Дополнительное образование - это все, что ребенок делает вне основной школьной программы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Школьный день закончился, а день ребенка - нет. Можно упасть на диван и включить мультики, а можно собрать робота, сыграть партию в шахматы или выйти на сцену. Родители хотят, чтобы свободное время работало на развитие, но не всегда понимают, с чего начать и как не превратить запись в кружок в квест по инстанциям. Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», объяснила, как выбрать занятие, где искать бесплатные места и какие документы подготовить.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ: НЕ ПРОСТО КРУЖОК

Дополнительное образование - это все, что ребенок делает вне основной школьной программы. Сюда входят:

- кружки и секции;

- школы искусств - музыкальные, художественные, театральные;

- спортивные школы;

- программы предпрофессионального обучения (такие, где ребенок всерьез пробует профессию);

- занятия на базе федеральных центров - технопарков, «Мини-Сириуса» и других.

Смысл не в том, чтобы занять ребенка хоть чем-то. По словам Марии Соловиченко, дополнительное развитие дает ребенку возможность пробовать силы в разных направлениях, развиваться разносторонне, раскрыть потенциал и может помочь в профессиональном самоопределении.

При этом эксперт предупредила: выбирать занятия по принципу «лишь бы был занят и на глупости времени оставалось меньше» - путь в никуда. Такие мотивы результата не дают.

- Занятия должны нравиться ребенку, увлекать его и давать ощущение успеха, - подчеркнула Мария Соловиченко.

Иначе кружок станет еще одной обязанностью, а не местом, куда хочется бежать.

ГДЕ ИСКАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА

Большая часть бесплатных кружков и секций организуется на уровне города или района. Набор зависит от конкретного места: где-то сильны спортивные школы, где-то - театральные студии. Программы обычно идут на базе домов и дворцов детского творчества и их филиалов (клубов по месту жительства), обычных школ и специализированных школ дополнительного образования, включая предпрофессиональные.

- Возможность бесплатного дополнительного образования в большинстве формируется на муниципальном уровне: разнообразие кружков и секций зависит от конкретного города или района, - пояснила финэксперт.

Бесплатное место в таком случае оплачивает местный бюджет (городской или районный фонд), а не семья. Поэтому количество мест ограничено, и о записи лучше думать заранее.

Школьный день закончился, а день ребенка - нет. Можно упасть на диван и включить мультики, а можно собрать робота, сыграть партию в шахматы или выйти на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КРУЖОК: ИНСТРУКЦИЯ ПО ШАГАМ

Шаг 1. Выбрать учреждение и программу

Посмотреть сайты домов и дворцов детского творчества, школ, спортивных и музыкальных школ, а также регионального сайта «Навигатор дополнительного образования». Учитывать возраст ребенка, его интересы и дорогу до места занятий.

Шаг 2. Уточнить даты записи

На длительные программы запись обычно ведется до начала учебного года - в июле-сентябре. Количество мест ограничено, поэтому лучше не откладывать.

Шаг 3. Подготовить документы

Понадобятся свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС (номер лицевого счета в пенсионной системе), а также паспорт родителя, если заключается договор на образовательные услуги (официальное соглашение с учреждением).

Шаг 4. Выбрать способ подачи заявления

Вариантов несколько:

- очно прийти в учреждение, выбрать программу и подать заявление в установленные даты;

- через портал «Госуслуги»;

- через МФЦ (многофункциональный центр);

- через региональный сайт «Навигатор дополнительного образования». Там же можно увидеть программы, которые оплачиваются социальным сертификатом (именным документом, которым можно оплатить занятия за счет бюджета; раньше его называли сертификатом ПФДО - персонифицированного финансирования дополнительного образования).

Шаг 5. Если мест нет - следить за освободившимися

В первые месяцы обучения часть мест нередко освобождается: например, если семья переехала или программа не подошла ребенку.

- Отсутствие мест - не повод отчаиваться: в течение первых месяцев обучения некоторое количество мест нередко освобождается, - отметила Мария Соловиченко.

Информацию о свободных местах учреждения выкладывают на своих сайтах, поэтому стоит периодически проверять страницу выбранного кружка или секции. Социальный сертификат расширяет возможности бесплатного обучения: им можно оплатить платные занятия в частных организациях, которые включены в региональный перечень.

Родители хотят, чтобы свободное время работало на развитие, но не всегда понимают, с чего начать Фото: Евгения ГУСЕВА.

ОТ СПОРТА ДО РОБОТОТЕХНИКИ: ЧТО ВЫБРАТЬ

Список направлений широкий, но зависит от учреждения и возможностей местного бюджета. Основные группы:

- спорт: водные и игровые виды, легкая атлетика, художественная гимнастика, боевые искусства, конькобежный спорт, фигурное катание, шахматы и другие;

- творчество и искусство: театральные и вокальные студии, хореография, танцы, изобразительное искусство, керамика, декоративно-прикладное творчество;

- техническая и цифровая направленность: робототехника, программирование, 3D-моделирование (создание объемных моделей на компьютере), компьютерная грамотность;

- социально-педагогическая направленность: волонтерские (добровольческие) отряды, школы вожатых (где учат работать с детскими группами);

- медиа и информационные технологии: журналистика, блогинг (ведение интернет-дневника или канала), видеосъемка и монтаж.

- Перечень направлений очень широк, но зависит от конкретного учебного заведения и возможностей местного бюджета, - говорит наша собеседница.

На практике выбор лучше начинать с сайта учреждения и пробных занятий, если они есть.

Занятия должны нравиться ребенку, увлекать его и давать ощущение успеха Фото: Михаил ФРОЛОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИ ВУЗАХ И ШКОЛАХ: СПИСОК

В России есть сеть федеральных проектов, которые работают на базе региональных центров - при вузах, школах и в сельской местности. Среди них:

- «Кванториум» - технопарк (площадка с современным оборудованием) для обучения инженерным, научным и IT-направлениям;

- «IT-куб» - центр цифрового образования, где учат программированию, разработке мобильных приложений, кибербезопасности (защите данных и компьютерных систем) и работе с VR/AR (виртуальной и дополненной реальностью);

- «Точка роста» - образовательные центры на базе школ, в том числе в сельской местности, для углубленного изучения естественно-научных и технологических предметов;

- «Дом научной коллаборации» (ДНК) - центры при вузах, где школьники занимаются научными проектами под руководством преподавателей и ученых; коллаборация здесь - сотрудничество;

- «Мини-Сириус» - центры по модели образовательного центра «Сириус» для выявления и поддержки талантливых детей.

- В России существует развитая система федеральных проектов, которые реализуются на базе региональных центров, - отметила Соловиченко.

Такие центры часто дают более глубокие программы, чем обычный кружок, но и требования к подготовке школьника могут быть выше.

ЛЬГОТЫ, ОТБОР И ВОЗРАСТ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Ситуации бывают разные: в одном случае ребенок попадает на занятия по льготе, в другом - только через испытания. Вот что важно знать заранее.

Кому положены льготы

Во многих регионах есть льготы (преимущества) для отдельных категорий семей. Чаще всего их получают:

- дети участников СВО;

- дети из многодетных семей;

- дети из малообеспеченных семей;

- другие категории, которые определяет конкретный регион.

Формы поддержки обычно две: внеочередное зачисление (право записаться раньше других) или бесплатное обучение по более широкому перечню программ. Набор льгот зависит от региона и учреждения, поэтому его стоит уточнять на месте.

Где нужен конкурсный отбор

В спортивную, музыкальную, художественную или театральную школу, школу искусств и некоторые другие специализированные учреждения дополнительного образования для бюджетного места (такого, которое не оплачивают родители) в большинстве случаев просто подать заявление недостаточно.

- В спортивную, музыкальную, художественную или театральную школу, школу искусств и некоторые другие специализированные учреждения дополнительного образования для зачисления на бюджет в большинстве случаев ребенку потребуется пройти конкурсный отбор и соответствовать возрастным требованиям, - подчеркнула Мария Соловиченко.

Конкурсный отбор - это вступительные испытания или «просмотр», где проверяют способности ребенка. Также важно попасть в возрастные рамки программы: для разных направлений они отличаются. Правила и даты отбора уточняют на сайте учреждения: они могут отличаться даже в соседних городах.