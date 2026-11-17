Фото: пресс-служба Министерства просвещения

Нашу страну в Узбекистане на III Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни представляла национальная сборная, выигравшая четыре медали высшей пробы.

Конкурс считается одним из наиболее авторитетных, по уровню сложности его приравнивают к Международной химической олимпиаде. Состязались между собой участники из 32 стран.

Соревнование включало практический и теоретический туры. В теоретической части школьники решали задачи, посвященные химии облаков Венеры, кристаллохимии железа, секвенированию ДНК, синтезу сложных органических соединений, определению содержания углекислого газа и свинца в сточных водах.

В практической исследовали ферментативную кинетику, определяли способность цеолитов поглощать ионы меди и кальция с помощью титрования и спектрофотометрии и т. п.

В российской команде было четверо ребят: Иван Овчинников (специализированный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета), Ибрагим Шайхутдинов (лицей № 131 Казани), Михаил Иноземцев и Владислав Колмаков (школа № 1568 им. Пабло Неруды, Москва). У всех - золотые медали. Кроме того, Иван Овчинников стал абсолютным победителем в этом году, а Ибрагим Шайхутдинов - лучшим в теоретическом туре. У команды из Башкирии, заявившейся отдельно, тоже богатый улов: Данияр Галимов (Октябрьский) - золото, Абылай Калмурзин (Стерлитамак), Бахтияр Азаматов и Урал Фаюршин (оба из Уфы) - серебряные медали.

- Блестящая победа. Президент Владимир Путин отмечает важность развития химической отрасли для технологического лидерства России. А достижения школьников показывают, что у нас есть твердая опора для прорывных открытий, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поздравляя ребят.