Книжный клуб — это гораздо больше, чем просто сообщество людей, которые любят читать. Фото: Ксения Матыцина

Нередко можно услышать, что молодежь сейчас совсем не читает книги. Мол, вот была же раньше самая читающая нация – не то, что нынешнее племя. Однако многие совершенно случайно начинают узнавать, что в соцсетях существует сотни блогов, посвященных чтению – преимущественно для молодежной аудитории. Кроме того, с каждым годом запрос на подростковую литературу только растет и в интернете появляется все больше книжных трендов.

КНИЖНОЕ СВИДАНИЕ

Например, недавно в интернете появилось такое явление, как «книжное свидание». Суть его вот в чем. Ты с другом (можно даже другом по переписке) или своей второй половинкой выбираешь две книги и договариваешься, сколько вы будете читать (например, до середины). А во время чтения оставляешь свои заметки на страницах: эмоции, мысли, которые появляются по ходу чтения.

— Чем искреннее и подробнее эти записи, тем интереснее становится процесс, — рассказывает автор книжного канала «Глава 7. Софа» Софья Пономарева. — Дочитав до нужного порога, участники обмениваются книгами и продолжают чтение дальше, знакомясь с комментариями друг друга по поводу прочитанного ранее. Так продолжается до конца произведений, после чего наступает время главного события - самого книжного свидания, на котором можно обсудить прочитанное.

По словам Софьи, такой формат позволяет не только глубже погрузиться в историю, но и узнать друг друга с неожиданных сторон. Читая чужие заметки, ты наблюдаешь за реакцией близкого человека на самые разные сюжетные повороты и ситуации.

Причем, этот формат становится очень популярным – книжные свидания практикуют тысячи молодых людей.

— Довольно сложно представить, при каких обстоятельствах в обычной жизни ты бы узнал, что друг думает о человеке, создавшем и оживившем монстра («Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли) или о любви Кощея и Василисы («И жили они долго и счастливо» Алена Селютина). Книжные свидания дают такую возможность! – говорит Софья. - Более того, когда ты знаешь, что книгу после тебя прочитает близкий человек, меняется и собственное восприятие текста. Поэтому ты начинаешь внимательнее следить за деталями и подмечать все, что хочется обсудить.

КНИЖНЫЙ КЛУБ И СОВМЕСТНЫЕ ЧТЕНИЯ

А еще набирают популярность «совместные чтения». Это когда ты читаешь и обсуждаешь книгу вместе с любимым блогером. Такие «встречи» могут проходить в нескольких форматах. Например, блогер устраивает чтения книг со своими подписчиками у себя в соцсетях: вместе с аудиторией выбирает книгу, которую будет читать в этом месяце, разбивает произведение на пороги (места, до которых нужно дойти в тексте) и составляет график чтения. В определенное время выкладывает пост с обсуждениями, где все желающие могут высказаться и поделиться эмоциями от книги. Но есть и очные встречи, когда такие совместные чтения проходят в узком кругу. Это уже целые книжные клубы, получается. Таких уже многие десятки.

— Книжный клуб — это гораздо больше, чем просто сообщество людей, которые любят читать, — рассказывает автор книжного блога «Ленивый книжный червь» и ведущая подкаста «Начитали» Ксения Матыцина. — Это в первую очередь люди, которым хочется говорить о прочитанном, делиться своими мыслями и эмоциями, обсуждать то, что их зацепило, удивило или даже возмутило.

По словам Ксении, когда человек читает книгу в одиночку, то воспринимает ее через призму только своего взгляда. А обсуждая прочитанное с другими, понимаешь, что одну и ту же историю можно увидеть с разных сторон.

У российских зумеров начали входить в моду чтение книг и литературные тусовки. Фото: Ксения Матыцина

ДРУЗЬЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

— Самые большие открытия и интересные обсуждения рождаются вокруг произведений, которые кому-то совершенно не понравились, вызвали противоречивые эмоции или заставили задуматься над неудобными вопросами, — делится Ксения. — Здесь и появляются новые знакомства, дружба, общие интересы. Ты находишь людей, с которыми можно не только поговорить о книгах, но и поделиться чем-то личным. По словам блогера, чтение одной книги проходит в два захода. На первой встрече участники обсуждают свои первые впечатления, героев, пытаются разобраться в их мотивации и вангуют, что будет дальше. А вот на финальной встрече произведение обсуждается целиком.

— К финальным встречам я как организатор обычно готовлю небольшую тематическую презентацию, — рассказывает Ксения. — Например, если мы читаем Жан-Поля Сартра, то мне хочется не просто обсудить сюжет и поступки героев, но и узнать больше о самом авторе, его взглядах и историческом контексте.

— Во время обсуждений бывают бурные споры?

— Самые бурные и интересные обсуждения всегда вызывают книги, которые получают противоречивые оценки. Кто-то оправдывает поступки героя, а кто-то категорически с ним не согласен. Среди книг, которые вызвали у нас особенно яркие реакции - «Лисьи броды» Анны Старобинец, «Сила» Наоми Алдерман, «Ставок больше нет» Жан-Поля Сартра и «Дочь священника» Джорджа Оруэлла.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Человек читающий - кто он?

Чтобы это выяснить, мы попросили книжных блогеров раскрыть внутреннюю кухню.

— Моя основная аудитория – это читающие женщины (77%) 25 – 34 лет (35%), — делится автор книжного канала «Дария Антоновна | книги и жизнь» Дария Пешкова. — Аудитория от 13 до 24 лет составляет 9%.

По буктьюбу и буктоку (от англ. «BookTube» и «BookTok» - так называют книжные блоги в соцсетях с видеороликами) виден огромный спрос на литературу янг эдалт (young adult переводится как «юные взрослые»). Это книги, ориентированные на 12-18-летних, где в фокусе герой, который сталкивается с вызовами типичными для этого возраста. Также в тренде любовные романы и романтическое фэнтези – например, книги Анны Джейн (совокупный тираж превысил 6 млн экземпляров) и Аси Лавринович (более 1 млн).

— Лично у меня в блоге основные жанры - это классика и современная зарубежная и отечественная проза, — объясняет Дария Пешкова. — Но я периодически разбавляю эту литературу детективами, триллерами, романтикой. Я вижу огромный интерес к книгам. Каждый раз, заходя в вагон метро, я вижу людей с книгами, и это именно молодежь 20 – 30 лет. Если вижу, что какую-то книгу читают особенно увлеченно, подглядываю, или спрашиваю название.

ТОП-5 КНИЖНЫХ БЛОГОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Anthony Uly (совокупная аудитория более 1,9 млн подписчиков)

2. Шоу «Читатели» Зои Яровицыной (более 800 тыс.)

3. Юлия Кот (более 880 тыс. подписчиков)

4. Полина Парс (более 340 тыс.)

5. bookspace (более 310 тыс.)