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Видеозвонок из дома, онлайн-заказ продуктов, фильм вечером или переписка по дороге на работу — для всего этого нужна стабильная мобильная связь. Особенно важно, чтобы она оставалась стабильной в современных жилых районах, где одновременно растёт число жителей и увеличивается нагрузка на сеть. Билайн провёл работы по улучшению мобильной связи в городе-парке «Первый Московский», чтобы сделать использование мобильного интернета и голосовой связи комфортнее для его жителей.

Высотность зданий, их конструктив, материалы стен и расположение домов влияют на распространение радиосигнала. Кроме того, по мере заселения жилого комплекса растёт нагрузка на сеть: тысячи пользователей одновременно общаются, смотрят видео, работают и пользуются онлайн-сервисами. Поэтому развитие инфраструктуры требует учёта особенностей конкретной территории и привычек её жителей.

Олег Бирюков, вице-президент, Московский регион Билайна:

«При развитии мобильной сети важно смотреть на перспективу: жилые районы растут, заселяются новые дома, меняется нагрузка на инфраструктуру и появляются новые сценарии использования мобильного интернета. Поэтому мы развиваем сеть с учётом этих изменений, сочетая техническую экспертизу и анализ потребностей пользователей. Наша задача — чтобы возможности сети соответствовали ритму жизни людей и позволяли им пользоваться цифровыми сервисами тогда, когда это нужно».

Сергей Караваев, управляющий директор ИГ АБСОЛЮТ:

«Качественная городская среда и высокая обеспеченность социальными объектами и инфраструктурой в «Первом Московском» предполагают соответствующий уровень мобильной связи. Мы живем в цифровую эпоху, когда доступ к интернету определяет возможность не только коммуникации, но доступность различных сервисов и услуг, а также возможность устойчивой работы «умных систем» для дома, которыми активно пользуются наши жители. Во взаимодействии с оператором мы создаем условия для стабильной связи, чтобы резиденты жилого комплекса могли беспрепятственно пользоваться преимуществами и удобствами современного комфортного городского пространства».

Работы в «Первом Московском» — часть масштабной программы развития сети в жилых районах столицы и Подмосковья. Только в 2026 году Билайн улучшил качество мобильной связи более чем в 100 новых жилых комплексах Москвы и Московской области.

Развитие сети в жилых районах дополняется системной работой над качеством мобильного интернета. По результатам исследования TelecomDaily*, проведённого в 21 современном жилом комплексе Москвы в августе 2026 года, Билайн занял первое место по совокупности четырёх параметров: скорости загрузки и передачи данных, задержке сигнала и успешности загрузки веб-страницы. Итоговая оценка составила 14 баллов. Результаты подтверждают высокий уровень качества мобильного интернета Билайна в исследованных жилых комплексах и комплексный подход оператора к развитию сети.

Исследование проведено ИАА «TelecomDaily» в августе 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation**. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

* ИАА «TelecomDaily» — информационно-аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях телекоммуникационного рынка.

** TEMS Investigation — профессиональный программно-аппаратный комплекс для измерения и анализа параметров мобильных сетей.

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