Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Чем ближе парламентские выборы в Италии, тем острее противостояние между правящими «правыми» и состоящими в оппозиции «левыми» партиями. Причина: продавленные Джорджией Мелони поправки к избирательному законодательству. Основная «фишка» новых правил заключается в том, что блок или политсила, набирающие 42 процента голосов получают «премию большинства», то есть дополнительные места в обоих палатах парламента, гарантирующие победителям абсолютное большинство.

Однако задумывавшаяся как будущий триумф премьер-министра и ее союзников реформа в итоге угрожает стать для них коллективной политической могилой. Мало того, что рейтинги правой и левой коалиций идут «ноздря в ноздрю», так и «Братьев Италии», «Вперед Италию» и «Лигу» поджимает с фланга ультраправая «Национальное будущее» Роберто Ванначчи. Именно к ней уходят голоса консерваторов, недовольных курсом действующей главы государства.

В итоге перед Мелони стоит дилемма: рискнуть и не набрать нужной планки на голосовании в 2027 году или попытаться договориться с мятежным экс-генералом и победить. Последнее весьма проблематично, поскольку их идеологические установки очень сильно расходятся.

Так, Ванначчи выступает за возобновление диалога с Россией, прекращение поставок оружия Украине, пересмотр обязательств Италии в рамках НАТО и сокращение зависимости от Брюсселя. В итоге до недавнего времени они вели себя как кошка с собакой: премьер-министр напрямую заявляла, что не позволит оппоненту себя шантажировать и что об альянсе с ним не может быть и речи. Аналогичной позиции придерживался и лидер «Национального будущего», рассчитывавший на получение в предвыборной гонке 10 процентов голосов и на создание независимой фракции в парламенте.

Однако вчера он внезапно заявил, что готов к союзу с Мелони после парламентских выборов 2027 года. Достаточно только выполнить его условия: прекратить поддержку Киева, выслать 2,4 миллиона «неитегрируемых» мигрантов и отказаться от поддержки «зеленого» курса Евросоюза, как и от «мультигендерной» повестки. Кроме того, он даже готов отказаться от занятия какой-либо министерской должности в новом правительстве.

Конечно, на первый взгляд его предложение выглядит как троллинг, однако у внезапной сговорчивости политика имеются серьезные основания. Его хитрый план по формированию «карманной» группы в парламенте тоже трещит по швам. Так, после летнего «пика» в 9 процентов, рейтинг «Национального будущего» к ноябрю обвалился до 6 процентов.

Многие избиратели отвернулись от бывшего генерала из-за его чрезмерно радикального подхода ко многим вопросам. Не все в порядке и в возглавляемой им партии. Авторитарный стиль управления Ванначчи привел к расколу внутри политсилы: в шести регионах страны местные ячейки либо фактически самораспустились, либо в полном составе примкнули к левым оппонентам, в частности, к суверенистскому движению «Италия завтра» бывшего коммуниста Марко Риццо.

Таким образом, Ванначчи столкнулся с противоречиями между личной популярностью, которая остается по прежнему высокой, и способностью построить полноценную партию. Теперь же он может стремиться просто сохранить образ самостоятельной фигуры, параллельно ведя торг с Мелони за право остаться на политической шахматной доске.