в 2024 году при участии Банка ПСБ. Компания помогает бизнесу оплачивать зарубежные поставки и получать экспортную выручку. Клиентская база А7 превышает 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, ежедневно через систему проходит более двух тысяч операций. Платёжная инфраструктура охватывает более 100 стран.