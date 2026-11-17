Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Эпидемиологическая обстановка в России стабильная и благополучная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. При этом, как отметила главный санитарный врач страны, в мире эпидемиологическая ситуация в последние годы напряженная.

- И пока прогнозов об улучшении не предвидится, - констатировала Попова.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что с рисками завоза в Россию опасных инфекций борется система «Санитарный щит», действующая на пунктах пропуска в страну. Система работает в режиме 24/7 не только внутри страны, но и в странах-соседях: на пространстве ЕАЭС и СНГ.

По словам Поповой, российские эпидемиологи и гигиенисты помогают коллегам и из дружественных стран дальнего зарубежья: изучают новые возбудители инфекций и разрабатывают тесты для их определения.

- За четыре-шесть дней у нас готов тест на любой новый микроорганизм, который появляется не в России, и еще до того, как он появится у нас. Вместе с этим готовим вакцинные платформы, - поделилась Анна Попова.

Три совместных с Россией научных центра уже открыты в Африке, аналогичный создан в Венесуэле, на протяжении 10 лет развивается сотрудничество с Вьетнамом. Так, Анна Попова рассказала, что российские эпидемиологи в течение 48 часов прибыли для оказания помощи в дружественную Уганду, когда там случился эпизод с заносом лихорадки Эбола – нового вируса Бундибуджио из Демократической Республики Конго.

- Такая вот ситуация в мире сегодня, и мы старательно работаем, для того чтобы в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация оставалась стабильной, - сказала главный санитарный врач.

Анна Попова также рассказала, что Роспотребнадзор расширил перечень контролируемых показателей качества воды и воздуха для выявления опасных веществ. По ее словам, речь идет об антибиотиках, гормонах, пестицидах, которые ранее не нормировались.

- Это очень важно для здоровья людей, потому что эти вещества при дальнейшей подготовке воды не разлагаются. Мы можем это уже контролировать, - сообщила Попова.

- Безопасность людей всегда на первом месте, и для этого у Роспотребнадзора есть все необходимые инструменты, опыт и компетенции, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что в России реализуется Стратегия в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. По словам главы кабмина, упор надо сделать на расширение цифровизации и новые технологии.