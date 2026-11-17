Фото предоставлено Союзом писателей России

Вечер, посвященной памяти героев, отстоявших Москву, прошел в Книжной лавке писателей на Кузнецком мосту. 16 ноября исполнилось 85 лет знаменитому бою у разъезда Дубосеково. И все места в зале, конечно, были заняты. И, конечно, никому не надо было что-то доказывать. История 28 панфиловцев — давно уже часть нашего мироощущения, нашего понимания слов Подвиг и Родина.

Да, в битве за Москву участвовали сотни тысяч наших бойцов. Да, в 316-й дивизии Панфилова героев было значительно больше, чем 28. Да и сам генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб через два дня после легендарного подвига своих бойцов, звание Героя СССР ему было присвоено посмертно…

Фото предоставлено Союзом писателей России

Но именно те 28 парней стали символом героизма. И, вспоминая их подвиг, люди говорят и о своих родных.

Вот кто-то поднимает руку для вопроса. И начинает с главного: «У меня отец воевал под Волоколамском...». Снова поднимается рука «Брат моего дедушки погиб под Москвой в 41-м», «А у меня...», «А мой...»…

Прошло 85 лет, а для миллионов людей это личная история. И да, в тех 28 парнях, едва ли не голыми руками сдерживающих мощнейшие немецкие танки, мы узнаем своих родных.

Мы, это не только жители России. У разъезда Дубосеково умирали ребята из Казахстана, Киргизии… Им было все равно какой они национальности, они воевали за свою родину, за свои семьи. В фильме «28 панфиловцев» эта простая мысль воплотилась в короткий диалог- «Ты казах?» - «А что казах не русский что ли?»

Гостями памятного вечера стали Владимир Мединский (председатель Российского военно-исторического общества, 1-й секретарь Союза писателей России), режиссёр и сценарист фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа и научный директор РВИО Михаил Мягков.

Владимир Мединский вспомнил о том, как создавался фильм, как деньги на него собирали всем миром.

Фото предоставлено Союзом писателей России

И о том, что панфиловцы ярчайшей пример силы нашего народа: «Люди, которые стеной встали на Волоколамском шоссе и защитили нашу столицу, сделали то, что казалось невозможным. Они сотворили невозможное. Если не боги, то титаны. Полубоги».

Андрей Шальопа сам удивлялся как ему удалось создать сценарий, презрев все правила киноискусства, В фильме нет главного героя, нет любовной линии. Обычные люди, которые вдруг создают историю.

Авторы фильма максимально серьезно отнеслись к реконструкции событий, наших оборонительных сооружений, к расположению немецких войск, движению техники. Воспоминания, научные работы, художественные произведения...

Не могли участники встречи не коснуться и многочисленных, к сожалению, публикаций с «разоблачениями» подвига. Тут слово взял Михаил Мягков и спокойно, без лишних эмоций рассказал о работе, которую проделали историки. Картина боев восстановлена на сегодня максимально точно. И то, что некоторые детали могут отличаться от того, что писали раньше, это не меняет главного — фашистские танки, а это подтверждено донесениями немецкого командования, вынуждены были отступить.

Гости вечера не хотели расходиться, покупали книги про оборону Москвы, что-то рассказывали друг другу, вспоминали о своих родных, участвовавших в войне. И не спорили. О чем спорить? Было ли их 28 или больше? Конечно, больше! Сотни тысяч героев отстояли Москву, громили врага под Сталинградом, Курском, Ленинградом, Киевом, Минском…

Есть подвиги, которые становятся символом. И, при всем уважении к историкам, не они тут главные. Главные тут обычные люди, у которых наворачиваются слезы при виде застывших в камне ребят у разъезда Дубосеково. И даже если политрук Клочков не сказал «Велика Россия, а отступать некуда. За нами — Москва», а всего лишь подумал, эти слова попали туда, куда и следовало. В сердце, в Историю.