Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Зимний период - один из самых сложных для участников дорожного движения. Короткий день, снегопады, гололедица, перепады температур меняют обстановку на проезжей части практически ежечасно - риск возникновения ДТП с участием несовершеннолетних возрастает многократно.

Зима для ребенка - это, конечно, горки, санки. Но еще и сезон высоких дорожных рисков - сокращается световой день, начинаются снегопады, на дорогах гололедица. Пешеходы, вне зависимости от возраста, становятся для водителей менее заметными. Снежные валы у обочин, припаркованный транспорт, капюшон, ограничивающий обзор, да еще и обычные психология и физиология - дети в силу возраста хуже оценивают скорость и расстояние до приближающегося автомобиля. У родителей в связи с этим появляется повод для обеспокоенности и профилактических разговоров со своими детьми.

Быть заметным

Темнеет зимой быстро. И без световозвращающих элементов на дороге, особенно там, где нет нормального освещения, ребенок рискует остаться незамеченным водителем. В основном световозвращатели «вшиваются» в зимнюю одежду на этапе производства - родителям следует обратить на это внимание, выбирая куртку, штаны или комбинезон. Световозвращатели также возможно дополнительно закрепить на рюкзаке и сумке, обуви, браслетах, значках, подвесках и брелоках, а также на детских санках, тюбингах, колясках, самокатах и велосипедах. Элементы должны быть с нескольких сторон - спереди, сзади, сбоку, их не должны скрывать капюшон, шарф, рюкзак.

Дорожные ловушки

Дорожная ловушка для ребенка зимой - это, например, когда стоящий автомобиль или сугроб закрывают пешехода от водителя и тот обнаруживает его с запозданием. Или пешеход видит разрешающий сигнал, не проверяя, остановился ли транспорт. Дорожная ловушка опасна именно тем, что внешне ситуация кажется штатной, а скрытый риск проявляется в последний момент. Главное, что может спасти юного пешехода при такой ситуации, - бдительность и проработанность маршрута. Тут ему на помощь должны прийти взрослые - вместе можно обновить зимний маршрут от школы до дома и обратно, обратив внимание на такие опасности и акцентировав внимание ребенка на них.

Зимой водителям следует быть предельно собранными, особенно вблизи образовательных организаций, детских площадок и мест массового пребывания детей. Госавтоинспекция рекомендует снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и увеличивать дистанцию между автомобилями, чтобы иметь запас времени для торможения на скользкой дороге.

При перевозке детей-пассажиров необходимо строго соблюдать правила: использовать детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка, и всегда пристегивать детей ремнями безопасности, даже при поездках на короткие расстояния.

Дорожная ловушка - это ситуация на дороге, при которой участник движения сталкивается со скрытой или внезапно возникающей опасностью, а привычная оценка обстановки оказывается ошибочной.

ОФИЦИАЛЬНО

Антон БЕЛАН, замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России:

- Особое внимание в зимний сезон сотрудники Госавтоинспекции совместно с коммунальными и дорожными службами уделяют ликвидации стихийных снежных и ледяных горок, выходящих прямо к дороге. Ежегодно мы фиксируем десятки случаев, когда дети выезжают с них на проезжую часть и попадают под колеса транспортных средств. Водитель, даже соблюдающий скоростной режим, не в состоянии среагировать на внезапно появившегося на дороге ребенка, особенно в условиях зимней скользкой дороги. К тому же снег маскирует опасности у подножия горки: бордюры, люки, строительный мусор. В сочетании с неуправляемостью тюбинга, который не позволяет маневрировать или затормозить, это превращает зимнюю забаву в прямой риск попадания в ДТП и получения тяжелых травм.

Материал подготовлен в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».