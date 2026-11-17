Фото из личного архива Зои Корчевой

Студенческая жизнь сейчас нелегка. Если хочешь успеть за изменениями в бушующем мире, приходится не просто отсиживать лекции и семинары, а перерабатывать огромные объемы информации по будущей специальности. А еще многим приходится подрабатывать - и для получения профессионального опыта в том числе. Однако многие студенты находят время и на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Мы расспросили студентов-волонтеров в одном из сложнейших технических вузов - МАИ* о том, почему они оказались в добровольческом движении. И что могут посоветовать тем, кто идет вслед за ними.

Зоя Корчевая, 2-й курс

О волонтерском движении в МАИ я узнала из сообщения в чате потока. Сначала просто пролистала. Когда встретила повторно, подумала, значит, помощь правда очень нужна. Захотелось помочь, и стало интересно, что это за движ и как все устроено изнутри.

Оказалось, это масштаб! Большие мероприятия, реальные задачи, команда, которая работает как часы. Я быстро влилась и почувствовала себя частью движения. Эти люди оказались близки по духу, и ради такого окружения хочется возвращаться снова и снова.

Совмещать учебу, волонтерство и личные дела бывает непросто, иногда кажется, что суток не хватает. Спасает планирование. Но уходить из движения не собираюсь - мне это нравится.

Тем, кто хочет тоже проявить себя, но не уверен в собственных силах, скажу: просто попробуй один раз. Не понравится - уйдешь, но хотя бы будешь знать, а не гадать. Но скорее всего, останешься в деле.

*Волонтерский центр МАИ работает с 2015 года и объединяет около 1000 студентов. Работает по нескольким направлениям - от событийного до патриотического, - а для новичков проводит обучающий курс.

Кирил Ерин, 5-й курс

Я начинал волонтерить с дежурств на мероприятиях института: помочь с координацией гостей, подготовкой площадок. Втянулся. И когда в августе 2025 года мне предложили поехать в ЛНР с гуманитарным грузом, согласился. Хотя понимал, что обстановка будет непростой.

Честно говоря, я ожидал увидеть разруху и запустение. На деле оказалось иначе. Город живет и восстанавливается. Меня поразили стойкость и дружелюбие людей, их вера в мирное будущее.

Фото из личного архива Кирилла Ерина

Мы привезли более 10 тонн гуманитарной помощи, которую собирали москвичи и студенты столичных вузов в рамках проекта «Москва помогает». Причем приехали не просто как экспедиторы. А лично передавали помощь в социальные учреждения, общались с жителями, участвовали в патриотических мероприятиях и обменивались опытом с местными волонтерами.

Люди встречали нас с большой теплотой. Мне кажется, для них важны были даже не столько сами посылки, сколько ощущение нашей поддержки. Это чувствовалось в каждом взгляде и слове благодарности.

Я думал, что буду просто развозить грузы, а в итоге получил огромный заряд человеческого тепла. Дальше планирую участвовать в проектах, которые можно совмещать с учебой и работой. Например, проводить занятия по физике или математике для школьников, а также в патриотических инициативах, связанных с поддержкой детей и помощью военным.

Для меня волонтерство - это не про «отметиться» в важном и модном движении, а про ответственность и взаимовыручку. Вижу в этом возможность не оставаться равнодушным и реальными делами помогать тем, кому сейчас трудно. И видеть результат своих действий.

Волонтерство дает мне навыки работы в команде, быстрого принятия решений и ответственности. А эти качества пригождаются и в учебе, и в будущей профессии инженера.

ИЗ ДОСЬЕ

664 центра добровольческой деятельности работают в вузах России, а каждый второй абитуриент приходит в вуз уже с опытом волонтерства.

С чего начать? Например, зарегистрироваться на платформе Добро.рф - крупнейшей в России площадке для добровольцев.

На ней более 150 000 актуальных возможностей от более чем 160 тысяч организаций.

Регистрация доступна самостоятельно с 14 лет через «Госуслуги». Специальных навыков не требуется.

После привязки аккаунта к «Госуслугам» и первого подтвержденного мероприятия автоматически появляется электронная волонтерская книжка. Она засчитывается как индивидуальное достижение при поступлении в вуз и магистратуру.

Общероссийское движение #МЫВМЕСТЕ.

Объединяет более 3,5 млн россиян по всей стране для поддержки участников СВО, их семей и жителей приграничных территорий, а также помощи при чрезвычайных ситуациях.

Открыто 3516 штабов в регионах.