Хозяева искали лайку три недели, распространяли объявления, где только можно. А потом случилось чудо: с Первушиным связалась женщина из Финляндии. Фото из личного архива Виктора Первушина

История западно-сибирской лайки Ноты, которая сбежала во время лесной прогулки в Мурманской области, нашлась в Финляндии и через три недели была возвращена хозяевам, заинтересовала многих.

Вот ведь как получается - власти скандинавской страны, ставшей членом НАТО, наглухо перекрыли границу с Россией, поставили крест на былом добрососедстве. А вот простые финны о нем не забыли.

KP.RU cвязался с жительницей финской коммуны Салла, которая помогла Ноте вернуться домой.

Историю Ноты KP.RU рассказал ее хозяин, пенсионер Виктор Первушин из Ковдора - самого близкого к Финляндии города в Мурманской области. От него до границы всего километров двадцать.

15 сентября Виктор с супругой и лайкой (ей 11 месяцев) отправились в лес. Тут-то Нота и улизнула.

Хозяева искали ее три недели, распространяли объявления, где только можно. А потом случилось чудо: с Первушиным связалась женщина из Финляндии. Нота оказалась в 150 километрах - в финской коммуне Салла, куда ее доставили местные охотники.

Российские и финские пограничники договорились о передаче Ноты хозяевам на КПП «Салла». Теперь беглянка дома.

ВСТРЕЧА С ОХОТНИКАМИ

У нас получилось связаться с гражданкой Финляндии, жительницей Саллы Майей Ахола, которая приняла самое непосредственное участие в судьбе Ноты.

Майя - заводчица охотничьих собак, судья на местных собачьих выставках, она руководит питомником в Салла.

Гражданка Финляндии помогла лайке Ноте. Фото: архив Майи Ахолы

«Ноте очень повезло, что возле сопки Сорсатунтури ей встретились охотники за боровой дичью, — говорит Майя. — Иначе собака, скорее всего, погибла бы в лесу от голода и холода. Места там не просто дикие, а еще и труднопроходимые — сопки, реки, ручьи, топи».

В этой части Лапландии плотность населения — один человек на 50 квадратных километров.

По словам охотников, к которым лайка прибилась на четвертый день странствий, оголодавшая Нота в один присест сожрала тушку копалухи (самки глухаря), которую «добыла» в рюкзаке одного из них.

ПОВЕЗЛО С АНТИТЕЛАМИ

В Финляндии ветеринарные правила соблюдаются строго, потому что экономика целых провинций зависит от оленеводства. Случаев бешенства в стране не было с 1991 года. Поэтому у Ноты не оказалось иного пути, как в собачий питомник в Салла — единственный на всю юго-восточную Лапландию. Там животных проверяют на антитела к вирусу бешенства (у лайки они, к счастью, нашлись), и, если все в порядке, начинают искать их хозяев или новый дом. А если не в порядке - увы, усыпляют.

Как правило, из приюта собаки, коты (и даже хорьки!) возвращаются к хозяевам быстро. Все питомцы в стране чипированы, большинство собак ходит в ошейниках с GPS-маячком.

На Ноте был массивный ошейник, нетипичный для Финляндии. И она не реагировала на финские команды.

Знающая русский язык Санна — знакомая Майи, которую финка называет «своим детективом», — принялась прочесывать российские соцсети на предмет пропавших собак. Так был найдено объявление Виктора Первушина.

КАК СПАСЛИ СПАНИЭЛЯ РУСКИ

В сентябре 2009 года Майя Ахола при гораздо более драматических обстоятельствах репатриировала на Родину русского охотничьего спаниеля, ставшего известным на всю Финляндию как «Руски».

Его увидели местные пограничники, при попытке убежать пес чуть не утонул в реке.

Оказавшись в приюте у Майи, собака попала в непростую ситуацию: антител от вируса бешенства у нее не нашли, правила запрещали прививать ее в Финляндии, а без прививки спаниэля нельзя было отправить через границу обратно в Россию.

Но к миссии по спасению Руски подключилось наше посольство, и все кончилось благополучно - он нашел на Родине новую семью.

ПРИПОДНЯТЬ ШЛАГБАУМ

По данным погранслужбы Финляндии, нарушения границы четвероногими — не редкость, например, в 2024 году на госрубежи покусились 46 собак и 7 оленей.

Но лишь четыре собаки вернулись домой. Потому что нельзя взять и просто так вернуть животное. Дело не в том, что граница между двумя государствами наглухо закрыта для людей уже третий год, а в ветеринарных правилах и межведомственной переписке.

Ноте повезло: она проскочила через жернова финской бюрократии довольно быстро. Передача на границе состоялась 9 октября. Даже за сухими строчками ежемесячной сводки финской погранслужбы ощущается то удовольствие, с которым финны ненадолго приподняли на границе шлагбаум. Пусть даже только для собаки…