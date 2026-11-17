Богдан Торопкин получил золото, но считает, что мог бы проплыть лучше. Фото: Олимпийский комитет России

Им еще нет и 18 лет, а в их честь уже включали гимн страны и поднимали российский триколор. Сборная России вернулась с IV летних юношеских Олимпийских игры, прошедших в Дакаре. Из Сенегала наша команда привезла множество медалей. И все это несмотря на жару, перегретый до 30 градусов бассейн, долгую дорогу до турнира и личные препятствия, через которые пришлось перешагнуть на пути к золоту.

Первое золото от знаменосца сборной

Из всех медалей на ЮОИ-2026 большая часть оказались золотыми. Но самое тяжелое золото, как известно, - первое. Ее нашей команде принесла представительница Волгограда Серафима Фокина - пловчиха и знаменосец сборной России на церемонии открытия.

Награду Серафима завоевала на стометровке баттерфляем (59,81 сек.). Причем его Фокина чуть позже подкрепила еще одной победой - уже на дистанции 50 метров баттерфляем.

Именно благодаря Серафиме Фокиной на ЮОИ впервые за шесть лет заиграл российский гимн. А сама девушка признавалась, что это был один из самых волнующих моментов в ее карьере.

- Да, я люблю наш гимн. Я пела его на соревнованиях, и мне очень нравится, - говорила после счастливая пловчиха.

Похоже, к гимну на пьедестале Серафиме придется привыкать - у России в спорте растет новое поколение победителей.

Серафима Фокина смогла вернуться в большой спорт, несмотря на прогнозы врачей. Фото: Francois Nel/Getty Images

Серафиме Фокиной только 17 лет, а плаванием она начала заниматься с трех. Так что карьера у девушки уже богатая, несмотря на юный возраст. Тем более что побеждать она начала чуть ли не с первых своих турниров. В этом году Серафима завоевала сразу четыре награды на первенстве Европы по плаванию. Причем там был полный комплект - золото, два серебра и бронза.

А ведь ни этой Европы, ни этой юношеской Олимпиады могло бы и не быть. Во время прошлых новогодних праздников спортсменка в Кисловодске упала и сломала бедренную кость.

- Глупая ситуация: шли с родителями, поскользнулась, саму потянуло назад, а колено вывернулось наружу. Было адски больно. Когда травматологи сделали снимки и мы показали их тренеру, прогнозы были такие, что все - конец, - вспоминала Серафима.

Но опасения оказались ложными. Теперь можно побеждать со спокойной душой, как минимум ради своей мечты. Не совсем типичной для 17-летней девушки.

- Я хочу выигрывать еще медали, потому что у меня цель - сделать дома ремонт, - заявила Фокина. Мотивация прежде всего!

Торопкин поскромничал

На самом деле знаменосцев у сборной России было два. Вместе с Серафимой Фокиной флаг на церемонии открытия нес и еще один представитель плавания - 17-летний Богдан Торопкин.

И как же символично было, что именно Богдан принес нашей команде второе золото, сделав на тот момент сумасшедшую стопроцентную реализацию - две победы после двух же выступлений представителей России.

Торопкин не только победил на королевской дистанции 100 метров кролем, но и насобирал целую коллекцию медалей с этих ЮОИ - еще была победа на стометровке баттерфляем, потом на 200 м вольным стилем, серебро за 400 м вольным стилем.

Богдан зажигал на сенегальской дорожке. А потом удивлял журналистов оценками своих заплывов. Еще когда шел на свое первое награждение, перед пьедесталом бросил слово: «Ужасно». И медаль получал с каменным лицом.

- А вы время видели? 49,6! На чемпионате России быстрее было. Так что такое себе. Медалька золотая есть, на этом все, - сетовал Торопкин.

Фото: Олимпийский комитет России

Максимализм Торопкина - его главная движущая сила. Ведь уже в 17 лет он привык быть лучшим.

Богдан родился и стал заниматься плаванием на Камчатке, в городе Елизово. Если быть честным, не самый плавательный регион. Поэтому Торопкину постоянно советовали оставить плавание и уделить внимание учебе. Мол, это уж точно пригодится.

Но Богдану пригодилось и плавание, потому что «мечта есть мечта», как сам сказал чемпион ЮОИ. В итоге упорство Торопкина дало плоды. Он взял четыре награды на Международных играх «Дети Азии», а потом завоевал два золота и бронзу на юниорском первенстве Европы в Мюнхене.

Причем осенью Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала четыре юношеских мировых рекорда, принадлежащих россиянам. Один из них был установлен в эстафете 4х100 м вольным стилем. И в той эстафете принимал участие и Торопкин.

Получается, хорошо, что не отговорили от плавания. А то бы на один мировой рекорд было меньше.

Большая семья - мощная поддержка

Юношеская Олимпиада хороша тем, что открывает новых звезд. Как, например, 17-летняя велогонщица из Петербурга Ангелина Новолодская, победившая на дистанции 59,5 км. Ее россиянка преодолела за 1 час 31 минуту 19 секунд.

Причем золото Ангелине пришлось выгрызать на последних метрах гонки, проходившей на очень сложной трассе у побережья Атлантического океана. Новолодская сначала оторвалась от группы преследовательниц, но далеко уехать не получилось.

Тогда россиянка рискнула пойти на еще одну хитрость. Лежачего полицейского возле финиша, у которого все притормаживали, Ангелина решила проскочить на скорости. И выиграла золото как раз благодаря этому маневру.

Свою победу Ангелина буквально выгрызла у соперниц в очень нервной борьбе. Фото: Кристина СОЛОВЬЕВА/РИА Новости

Теперь победе Новолодской радуется вся ее огромная семья - восемь братьев и три сестры. Причем все они занимаются спортом, а Мария Новолодская уже брала олимпийскую бронзу в Токио-2020.

В 2019 году Новолодские победили во Всероссийском конкурсе «Семья года», а в прошлом году их маме Татьяне, родившей 12 детей, присвоили звание «Мать-героиня». Так что у Ангелины мощная поддержка и в стране, и в собственной семье.